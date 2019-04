Tottenham videre efter vanvidskamp: City var nede i sækken, kravlede ud igen og blev så sendt ind i det allermørkeste mesterligamørke

Da Raheem Sterling efter bare 3.51 minutters spil med en højrebensafslutning i verdensklasse bragte Manchester City foran 1-0 i Champions League-kvartfinalereturkampen mod Tottenham, sad man hurtigt med en følelse af, at det rent engelske opgør i mesterligaen kunne blive lidt af et målorgie.

Undertegnedes første tanke var, at Citys hurtige føringsmål og dermed udligning til 1-1 i det samlede regnskab efter Tottenhams 1-0-sejr for 8 dage siden, kunne få Tottenham til at kollapse.

Men nærmest før den første tanke overhovedet var tænkt til ende, antog matchen på Etihad Stadium i Manchester en elektrificerende karakter langt ude over vanviddets grænser.

Efter lige knap 10 minutters spil stod der 1-2 (1-3 samlet) på måltavlen i Tottenhams favør. Men efter 11 minutter stod der 2-2 og efter Citys 3-2-scoring i 21. minut var den der følelse af, at det nok ikke var Tottenhams aften tilbage.

Med den 27-årige belgiske midtbanespiller Kevin De Bruyne som stor inspirator fik Manchester City scoret til 4-2 og faktisk fuldbyrdet et forrygende comeback efter pausen, men City havde kun semifinalekurs i 14 minutter. I 73. minut reducerede den indskiftede spanier Fernando Llorente til 4-3 og sendte med scoringen, der først blev godkendt efter VAR-tjek, Tottenham og holdkammeraten Christian Eriksen til et semifinalemøde med Eriksens tidligere klub Ajax.

Manchester City var en VAR-dom fra at komme tilbage fra de døde igen. City fik bolden i nettet 3 minutter inde i tillægstiden, da en tilbagelægning fra Christian Eriksen kastede en chance af sig, men Sergio Agüero var i i offsideposition, inden Raheem Sterling afsluttede.

Der var brillante afslutninger og ligeså chokerende ringe defensivt spil i et rasende tempo, og opgøret satte da også Champions League-rekord med de 4 første mål indenfor de første 11 minutter.

Raheem Sterlings 1-0-mål blev sat ind med den velplaceret inderside et par meter inde i feltet, mens Harry Kane-afløseren Heung-Min Son fik foræret 1-1-udligningen, da Citys vaklende centerforsvarer Aymeric Laporte lignede en, der havde været en tur på centerpubben, da han begik en gedigen brøler.

Heung-Min Sons 2-1-mål var endnu en perle sat ind med en inderside af samme kaliber som Raheem Sterlings åbningsmål, og gjorde, at City nu skulle score yderligere tre gange, for at booke billet til en semifinale mod Ajax.

Bernardo Silva forpagtede heldet, da hans afslutning gik i mål via Tottenhams Danny Rose i 11. minut. Pyh ha. Så kunne man ligesom trække vejret igen.

Med Kevin De Bruyne som primær drivkraft begyndte Pep Guardiolas City-mandskab at sætte sig mere på kampen. De engelske mestre kom meget over kanterne, hvor Tottenham var sårbare, og den logiske konsekvens af Citys tiltagende dominans var Raheem Sterlings andet mål, der blev scoret ved bagerste stolpe efter endnu en De Bruyne-assist i 21. minut. 3-2 til City, der så kun skulle score en gang mere, for at sende Tottenham ud.

City angreb fra start af 2. halvleg. Kevin De Bruyne testede Tottenham-målmand Hugo Lloris med et direkte frispark, Sterling havde endnu et nærgående forsøg og Lloris leverede en verdensklasseredning, da den stærke De Bruyne på ny fyrede af.

Kevin De Bruyne var forrygende og havde endnu mere i sig. Belgieren tredje assist i opgøret kom, da der var spillet lige knap en time. Belgieren fik drevet spillet fremad med fart og et par lange træk, inden han fik prikket bolden ind i straffesparksfeltet til Sergio Agüero, der hamrede et hårdt spark ind bag Lloris til 4-2. Målet fik den samlede balance til at skifte fra 3-3 og Tottenham-fordel pga. flest scorede udebanemål til 4-3 i City-favør.

Men det scenarie holdt kun et lille kvarter, for så havde Fernando Llorente sendt bolden i City-nettet efter en luftduel, der krævede en nervepirrende VAR-afgørelse af dommer Cuyneyt Cakir.