Alt så fint ud den dag i 2018, men snart begyndte rystelserne. Hvad var det dog, den danske klub var blevet en del af?

Dansk fodbold har set flere tvivlsomme pengemænd med ugennemskuelige motiver opkøbe klubber. En russisk oligarksøn overtog i 2018 Fremad Amager via et selskab i Monaco og efterlod tre år senere klubben i kaos. Politiken har undersøgt forløbet og kan nu fortælle, hvordan den danske klub blev en brik i et speget spil om udnyttelse af unge afrikanske spillere, der kunne forgylde ejeren. Samtidig oplevede klubbens fans, at de ikke kunne genkende deres hjerteklub.