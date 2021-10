Live: Parken er klædt i rødt og hvidt til VM-fest

Når det danske fodboldlandshold tirsdag aften skal forsøge indløse billet til næste års VM-slutrunde ved at besejre Østrig i Parken, bliver det med en enkelt ændring i startopstillingen sammenlignet med det hold, der startede inde i lørdagens 4-0-sejr ude over Moldova.

For første gang siden EM-semifinalenederlaget til England starter Jannik Vestergaard inde på det danske landshold. Det gør han på bekostning af Christian Nørgaard.

Ændringen betyder, at Danmark går over til at spille med tre centrale forsvarsspillere. Samtidig går de danske backs over til at være lidt mere offensive wingbacks.

Danmarks tre forreste spillere bliver atter med de to nordsjællandske venner og stortalenter Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard på hver sin side af spidsangriberen Yussuf Poulsen.

Der er lagt op til en stor festaften i et udsolgt Parken. Vinder Danmark, er VM-billetten sikret, selv om der venter yderligere to kvalifikationskampe i november.

Danmark kan også kvalificere sig med uafgjort eller et nederlag, hvis Skotland samtidig taber ude til Færøerne.

Danmark stiller op som følger mod Østrig (3-4-3):

Kasper Schmeichel - Andreas Christensen, Simon Kjær, Jannik Vestergaard - Daniel Wass, Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Joakim Mæhle - Andreas Skov Olsen, Yussuf Poulsen, Mikkel Damsgaard.

Kampen i Parken begynder klokken 20.45.

Ritzau