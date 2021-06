Analyse: Jeg er overbevist om, at Hjulmand starter med disse 11 spillere ved EM-åbningskampen

Danske landsholdsspillere går onsdag aften ind til kamp mod de tyske for anden gang på to døgn. A-landsholdets træningskamp mod ’Die Mannschaft’ bliver ikke lige så dramatisk som U21-landsholdets nederlag på straffespark i EM-kvartfinalen.

Kasper Hjulmand bekræftede onsdag, at man i løbet af mødet med tyskerne kommer til at se alternative konstellationer af danske spillere på banen. Landstrænerens fornemmeste opgave frem til EM-åbningskampen 12. juni mod Finland er at finjustere den enkelte spillers fysiske forfatning.

»Vi kigger selvfølgelig på spillernes belastning, og for nogle, som måske har spillet lidt mindre på det seneste, er det vigtigt at få nogle minutter i benene. For andre er det vigtigt måske ikke at spille så meget for så at nivellere hele truppen«, sagde Hjulmand på onsdagens pressemøde.