Brøndby knækker Viborg i slutfasen

Viborg - Brøndby 0-1

0-1 Christian Cappis (86)

Med et mål i det 86. minut sikrede amerikanske Christian Cappis Brøndbys tredje superligasejr i træk, da det forsvarende mesterhold søndag vandt 1-0 i Viborg.

14. runde Superligaen Søndag FC Nordsjælland-AaB 0-2 Randers-FC Midtjylland 1-3 FC København-Vejle 3-0 Viborg-Brøndby 0-1 20.00 SønderjyskE-Silkeborg (TV3 Sport) Mandag 19.00 OB-AGF (TV3 Sport) Stillingen i Superligaen

Længe så det ellers ud til, at kampen skulle ende uafgjort, hvilket ville have været ganske fortjent.

For alt imens Brøndby var bedst i første halvleg, havde hjemmeholdet Viborg et lille overtag det meste af anden halvleg.

Til sidst lagde Brøndby dog pres på, og dermed brød holdet samme tid Viborgs stime på fem ubesejrede kampe.

Sejren sender Brøndby over Silkeborg, som spiller ude mod Sønderjyske senere søndag, på femtepladsen med 21 point, mens Viborg forbliver nummer otte med 15 point for 14 kampe.

Brøndby var første halvlegs bedste hold, og gæsterne var dygtige til at flytte bolden rundt langs græsset.

To gange resulterede det i en chance til den kroatiske angriber Marko Divkovic, men begge gange var Viborg-målmand Mikkel Andersen på plads i målet.

I det 29. minut lykkedes Brøndbys midtbanespiller Anis Slimane med at passere Andersen, men midtbanespillerens flotte forsøg prellede af på indersiden af stolpen.

Trods dominans halvlegen ud måtte Brøndby nøjes med 0-0 ved pausen.

Viborg kom bedre ud til anden halvleg, og i det 51. minut var hjemmeholdets offensivspiller Younes Bakiz få centimeter fra at gøre det til 1-0.

Godt et kvarter senere var Viborg-angriber Sebastian Grønning tæt på at overliste Brøndby-målmand Thomas Mikkelsen fra distancen med et chip.

Angriberens glippede dog et flot mål, da bolden ramte overliggeren.

Brøndbys sejrsmål faldt i det 86. minut, da svenske Simon Hedlund fandt indskiftede Cappis, som scorede sejrsmålet.

Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

FC København - Vejle 3-0

1-0 Jens Stage (16) 2-0 Hákon Arnar Haraldsson (29) 3-0 Jonas Wind (straffe 63)

FC København fik brudt stimen på tre superligakampe i streg uden sejr, da Vejle søndag blev slået med 3-0 i Parken.

Der var aldrig for alvor tvivl om sejren, da hjemmeholdets offensiv kombinerede langt hurtigere, end gæsterne kunne følge med i.

Det blev straffet tre gange og sikrede sejren mod Vejle, der var sporadiske gæster på FCK’s halvdel og generelt havde svært ved at få sat deres pasningsspil sammen.

Med sejren er FCK fortsat på andenpladsen med seks point op til FC Midtjylland, mens Vejle er sidst med fem point efter 14 runder.

Efter 16 minutters spil bragte FCK’s midtbanespiller Jens Stage sit hold i front, da han blev sendt alene igennem mod mål og sparkede den højt over i det fjerneste hjørne.

12 minutter senere blev føringen fordoblet, da et velkombineret angreb endte med et indlæg til hjemmeholdets offensive midtbanespiller Hákon Haraldsson, der headede FCK til pause med en 2-0-føring.

Den føring kunne have været større, da også højrekanten Kevin Diks og angriber Jonas Wind havde fine muligheder i første halvleg.

I det 56. minut sparkede Jonas Wind tæt forbi Vejles mål, da han forsøgte sig fra kanten af feltet.

Han skulle dog komme på tavlen otte minutter senere, da han stensikkert udnyttede et straffespark, som Kevin Diks havde fremtvunget, da han blev nedlagt af venstreback Lukas Engel.

Otte minutter før tid sendte Kevin Diks en stenhård flugter mod kassen, men målmand Sten Grytebust reddede og sørgede for, at sejren ikke blev større end 3-0.

Randers FC - FC Midtjylland 1-3

0-1, 0-2 Raphael Onyedika (14, 39) 1-2 Stephen Odey (53) 1-3 Evander Ferreira (65)

For 25. gang i træk i Superligaen gik FC Midtjylland ubesejrede fra banen mod Randers FC, da midtjyderne søndag trak sig sejrrigt ud af topopgøret med en 3-1 sejr på Cepheus Park Randers.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Raphael Onyedika var ustyrlig for FCM i topkampen mod Randers.

Raphael Onyedika var ustyrlig for FCM i topkampen mod Randers. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Især FCM’s unge midtbaneanker Raphael Onyedika gjorde sig bemærket, da han både scorede to mål og lavede en assist.

Holdene skiftes til at have momentum, men midtjyderne var både dygtigere og mere kyniske, når chancerne faldt. Derfor var kampens resultat også fortjent, selv om kampen var meget lige målt på spil og chancer.

Med sejren øger FCM afstanden ned til andenpladsen til ni point inden FC Københavns kamp mod Vejle. Resultatet betyder ligeledes, at midtjyderne nu har ti point mere end Randers.

Randers tog initiativet fra kampens start, men det var alligevel FCM, der kom først på måltavlen, da Raphael Onyedika drejede et langskud ind efter et kvarter.

Efterfølgende tog FCM kampens momentum på sig, og det resulterede i endnu et mål fra Raphael Onyedika i det 39. minut.

Han tog et flot løb ned i bagrummet og fik scoret fra en spids vinkel.

Efter pausen kom kronjyderne bragende ud, og i det 53. minut kunne holdets formstærke angriber Stephen Odey hamre en reducering ind efter flotte kombinationer.

FCM svarede dog flot igen med en 3-1 scoring i det 65. minut, da Raphael Onyedika efter en flot tur serverede bolden på et sølvfad for midtbanespilleren Evander.

Tættest på en reducering var angriberen Alhaji Kamara på en friløber, men FCM-keeper Elias Olafsson diskede op med en god redning i FCM-målet, og derfor endte kampen 3-1.





Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix FC Nordsjællands spillere var ikke altid tilfreds med dommerindsatsen, da AaB var på besøg.

FC Nordsjællands spillere var ikke altid tilfreds med dommerindsatsen, da AaB var på besøg. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

FC Nordsjælland - AaB 0-2

0-1 Iver Fossum (straffe 45) 0-2 Tim Prica (71)

I en taktisk låst kamp på Right to Dream Park trak AaB søndag det længste strå og vandt 2-0.

Iver Fossum og Tim Prica scorede de to mål.

Dermed er FCN uden sejr i klubbens seneste otte superligakampe, mens AaB kom tilbage på sejrskurs efter en skidt periode med to superliganederlag og exit i pokalturneringen.

Umiddelbart kunne kampens første halvleg også godt tyde på, at de to mandskaber manglede selvtillid. Det var i hvert fald langt fra sprudlende i en første halvleg, der var præget af at være meget låst.

Begge mandskaber havde store problemer med at spille sig frem til chancer, og det så i store perioder ud til, at de to 3-5-2-formationer neutraliserede hinanden.

FCN startede kampen med at være mest på bolden, men mandskabet skabte kun én stor chance, da venstrebacken Daniel Svensson sparkede bolden på stangen.

Herefter var AaB mest på bolden, men også udeholdet skabte kun én stor chance i åbent spil. Den tilfaldt Kasper Kusk, men angriberen måtte se sit forsøg gå forbi fjerneste stolpe.

Ud af ingenting skete der pludselig noget i første halvlegs overtid.

FCN-forsvarsspilleren Martin Frese ramte bolden med armen, og AaB-spillerne appellerede for straffe.

Det blev dømt efter et VAR-check, og således kom der gang i scoringen, da Iver Fossum var sikkerheden selv fra 11-meterpletten.

Anden halvleg startede igen chancefattigt, men dramaet var ikke overstået.

FCN-forsvareren Mads Døhr Thychosen blev nedlagt i feltet, hvilket medførte store protester, men dommerens fløjte og VAR forblev tavse.

I den anden ende var der pludselig fare på færde, da FCN-målmanden Emmanuel Ogura tabte et frispark direkte ud i fødderne på den indskiftede AaB-angriber Tim Prica, der afgjorde kampen til 2-0.