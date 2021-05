Superligaen runde 31: FC Nordsjælland holder Randers under sig trods udvisning

SUPERLIGA Rune 31 Onsdag AaB-Vejle 2-1 FC Nordsjælland-Randers 2-1 20.00 FCK-FCM (Canal9) Torsdag 18.00 Horsens-SønderjyskE (TV3 Max) 18.00 Lyngby-OB (TV3 Sport) 20.00 AGF-Brøndby (3+)







FC Nordsjælland-Randers FC 2-1

1-0 Tochi Chukwuani (1), 1-1 Mathias Greve (13), 2-1 Magnus Kofod Andersen (16)

Underholdningen var i top på Right to Dream Park, da FC Nordsjælland onsdag besejrede Randers FC med 2-1 i Superligaens næstsidste spillerunde.

FCN sikrede sig med sejren at slutte som nummer fem i mesterskabsspillet, hvor pokalmestrene fra Randers må nøjes med sjettepladsen.

Begge hold var fremadrettede og gode til at kombinere sig fri af modstanderens pres, hvilket gav en offensiv affære med flot kombinationsspil og et hav af chancer.

FCN førte 2-1 efter en første halvleg med et lille overtag, men efter pausen kom Randers længere frem og satte sig på begivenheder, hvilket blev hjulpet på vej af en tidlig udvisning til værterne.

Selv om kronjyderne pressede på og var nærgående, lykkedes det dog hjemmeholdets ti mand at holde stand.

I Randers-målet fik Jonas Dakir sin første superligakamp i sæsonen, men han skulle få en forfærdelig start.

Allerede efter 52 sekunder afsluttede FCN-talentet Tochi Chukwuani nemlig et godt opspil i højre side og sparkede værterne på 1-0.

Randers fik efter chokstarten og et indledende FCN-tryk gang i pasningsspillet, hvilket gav pote i det 13. minut, hvor pokalfighteren Mathias Greve stensikkert udlignede til 1-1 efter hurtige kombinationer.

Stillingen fik dog blot lov at holde i tre minutter, inden et frispark fra FCN-anfører Magnus Kofod Andersen via en afretning snød Jonas Dakir og dumpede i nettet til 2-1.

Med et højere pres greb Randers taktstokken efter pausen, hvor FCN tilsyneladende var i gavehumør.

Først fik FCN-stopperen Maxwell Woledzi rødt kort for at frarøve en oplagt scoringsmulighed i det 53. minut, inden forsvarskollegaen Mads Døhr Thychosen begik straffespark blot fire minutter senere.

Peter Vindahl Jensen i FCN-målet fandt dog en glimrende redning frem på Vito Hammershøy-Mistratis forsøg fra de 11 meter.

Randers dominerede stort, pressede FCN langt tilbage og tilspillede sig flere store muligheder i kampens afslutning, men en velspillende Vindahl lukkede af og sikrede en kneben hjemmesejr.





Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix German Onugkha blev både helt og skurk for Vejle i Aalborg.

AaB-Vejle 2-1

0-1 German Onugkha (45+), 1-1 German Onugkha (selvmål, 62), 2-1 Tom van Weert (74)

AaB generobrede førstepladsen i nedrykningsspillet, da Vejle onsdag smed en føring i Aalborg. Aalborgenserne vandt 2-1 og vipper dermed SønderjyskE af pladsen, der giver adgang til Superligaens Europa-playoff.

Sønderjyderne har dog en kamp i hånden.

Hjemmeholdet var det dominerende mandskab. Men nordjyderne sled med at blive farlige på deres opspil og dermed sætte slutprodukt på bestræbelserne.

Vejle blev ofte presset langt tilbage. Men til gengæld fik AaB store problemer med at skabe plads, når vejlenserne blev mere kompakte. Det blev dog lettere efter en udvisning til udeholdet i anden halvleg.

Alt imens havde Vejle svært ved at spille sig til chancer. Til gengæld fik gæsterne en foræret lige inden pausen.

Kristoffer Pallesen missede en clearing i AaB’s midterforsvar, hvilket gav German Onugkha en friløber af kaliber. Derfra sendte den russiske angriber med lethed Vejle foran.

Et kvarter inde i anden halvleg var den lejede angriber igen involveret i en scoring. Det blev dog en udligning, da Onugkha i en luftduel sendte bolden bag egen keeper.

Her åbnede kampen sig i høj grad på ganske kort tid. Ti minutter senere modtog Vejles Saeid Ezatolahi nemlig sit andet gule kort i kampen.

I første angreb efter udvisningen sendte Kristoffer Pallesen så et perfekt indlæg ind til Tom van Weert, der bragte nordjyderne foran på et hovedstød.

Mod kampens slutning udlignede indskiftede Lucas Jensen for det decimerede Vejle-hold. Men dommer Peter Kjærsgaard dømte for et øjensynligt tyndt AaB-frispark i feltet. Det gav protester fra Vejle-bænken, hvilket resulterede i to røde kort til trænerstaben.

Sønderjyske kan igen indtage førstepladsen i nedrykningsspillet og dermed pladsen, der kvalificerer til Europa-playoff, når mandskabet skal til Horsens torsdag. Derefter venter sæsonens sidste runde.

Ritzau