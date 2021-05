Superligaens 30. runde: Midtjylland snubler på hjemmebane og sender initiativet til Brøndby

SUPERLIGAEN Runde 30 Fredag Vejle-OB 2-2 Søndag FCM-Randers 1-1 AaB-Horsens 1-1 16.00 FCK-Brøndby (3+) 18.00 AGF-FC Nordsjælland (Canal9) Mandag 19.00 SønderjyskE-Lyngby (TV3 Sport)

FC Midtjylland - Randers 1-1

0-1 Vito Hammershoej-Mistrati (str. 45), 1-1 Evander Ferreira (81)

FC Midtjyllands klare ambitioner om guldmedaljer led et knæk, da den ambitiøse klub søndag spillede 1-1 mod de nykårede pokalvindere fra Randers.

Randers førte i store dele af kampen på MCH Arena i Herning, men til sidst lykkedes det for brasilianske Evander at sparke en udligning ind direkte på frispark.

FC Midtjylland kunne med en sejr have skabt afstand til Brøndby, men det lykkedes ikke. I stedet er forskellen nu to point, og det betyder, at Brøndby med en sejr over FC København senere søndag kan tage førstepladsen.

Til kampen manglede Randers det faste makkerpar i forsvaret, anfører Erik Marxen og Simon Piesinger, men det var altså tilsyneladende ikke noget større handicap for kronjyderne, der forsvarede på glimrende vis.

Spillet bølgede frem og tilbage i kampens indledning. Selv om Randers bare tre døgn før opgøret kunne fejre pokaltitlen, var der ingen tømmermænd at spore hos det blåklædte mandskab.

FCM manglede den fornødne tålmodighed på bolden og formåede derfor ikke at skabe det overtag, man kunne forvente af guldkandidaten.

Kort før pausen begik FCM-anfører Erik Sviatchenko et klodset straffespark, da han ramte angriberen Marvin Egho med sin albue. Vito Hammershøy-Mistrati sparkede den ind og bragte Randers foran.

FC Midtjyllands spillemæssige problemer fortsatte i anden halvleg.

Først til sidst formåede FCM at lægge et pres på Randers, og ti minutter før tid kom udligningen. Den brasilianske kreatør Evander sparkede den ind på et frispark.

Trods yderligere FCM-pres endte kampen 1-1.





Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB - AC Horsens 1-1

0-1 Casper Tengstedt (12), 1-1 Tim Prica (65)

AaB havde søndag kurs mod forårets tredje nederlag til nedrykkerne fra AC Horsens. Hjemmeholdet på Aalborg Portland Park afværgede dog endnu en fiasko mod østjyderne.

Opgøret i Superligaens nedrykningsspil endte 1-1 efter en udligning af AaB’s Tim Prica.

Kampbilledet lignede i lange perioder de to seneste opgør mellem de jyske mandskaber, hvor Jens Berthel Askou har stået som den sejrende cheftræner.

Igen formåede Horsens-chefen at udnytte holdets effektivitet, mens AaB kæmpede med at få slutprodukt på de mange angrebsforsøg.

Allerede efter ti minutter kom gæsterne således foran, da Jacob Buus fra sin kantposition fandt Casper Tengstedts pande. Angriberen på leje fra FC Midtjylland sendte dermed AC Horsens på kurs mod den tredje sejr over AaB i streg.

Det gjorde nordjyderne heller ikke meget for at forhindre frem mod pausen. Teenageren Marcus Hannesbo havde i slutningen af første halvleg to store chancer fra klos hold, men kantspilleren sendte bolden forbi mål i to omgange.

Først efter en times spil lykkedes hjemmeholdet i det offensive.

Indskiftede Oscar Hiljemark drev en bold ned gennem midtbanen og fandt Lucas Andersen i feltet. Anføreren lagde den an til angriberen Tim Prica, der udlignede for nordjyderne.

Mod kampens slutning fik AaB efter VAR-tjek tildelt et straffespark, da Marcus Hannesbo sparkede bolden på Bjarke Jacobsens arm på kanten af feltet.

Tim Prica sparkede dog direkte på Matej Delac i Horsens-målet.

Mens AC Horsens rykkede ned for to uger siden, indtager AaB en førsteplads i Superligaens nedrykningsspil og ligger dermed til at spille for en mulig plads i Europa.

De nærmeste forfølgere fra Sønderjyske er dog kun to point efter og møder Lyngby mandag.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix OB's Aron Elis Thrandarson ærgrer sig voldsomt, efter han har brændt en chance i superligakampen mellem Vejle og OB fredag aften på Vejle Stadion.

OB's Aron Elis Thrandarson ærgrer sig voldsomt, efter han har brændt en chance i superligakampen mellem Vejle og OB fredag aften på Vejle Stadion. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Vejle-OB 2-2

1-0 Hugo Ekitike (13), 1-1 Jørgen Skjelvik (17), 2-1 Saeid Ezatolahi (40), 2-2 Bahkim Kadrii (84, str.)

I et underholdende opgør spillede Vejle Boldklub fredag aften 2-2, da OB var på besøg.

I forrige runde sikrede Vejle og OB sig begge endnu en sæson i Superligaen, og kampen i Nørreskoven bar præg af, at begge hold spillede frit uden nedrykningsspøgelset hængende over hovedet.

Hjemmeholdet vil være skuffet over ikke at lukke kampen, efter at OB med syv minutter igen tog et dog fortjent point, da Bashkim Kadrii udnyttede et straffespark. Vejle var undervejs foran med både 1-0 og 2-1.

Pointdelingen betyder, at både OB og Vejle nu har 37 point. Det er henholdsvis to og et point færre end AaB og Sønderjyske har i toppen af gruppen i nedrykningsspillet.

Begge hold ville fra starten af gerne spille med i fredagens kamp, og det lugtede tidligt af mål. Og et oplagt publikum i Nørreskoven skulle ikke vente længe.

Efter 13 minutter straffede Vejles Hugo Etikike en fejl i OB-forsvaret benhårdt, da han med et par skudfinter udplacerede OB-keeperen.

Gæsterne svarede dog igen blot fire minutter efter, da Jørgen Skjelvik sparkede bolden i kassen fra klos hold.

OB pressede Vejle højt, men det var alligevel hjemmeholdet, som gik tilfreds til pause. Iranske Saeid Ezatolahi øgede til 2-1 efter 39 minutter på et flot hovedstød.

Efter pausen videreførte OB det høje pres. Det forårsagede en række boldtab hos hjemmeholdet, som gæsterne dog ikke kunne lukrere på.

I stedet misbrugte de to Vejle-indskiftere Wahid Faghir og German Onugkha muligheden for at lukke kampen. Det fik konsekvenser til sidst, da Bashkim Kadrii eksekverede et straffespark til 2-2.

OB og Vejle mangler at spille to kampe i nedrykningsspillet.

Ritzau