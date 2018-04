Pep fik pip: Det helt store dyk, og så en endnu vildere optur i Rom Det gik tirsdag aften op og endnu mere ned for Manchester City i duellen med Liverpool, og Roma sænkede sensationelt Barcelona i Champions League på vejen til semifinalen.

»Måske er vores måde at spille på ikke nok til at vinde på Champions League-niveau. Hvis det er tilfældet, må jeg erkende, at jeg ikke er god nok. Men det tror jeg ikke, efter det vi har præsteret i denne sæson«.

Manchester Citys spanske stjernemanager Pep Guardiola åbnede dagen før returdysten mod Liverpool i Champions League-kvartfinalen lidt for selvransagelsen på et pressemøde. Han gjorde det også klart, at hans hold skulle levere en perfekt kamp, hvis det skulle lykkes at vende 0-3 fra første duel til samlet sejr.

Men han blev selv den største synder hos Manchester City.

Da hans landsmand, den spanske dommer Antonio Mateu Lahoz, fløjtede til pause, løb Pep Guardiola på banen, og inden han satte kurs mod omklædningsrummet, væltede en række gloser ud af hans mund mod den mand, der tidligere 'har drillet' den berømte træner.

Årsagen var en grim dommerfejl, da en scoring af Leroy Sané blev annulleret for offside.

Men dommeren var lige så hidsig og sendte Guardiola op på tribunen. Og herefter gik det galt for Manchester City, der ellers havde leveret en stor første halvleg, som bød på et massivt pres mod Liverpool-målet.

Jeg synes selvfølgelig, at vi skulle gå videre, men det er klart, at det så svært ud, da Man City leverede en helt fantastisk første halvleg Jürgen Klopp, Liverpool-manager

Det endte med endnu en Liverpool-sejr over City, der denne gang tabte 1-2 og samlet altså 1-5 i opgøret med de røde og deres tyske manager Jürgen Klopp, der også var gennem en stor del af følelsesregisteret på Etihad Stadium.

Gennem de første 45 minutter virkede han forståeligt nok rystet på grund af Manchester Citys totale dominans og tidlige føring. Men han kunne modsat Guardiola smile lykkeligt, da det sidste fløjt havde lydt.

»Jeg synes selvfølgelig, at vi skulle gå videre, men det er klart, at det så svært ud, da Man City leverede en helt fantastisk første halvleg. Vores to mål efter pausen var helt perfekt udnyttelse af vores muligheder, og jeg er bare en lykkelig mand«, kommenterede Jürgen Klopp sit holds gevinst på 3+.

Jeg sagde bare til dommeren, at der var mål i den situation. Jeg fortalte ham, at bolden kom fra Milner, og at der derfor ikke kunne være offside. Og så blev jeg udvist Pep Guardiola, Manchester City-manager

Pep Guardiola fortalte på det efterfølgende pressemøde, at annulleringen af 2-0-scoringen naturligt fik stor indflydelse på kampen. Og han oplyste ligeledes, hvad han havde fortalt dommeren, selv om det er svært at vide, om han præsenterede det fulde billede.

»Jeg sagde bare til dommeren, at der var mål i den situation. Jeg fortalte ham, at bolden kom fra Milner, og at der derfor ikke kunne være offside. Og så blev jeg udvist. Men jeg kender Lahoz fra spansk fodbold, så jeg kunne have regnet ud, at der ville ske et eller andet«, sagde Pep Guardiola.

»Jeg vil dog gerne gøre det klart, at jeg ønsker Liverpool stort til lykke, og at deres hold fortjent har nået semifinalen«.

Men spanieren og ledelsen i Manchester City må formodes at have en grim slags tømmermænd i dag, for måske har Guardiola ret i, at hans holds spillestil bare ikke er nok til at skabe triumf i Champions League.

Foto: Gregorio Borgia/AP Roma-spillerne og flere ledere fejrer i ekstase deres sensationelle sejr over Barcelona, der gav billet til Champions League-semifinalen.

Roma-spillerne og flere ledere fejrer i ekstase deres sensationelle sejr over Barcelona, der gav billet til Champions League-semifinalen. Foto: Gregorio Borgia/AP

Barcelona oplever sjælden fiasko

Roma-cheftræner Eusebio Di Francesco havde trods 1-4-nederlaget i Barcelona i sidste uge bevaret en stædig optimisme, og dagen før returkampen i Rom fastholdt han, at hans mandskab ville forfølge en chance for alligevel at nå semifinalen.