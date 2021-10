FC Barcelona fyrer Ronald Koeman efter nyt nederlag

FC Barcelona har fyret cheftræner Ronald Koeman, oplyser fodboldklubben i en meddelelse, efter at holdet onsdag aften tabte 0-1 til Rayo Vallecano i La Liga.

»Klubbens præsident, Joan Laporta, informerede ham (Koeman, red.) om beslutningen efter nederlaget til Rayo Vallecano. Ronald Koeman siger farvel til holdet torsdag på Ciutat Esportiva (Barcelonas træningsanlæg, red.). FC Barcelona ønsker at takke ham for hans tid i klubben og ønsker ham alt det bedste i hans professionelle karriere«, oplyser klubben.

Blå bog Ronald Koeman Født: 21. marts 1963 (58 år) i Zaandam, Holland. Nationalitet: Hollandsk. Klubber som spiller: 1980-1983: Groningen.

Groningen. 1983-1986: Ajax.

Ajax. 1986-1989: PSV.

PSV. 1989-1995: FC Barcelona.

FC Barcelona. 1995-1997: Feyenoord. Landshold: 78 kampe og 14 mål. Karriere som træner: 1997-1998: Hollands landshold (assistent).

Hollands landshold (assistent). 1998-1999: FC Barcelona (assistent).

FC Barcelona (assistent). 2000-2001: Vitesse.

Vitesse. 2001-2005: Ajax.

Ajax. 2005-2006: Benfica.

Benfica. 2006-2007: PSV.

PSV. 2007-2008: Valencia.

Valencia. 2009: AZ Alkmaar.

AZ Alkmaar. 2011-2014: Feyenoord.

Feyenoord. 2014-2016: Southampton.

Southampton. 2016-2017: Everton.

Everton. 2018-2020: Hollands landshold.

Hollands landshold. 2020-2021: FC Barcelona. Kilde: Transfermarkt. Vis mere

Fyringen kommer efter en stribe dårlige resultater for den spanske storklub, hvor det kun er blevet til to sejre i de seneste syv kampe. Holdet ligger i øjeblikket på niendepladsen i Spaniens bedste fodboldrække med 15 point efter 10 kampe. Søndag blev det til et smerteligt 1-2-nederlag på hjemmebane til rivalerne fra Real Madrid, der topper La Liga.

I Champions League går det ikke meget bedre. Her ligger Barcelona på en tredjeplads i gruppen med tre point. I de første to kampe i turneringen blev det til store nederlag mod Bayern München og Benfica.

Koemans arbejdsbetingelser er ikke blevet hjulpet af, at han i store dele af sæsonens indledning har måttet undvære skadede spillere som danske Martin Braithwaite, Sergio Agüero, Ousmane Dembélé og Ansu Fati.

Klublegende spøger i kulissen

Hollænderen overtog roret i Barcelona i august 2020. Han blev udpeget til jobbet af klubbens kontroversielle ekspræsident Josep Maria Bartomeu. Nuværende præsident Joan Laporta har, siden han vendte tilbage til klubben i marts, ikke lagt skjul på, at Koeman ikke blev ansat af ham.

De to har da til tider også haft et anspændt forhold. Det fik i sidste måned fik Koeman til at offentliggøre en udtalelse, hvor han bad om mere tid til at genopbygge holdet, efter at Barcelona i sommerens transfervindue mistede Antoine Griezmann og klublegenden Lionel Messi. Det ønske blev dog ikke opfyldt, og nu skal Barcelona i stedet lede efter en erstatning for den 58-årige hollænder.

Ifølge flere lokale medier er klubbens tidligere midtbanestjerne Xavi Hernandez og Belgiens landstræner, Roberto Martínez, favoritter til jobbet.

