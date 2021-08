Europæisk lodtrækning: Danske holds puljer er alt fra »voldsomt usexede« til svære og lidt bizarre

I den evige opvejning mellem kvalitet og kvantitet har mængden nu for alvor vundet hos Uefa. For i år debuterer Conference League på det europæiske program, så det foruden Champions League og Europa League nu omfatter hele tre turneringer.

Det giver selvsagt flere klubber muligheden for at høre en officiel operahymne, inden de møder 11 spillere fra et andet land på grønsværen. Derfor er det heller ikke en overraskelse, at Danmark for første gang nogensinde havde fire hold med i baljerne til lodtrækningen i gruppespillene.

I den fineste af de to andenrangs-turneringer, Europa League, står de i FC Midtjylland i Herning med den bedste danske chance for at gå videre efter dagens lodtrækning. De strøg nemlig udenom de farligste navne, men trak i stedet Braga, Røde Stjerne og Ludogorets – en gruppe, som træner Bo Henriksen kalder »voldsomt usexet«.