Drømmene bliver taget fra Kasper Schmeichel

Denne artikel opdateres med jævne mellemrum i takt med, at der dukker nye kommentarer op om den kommende Super League i europæisk klubfodbold.

Super League Der ved vi om den nye turnering 12 klubber har stiftet Super League: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham fra England, Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid fra Spanien samt Inter, Juventus og AC Milan fra Italien. Klubberne søger yderligere tre klubber, så man kommer op på 15 faste klubber i ligaen. 5 klubber skal årligt så have en særlig invitation.

Turneringen skal ifølge en pressemeddelelse starte så hurtigt som muligt – august 2021 er dermed tidligste starttidspunkt.

Det er meningen, at der skal spilles i to grupper af 10 hold. Det giver 18 kampe, inden knockoutfasen. Top-3 fra hver gruppe er direkte kvalificeret til kvartfinalerne, mens nummer 4 og 5 skal ud i playoff.

Super League meddeler, at de stiftende klubber får udbetalt et engangsbeløb på ca. 26 milliarder kroner. Pengene kommer i første omgang fra den amerikanske bank JP Morgan.

Vis mere





10.11 Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel vandt sensationelt det engelske mesterskab med Leicester i 2016 og ligger i denne sæson til at kvalificere sig til næste Champions League. Men Leicester er ikke en del af den kommende stort set lukkede Super League. »Det er noget helt unikt, det som en klub som Leicester har været i stand til at gøre over det seneste årti. Jeg ville hade at se, hvordan et nyt system forhindrer, at de mindre klubber eller underdogs ikke er i stand til at komme ind i rampelyset«, sagde Schmeichel til Talksport i forbindelse med søndagens sejr i FA Cup-semifinalen mod Southampton.

Øvrige reaktioner

12.45 Tysklands to største klubber, Bayern München og Borussia Dortmund, har ingen interesse i at deltage i den nye Super League. De vil i stedet have en dialog med Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Det fremgår af en erklæring på Dortmunds hjemmeside. Hans-Joachim Watzke, der er daglig leder i Dortmund, henviser til to møder henover weekenden i klubsammenslutningen ECA. »Medlemmerne af ECA’s bestyrelse holdt søndag aften et virtuelt møde og bekræftede, at beslutningen truffet fredag (at samarbejde med Uefa om en reform af Champions League, red.) fortsat var gyldig«, siger Watzke, der sidder i ECA-bestyrelsen sammen med Bayern Münchens Michael Gerlinger.

11.57 Fordømmelserne vælter ind over den nye Super League. Senest fra den spanske divisionsforening, la Liga, der administrerer professionel fodbold i Spanien og har tre stiftende Super League-medlemmer under sine vinger – Real Madrid, FC Barcelona og Atlético Madrid. »Denne ødelæggelse af fodboldens økosystem vil ultimativt føre til fiasko for den nye turnering og de deltagende klubber, der har skabt deres succes og triumfer ved at vinde de titler, som der nu bliver færre af«, lyder det fra La Liga

11.42 Den nye Super League er klar til at tage et opgør med Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) ved de internationale domstole. Uefa og Fifa har tidligere tidligere meddelt, at spillere, der deltager i turneringer i uautoriserede ligasystemer vil blive udelukket fra at spille landsholdsfodbold og dermed deltagelse ved EM og VM. Mandag har Super League ifølge AP sendt varslingen om retslige skridt til Uefa og Fifa. Nyhedsbureauet AP har set brevet. Danmark har i øjeblikket fem spillere, der er på kontrakt i de 12 Super League-klubber: Simon Kjær (AC Milan), Christian Eriksen (Inter), Martin Braithwaite (FC Barcelona), Andreas Christensen (Chelsea) og Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham).

11.28 Sportsøkonomen Kenneth Cortsen fra professionshøjskolen UCN, kalder den kommende Super League for en katastrofe skabt af klubber drevet af grådighed. Han vurderer overfor Ritzau, at Super League-satsningen meget vel kan give bagslag. »Klubberne tror helt sikkert, at deres fans bare vil følge med, når de spiller kampe, men de kan have forregnet sig. Vi ser i øjeblikket, at fans engagerer sig politisk. Det gælder omkring VM i Qatar og social retfærdighed i USA. Der vil være fans, der stiller spørgsmålstegn ved topfodboldens sjæl«, siger Kenneth Cortsen.

11.24 En af hovedmændene bag Super League, den italienske Juventus-boss Andrea Agnelli, har kørt et regulært dobbeltspil de seneste dage. Fredag var Agnelli stadig formand i European Club Association (ECA). Ifølge en meddelelse fra FC København var ECA’s bestyrelse så sent som i fredags fuldkommen enige om de modeller og løsninger, der skal skulle træde i kraft i i europæisk klubfodbold fra sæsonen 2024/2025. Nu er Agnelli næstkommanderende i Super League efter Real Madrid-præsidenten Florentino Perez og siger: »Vi er gået sammen om at transformere europæisk konkurrence og sikre en bæredygtig fremtid for det spil, vi elsker. Vi ønsker at øge solidariteten betydeligt og give fans og amatørspillere en lind strøm af store kampe, som vil fodre deres lidenskab for spillet«.

11.14 Den danske klub, der i de senere år oftest har krydset klinger med de 12 storklubber, som nu har dannet Super League, kalder dannelsen af en en ny liga for usolidarisk. »FC København tager skarp afstand fra en potentiel ’Super League’ og er modstandere af en sådan ny og lukket privat liga uden om de europæiske turneringer, som er en helt afgørende brik i hele fodboldens økosystem, og finder desuden metoden og processen kritisabel og usolidarisk«, skriver klubben på fck.dk.

10.46 Den tidligere italienske landsholdsspiller Giuseppe Rossi raser over den nye Super League. »Er der andre end mig, der mener, at det her Super League bullshit er en joke? Jeg håber, at alle fodboldfans i hele verden kan se, hvor ødelæggende det vil være for vores spil«, tweeter angriberen.

10.40 Tankeeksperiment – vi fastfryser stillingerne i de nationale europæiske ligaer og tager de 12 Super League-klubber ud. Så vil de garanterede deltagere i Champions League fra Premier League, La Liga og Serie A se sådan her ud: Leicester, West Ham, Everton og Leeds fra England, Sevilla, Villarreal, Real Betis og Real Sociedad fra Spanien samt Atalanta, Napoli, Lazio og Roma fra Serie A.

10.33 Supportergrupperinger i de seks engelske klubber, der har været med til at stifte Super League, hagler den nye turnering ned. I tweets bruges ord som ‘forræderi’ og ‘flovt’.





10.03 Dansk Boldspil-Union (DBU) tager afstand til planerne om en udbryderliga. Det fortæller administrerende direktør Jakob Jensen ifølge Ritzau til TV 2. »Det er en gennemført dårlig idé af flere grunde. Blandt andet fordi fodbold er drømme. Det kan ikke nytte noget, at man laver en lukket liga, hvor klubbernes eneste formål er at tjene penge. Det udelukker det fællesskab, fodbold er, og det er et grundlæggende angreb på den europæiske fodboldstruktur«, siger Jakob Jensen.

10.00 Manchester Uniteds tidligere anfører Gary Neville kalder ifølge Ritzau en kommende Super League for en skændsel. »Det frastøder mig. Det er en komplet skændsel«, udtaler Gary Neville: »Vi er nødt til at vinde magten tilbage fra klubberne i toppen af denne liga. Det gælder også min egen klub«, siger Neville, der spillede over 600 kampe for United og vandt Champions League to gange i 1999 og 2008.