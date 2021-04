Explainer: Få svar på de centrale spørgsmål om udbryderligaen, der ryster fodboldens fundament

Fodbolden, som vi kender den, kan være forandret for evigt, efter at 12 storklubber har stiftet en europæisk udbryderliga. Politiken giver et overblik over, hvad der er op og ned i den prekære sag.