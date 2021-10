»Det er hat og briller«: FC Nordsjælland raser mod videodommerne midt i den uendelige krise

Måske er der noget om snakken. Måske er det virkelig sådan, at fodboldhold i dårlig form er mere forfulgt af uheld end mandskaber, der har tur i den.

Det er den klassiske myte om at ramme stolpe ud frem for stolpe ind – og med afsæt i FC Nordsjællands nederlag på 2-0 til AaB søndag eftermiddag er det meget nærliggende at tro på den. I hvert fald kan de uhyggeligt formsvage nordsjællændere med rette føle sig en smule forfulgt af uheld nu, hvor de er uden sejr siden 23. august. De seneste otte kampe i Superligaen har ført syv nederlag og bare et enkelt point med sig, og så røg de i sidste uge endda også ud af pokalturneringen, da de tabte 4-1 til OB efter at have været foran.