Live: Intens og international atmosfære i Superligaens topkamp

Sønderjyske-Brøndby 1-0

1-0 Abdulrahman Taiwo (90)

I en kamp der længe lignede, at det skulle slutte uden mål, endte Sønderjyske med at tage alle tre point i kampens overtid, da Brøndby blev besejret med 1-0 i Superligaen.

Sønderjydernes nigerianske angriber Abdulrahman Taiwo var manden, som i kampens sidste minut sendte hjemmeholdets publikum i ekstase med sit afgørende mål.

Opgøret var ellers helt lige langt hen ad vejen, hvor begge hold havde gode perioder i en kamp, der bestemt ikke manglede intensitet.

Sejren sender Sønderjyske op på tiendepladsen med otte point, hvilket er a point med netop Brøndby på niendepladsen.

Sønderjyske kunne efter en underholdende første halvleg ærgre sig mest over ikke at være i front.

For selv om Brøndby i momenter viste klasse, så var det Sønderjyske, som offensivt var farligst.

Især fra den ungarske kantspiller Daniel Prosser i højresiden fik hjemmeholdet kreeret en del chancer, men enten manglede skarpheden, og ellers var Brøndbys målmand Mads Hermansen på plads.

Dermed stod det 0-0 ved pausen, og den virkede Brøndby til at have udnyttet bedst.

Gæsterne fik nemlig flyttet stort set alt spillet op på Sønderjyskes banehalvdel de første 20 minutter af anden halvleg, men det lykkedes ikke det blågule mandskab at score i den gode periode.

Herefter fik de sønderjyske værter brudt Brøndbys dominans, og til allersidst i overtiden snuppede hjemmeholdet så sejren.

Efter klumpspil i Brøndby-forsvaret oven på en Sønderjyske-omstilling, endte bolden ved nigerianske Taiwo, som afgjorde kampen med sit mål til 1-0.

Randers-FC Nordsjælland 3-2

1-0 Stephen Odey (8) 1-1 Martin Frese (9) 2-1 Alhaji Kamara (24) 3-1 Stephen Odey (34) 3-2 Simon Adingra (44)

Randers FC overrumplede søndag eftermiddag FC Nordsjælland med en 3-2-sejr, hvor alle fem scoringer blev sat ind i første halvleg.

Der var på forhånd lagt op til målfest med hele ti mål i de foregående to indbyrdes opgør, og kampen på Cepheus Park Randers skuffede ikke.

SUPERLIGA Runde 9 Fredag AaB-OB 2-0 Søndag Vejle-Viborg 1-1 Randers-FCN 3-2 SønderjyskE-Brøndby 1-0 FC København-FC Midtjylland Mandag 19.00 Silkeborg-AGF (TV3 Sport)

Opgøret var lige så åbent, som cifrene antyder. Begge mandskaber skabte store chancer som følge af modstanderens grove forsvarsfejl.

Randers lykkedes bedst med at bringe FCN’s defensiv på glatis, og kronjyderne tog dermed en fortjent sejr.

Randers ligger fortsat på fjerdepladsen i Superligaen, hvor der nu er fire point ned til dagens modstander på femtepladsen.

Kampens begyndelse var præget af mange boldtab midt på banen. Det var præcis, hvad der skete, da startdebutanten Stephen Odey kunne bringe Randers foran på en omstilling efter otte minutter.

Randers-spillerne var dog knapt kommet på plads, inden gæsternes Martin Frese udlignede, sekunder efter bolden blev givet op.

FCN’s defensiv fremstod generelt uorganiseret, og Randers havde let ved at finde holdets to angribere. Først bragte bomstærke Alhaji Kamara endnu engang hjemmeholdet foran, mens Odey satte endnu en scoring ind.

Simon Adingra fik dog skabt lidt optimisme hos FCN, da han udnyttede en fejlslagen tilbagelægning.

FCN foretog to udskiftninger i pausen og skiftede fra den normale 3-4-3-formation til 4-3-3. Det var hurtigt med til at bringe udeholdet mere i boldbesiddelse, end tilfældet var i første halvleg.

Randers skabte dog fortsat stribevis af chancer, og blandt andet lejesvenden Odey burde have lukket kampen endegyldigt med en scoring, som havde sikret ham et hattrick.

I stedet fik FCN i slutminutterne etableret et pres, som kunne have sikret et enkelt point, men skarpheden svigtede.

Vejle-Viborg 1-1

0-1 Sebastian Grønning (14) 1-1 Luka Djordjevic (36)

Trængte Vejle jagtede sæsonens første sejr i Superligaen, da holdet hjemme tog imod oprykkerne fra Viborg.

Men selv om holdet fra Nørreskoven kæmpede hårdt for sejren, så blev det til en pointdeling, da opgøret endte 1-1.

Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix Vejle-træner Peter Sørensen har fortsat den første sejr til gode i Superligaen i denne sæson.

Vejle-træner Peter Sørensen har fortsat den første sejr til gode i Superligaen i denne sæson. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Det var tydeligt, at begge mandskaber havde brug for en sejr. Holdene spillede i højt tempo, men havde svært ved at gøre sig farlige i store dele af kampen.

Kampens overtag skiftede undervejs, men både Vejle og Viborg lavede for mange personlige fejl, hvilket var skyld i, at kampen i store perioder foregik på midten af banen.

Det blev kun til en enkelt scoring fra de respektive hold, der måtte tage til takke med 1-1. Vejle er dermed fortsat uden sejr i denne superligasæson.

Begge mandskaber åbnede kampen med højt pres og forsøgte at tage initiativet.

Det endte med at gå i Viborgs favør, da holdet efter et kvarters spil kom foran.

Bolden blev erobret ved Vejle-feltet og sendt ind foran mål, hvor Viborg-angriberen Sebastian Grønning dirigerede bolden i mål til 1-0 for Viborg.

Den nye Vejle-angriber Luka Djordjevic fik senere i første halvleg udlignet til 1-1, da han gled bolden ind bag Lucas Lund i Viborg-målet.

I anden halvleg havde begge hold muligheder for at komme på sejrskurs.

Græske Dimitrios Emmanouilidis havde to gode chancer for at sparke Vejle foran, mens Sebastian Grønning var tæt på at blive dobbelt målscorer med et akrobatisk forsøg mod mål.

Men ind ville bolden ikke, hvorfor opgøret endte 1-1.

AaB-OB 2-0

1-0 Rasmus Thelander (70), 2-0 Anders Hagelskjær (84)

AaB fortsatte holdets fremragende form og hentede fredag den femte sejr i de seneste syv superligakampe, da nordjyderne på hjemmebane slog OB med 2-0 i Superligaens 9. runde.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix OB’s Emmanuel Sabbi (th.) skabte en del uro for AaB-forsvaret fredag aften under superligakampen i Aalborg, men det var ikke nok mod et formstærkt nordjysk hold.

OB’s Emmanuel Sabbi (th.) skabte en del uro for AaB-forsvaret fredag aften under superligakampen i Aalborg, men det var ikke nok mod et formstærkt nordjysk hold. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mens OB mest angreb på omstillinger, satsede AaB på indlæggene, hvor nordjyderne gerne ville have bolden i boksen og udfordre OB’s unge målmand, Hans Christian Bernat.

20-årige Bernat i OB-målet gjorde dog, hvad han kunne, for at holde de angrebslystne nordjyder fra fadet.

Men målmanden kunne ikke gøre meget, da først Rasmus Thelander og sidenhen Anders Hagelskjær kom først på bolden efter hjørnespark og headede hver især kampens to scoringer i mål.

Med 2-0-sejren indtager AaB fortsat Superligaens tredjeplads med 18 point. Holdet har ikke tabt siden 24. juli. OB har i midten af rækken hentet ti point i ni kampe.

Selv om begge hold havde deres periodevise momenter i første halvleg, var det AaB, der havde mest overtag og skabte de største chancer.

Tættest på en scoring var nordjyderne efter 34 minutter, da et aalborgensisk indlæg på tværs af OB’s felt efterlod AaB-backen Kristoffer Pallesen helt fri med OB-målmand Hans Christian Bernat.

OB’s unge målmand holdt dog værterne fra fadet, da han reddede Pallesens afslutning med brystet.

AaB kom bedst ud til anden halvleg og bød sig ad flere omgange til med gode forsøg.

Nordjyderne blev ved med at presse på, og efter 70 minutter kom forløsningen. Her kunne anfører Rasmus Thelander bringe hjemmeholdet i front med 1-0, da han kom højest på et hjørnespark og pandede bolden i nettet.

Efter 84 minutter fordoblede AaB føringen ved et nyt hjørnespark, da indskiftede Anders Hagelskjær headede hjemmeholdet på 2-0, der også blev kampens slutresultat.

Resultater og stilling