Superligaen runde 31: Sønderjyder generobrer syvendeplads og drømmen om Europa

SUPERLIGA Rune 31 Onsdag AaB-Vejle 2-1 FC Nordsjælland-Randers 2-1 20.00 FCK-FCM 4-2 Torsdag 18.00 Horsens-SønderjyskE 1-2 18.00 Lyngby-OB 1-2 20.00 AGF-Brøndby (3+)











Horsens-SønderjyskE 1-2

1-0 Alexander Ludwig (13), 1-1 Haji Wright (58), 1-2 Jeppe Simonsen (75)

SønderjyskE havde heldet med sig, da klubben torsdag fik alle tre point med hjem fra sit besøg i Horsens.

Haderslev-klubben slog AC Horsens 2-1 i Superligaens næstsidste spillerunde.

Et stort drop fra ACH-målmand Matej Delac blev udslagsgivende og hjalp et SønderjyskE-hold, der ellers havde svært ved at få spillet til at fungere.

Med sejren har SønderjyskE overhalet AaB og generobret syvendepladsen, der giver adgang til kvalifikationen til Conference League næste sæson. Med bare et point ned til nordjyderne kan SønderjyskE nøjes med en uafgjort, når de to hold krydser klinger i sidste runde.

Horsens-nederlaget kom efter en ellers god ACH-stime på fire ubesejrede kampe, men klubben kan bestemt være tilfreds med præstationen, hvor man i store dele af kampen var det bedste hold.

Horsens havde ingen problemer med at skabe chancer, og allerede efter 13 minutter kunne forsvarsspiller og anfører Alexander Ludwig prikke bolden i mål efter et længere pres.

Chancerne blev ved med at komme til Horsens, og spillet flød problemfrit til stor jubel for hjemmepublikummet.

SønderjyskE formåede ikke at skabe de store chancer i første halvleg og spillede generelt i et alt for lavt tempo, som Horsens nemt kunne kontrollere.

Ud af ingenting formåede SønderjyskE imidlertid at udligne i 58. minut ved angriber Haji Wright. Målet kom efter et stort målmandsdrop fra ACH-keeper Matej Delac.

Udligningen gav noget ekstra initiativ til SønderjyskE, og med et kvarter igen scorede SønderjyskEs kantspiller Jeppe Simonsen et flot mål til 2-1, som altså også blev kampens sidste mål.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Lyngby-OB 1-2

0-1 Issam Jebali (25), 1-1 Mathias Hebo (70), 1-2 Emmanuel Sabbi (84)

OB vandt torsdag aften 2-1 på udebane over Lyngby, der nu har tabt seks superligakampe i streg.

Hjemmeholdet dominerede ellers kampen og gjorde arbejdsbetingelserne svære for OB.

Fynboerne havde svært med at spille sig ud af et hidsigt pres og forsvare det direkte angrebsspil fra Lyngby.

OB var til gengæld skarpere foran mål og skulle ikke bruge mange chancer på at score sine to mål.

Resultatet rykker ikke ved tabellen, hvor Lyngby fortsat er nummer 11, mens OB indtager niendepladsen.

Lyngby-kantspilleren Magnus Warming voldte problemer for OB i kampens start, og kun stolpen forhindrede ham i at score i det 17. minut.

Otte minutter senere kom gæsterne i stedet foran. Lyngby-målmand Thomas Mikkelsen tabte et indlæg i feltet, som OB-angriberen Issam Jebali var først over og sparkede i nettet til 1-0.

I det 29. minut trykkede Lyngby-midtbanespilleren Emil Kornvig et tordenhug fladt mod det venstre hjørne, men OB-keeper Hans Christian Bernat leverede en flot redning.

Fem minutter efter pausen bankede Lyngby-backen Kasper Jørgensen på overliggeren. Midtbanespilleren Mathias Hebo afsluttede på riposten fra en spids vinkel, men blev afvist af Hans Christian Bernat.

20 minutter før tid fik Mathias Hebo netmaskerne til at blafre, da et indlæg blev headet på tværs til ham. Tæt under mål styrede han den videre i nettet med hovedet.

OB løb alligevel med sejren, da angriberen Emmanuel Sabbi i det 84. minut flugtede et indlæg i nettet til slutresultatet 2-1.

Foto: Jens Dresling FCK's Kamil Wilczek har her udlignet til 2-2 og jubler med Lukas Lerager og Jonas Wind.

FCK's Kamil Wilczek har her udlignet til 2-2 og jubler med Lukas Lerager og Jonas Wind. Foto: Jens Dresling

FC København-FC Midtjylland 4-2

1-0 Lukas Lerager (30), 1-1 Sory Kaba (34), 1-2 Alexander Scholz (str. 40), 2-2 Kamil Wilczek (44), 3-2 Jonas Wind (76), 4-2 Mohamed Daramy (87)

Med en vildt dramatisk 4-2-sejr på hjemmebane over FC Midtjylland åbnede FC København fuldstændig kampen om det danske mesterskab onsdag aften.

FCK’s sejr betyder nemlig, at tre hold kan vinde mesterskabet i sidste spillerunde på næste mandag, da FCM er på 57 point, mens Brøndby og FCK har 55, inden Brøndby spiller sin næstsidste kamp mod AGF torsdag.

Onsdagens kamp var et drama af en anden verden, hvor der blev scoret fire mål på et kvarter i første halvleg, inden FCK lukkede og slukkede festen mod FCM’s ti mand i slutningen af anden halvleg.

FCK-angriberen Jonas Wind fik den eneste helt store mulighed i en indledning, der var præget af mange dueller og to velorganiserede defensiver, men efter 30 minutter fik kampen sit første mål, da Lukas Lerager headede FCK på 1-0, og så tog kampen for alvor fart.

FCM pressede med det samme på, så kort efter udlignede angriber Sory Kaba på et fantastisk mål, da han efter en fortrinlig aflevering lobbede bolden over FCK-målmand Sten Grytebust til 1-1.

Dramaet fortsatte, da FCM efter 40 minutter blev tildelt et straffespark i en særdeles kontroversiel situation, hvor FCK’erne appellerede for, at VAR overså en hånd på bolden.

FCM’s Alexander Scholz scorede til 2-1, og med gestikulationer ud mod FCK-fansene fik flere FCM’ere sat gang i Parken.

Temperamenterne kom også i kog på banen med flere hårde dueller, og inden pausen nåede FCK så at udligne, da Kamil Wilczek kom over en ripost, som han sikkert sparkede i mål til pausestillingen 2-2.

FCM fik i anden halvlegs indledning to gode muligheder, men flotte redninger af Sten Grytebust holdt FCK på 2-2, og så tog FCK overtaget.

I det 76. minut fik dramaet nyt liv, da Wind tilkæmpede sig et straffespark efter en forrygende detalje.

FCM’s Dion Cools fik rødt kort for forseelsen, inden Wind hamrede FCK på 3-2, og så var guldkampen på vej mod at åbne sig fuldstændig.

FCM skiftede offensivt ind og prøvede at få et udlignende mål, men i stedet lukkede indskiftede Mohamed Daramy kampen med en flot 4-2-scoring.

I sidste runde møder FCK Randers FC, Brøndby møder FC Nordsjælland, og FCM møder AGF.