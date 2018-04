Respektfuld Ronaldo slår tre af sine egne rekorder og øjner den næste Nu kan du forlade Jorden og begynde at spille mod marsmænd, skriver tidligere holdkammerat til Cristiano Ronaldo.

167 sekunder tog det. Så havde Ronaldo sat rekord. Igen. Som hver gang, Real Madrids fænomenale portugiser scorer i Champions League. Hvilket han nu har gjort 119 gange.

Men aldrig så hurtigt som i aftes. Målet til 1-0 efter 2 minutter og 47 sekunder mod Juventus var det hurtigste, Ronaldo har scoret i Champions League.

Et af de bedste mål i turneringens historie

Og så var han slet ikke færdig endnu. Efter 62 minutter drejede den adrætte supersportsmand rundt i luften og saksesparkede bolden i mål til 2-0.

Et af de bedste mål i turneringens historie. Intet mindre.

»Tænk, at det er os i Real Madrid, der er så heldige at have en spiller som ham. Jeg er ikke overrasket. Cristiano Ronaldo er en meget ambitiøs spiller. Han er aldrig tilfreds og vil altid have mere«, sagde Real Madrid-træner Zinedine Zidane i et tv-interview med 3+.

Hyldet af Juventus' tilskuere

Selv Juventus-tilhængerne i Torino måtte overgive sig og applauderede den 33-årige målscorer, der lagde hånden på brystet og anerkendende nikkede tilbage.

Gensidig fodboldrespekt på øverste hylde.

Det endte 3-0 i kampen, der var en gentagelse af sidste sæsons finale - hvor Ronaldo i øvrigt også scorede to gange i Real Madrids 4-1-sejr. Og blev den første til at vinde Champions League fire gange.

Siden har Cristiano Ronaldo som den første nogen sinde scoret i alle efterårets seks gruppekampe OG i begge Real Madrids kampe i ottendedelsfinalen mod Paris Saint-Germain.

Dermed er Ronaldo oppe på at have scoret i 10 kampe i træk. Det er naturligvis også en rekord.

På vej mod topscorertitlen for sjette år i træk

Cristiano Ronaldo er blevet topscorer i Champions League de seneste fem sæsoner i træk, og er igen i denne sæson øverst på topscorerlisten med sine nu 14 mål.

Dermed jagter han rekorden for flest mål i en Champions League-sæson. Den lyder på 17 mål og er fra 2013/2014. Og naturligvis sat af Cristiano Ronaldo.

»Nu kan du forlade Jorden og begynde at spille mod marsmænd. Alt er nu opnået hernede«, skrev den tidligere Real Madrid-spiller Alvaro Arbeloa i et tweet om sin tidligere holdkammerats bedrift, der gik sin sejrsgang i alverdens medier.

Cristiano Ronaldo ya puede abandonar la Tierra y ponerse a jugar contra los marcianos.

¡Aquí ya lo ha hecho todo! pic.twitter.com/GSWs1ODq77 — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) April 3, 2018

»Overjordiske Ronaldo sænker Juve«, hed overskriften i den spanske sportsavis Marca.

»Fremragende! Ronaldos saksespark kroner Reals sejr«, meddeler tyske Kicker.

»Den mand er et absolut fænomen. Det mål er fuldstændig forbløffende«, skriver den engelske Telegraph-journalist James Ducker.