Oligarksøn stod anklaget for økonomisk svindel, da han i skjul købte dansk arbejderklub

Hverken Fremad Amagers tilhængere eller offentligheden vidste, at der stod en russisk rigmand bag købet af klubben i 2018. Og at han dengang var anklaget for økonomisk svindel. Minister ser frem til nye krav for ejere i dansk fodbold.