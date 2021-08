Superligaens 3. runde: Presset stiger i Aarhus, der taber til lokalrivalerne fra Randers

AGF - Randers FC 1-2

0-1 Tosin Kehinde (27), 1-1 Dawid Kurminowski (51), 1-2 Mathias Greve (55)

Superliga Runde 3 Lørdag Viborg-FC Midtjylland 0-2 Søndag 14.00 AGF-Randers FC 1-2 14.00 Silkeborg-AaB 0-0 16.00 Vejle-Brøndby 18.00 OB-FC København Mandag 19.00 SønderjyskE-FC Nordsj.

Randers forværrede søndag AGF’s start på sæsonen, da randrusianerne på Ceres Park vandt 2-1 i Superligaens tredje runde.

Rivalopgøret vil næppe blive husket for skønt spil og store chancer, men mere som en fysisk kamp med mange frispark.

AGF havde svært ved at skabe de afgørende chancer, og selv om holdet kom bedre med i anden halvleg og fik scoret et mål, manglede offensiven kynisme ved de store chancer.

Som kampen skred frem overlod Randers initiativet til hjemmeholdet, og til trods for få målforsøg fandt Randers effektiviteten frem foran mål, når chancerne bød sig.

Særligt Randers’ Mathias Greve viste sig fint frem med både et mål og et oplæg.

Med 1-2-nederlaget er aarhusianerne fortsat også uden sejr i Superligaen, mens Randers efter tre kampe har hentet syv point. AGF har to point.

Første halvleg var fattig på begivenheder, men efter 27 minutters spil kom det første mål, da Randers fik bragt sig i front med 1-0.

Målet stod Randers’ nigerianske kantspiller, Tosin Kehinde, for, da han elegant lobbede bolden over Jesper Hansen i AGF-målet.

Flere mål blev det ikke til, og Randers kunne gå til pause med en 1-0-føring efter en chancefattig halvleg.

Der var blot spillet seks minutter af anden halvleg, da AGF’s nye angriber Dawid Kurminowski fik udlignet til 1-1 på et oplæg af debutanten Eric Kahl.

Lykken varede dog kort for hjemmeholdet, da Randers’ Mathias Greve bare fire minutter senere bragte gæsterne i front med 2-1.

Efter scoringen sad AGF tungt på anden halvleg og havde flere fine angreb, men hjemmeholdet fik aldrig svaret igen måtte derfor forlade opgøret med et 1-2-nederlag.

Silkeborg IF - AaB 0-0

Silkeborg og AaB væltede sig i chancer, men lykkedes ikke med at score, da holdene søndag spillede 0-0 på Jysk Park i Superligaens tredje runde.

Både Silkeborg og AaB var på jagt efter sæsonens første sejr, og det kunne ses i spillet på banen. Mandskaberne var boldsøgende, satsede offensivt og tøvede ikke med at skyde på mål, hvilket resulterede i rent chancehav i begge ender.

Skarpheden manglede dog for begge hold, der havde svært ved at få bolden i mål bag Jacob Rinne og Nicolai Larsen, der vogtede målet for de to jyske mandskaber.