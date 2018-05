SF stemmer ja alligevel: »Du har ret i, at det er voldsomt stærkt, og der er sgu' ikke nogen, der bryder sig om det« SF’s politiske ordfører, Karsten Hønge, kan ikke se anden udvej end at spærre blandt andet kontanthjælpsmodtagere adgang til de hårde ghettoer

Karsten Hønge, hvordan tror du dit bagland ser på, at SF er med i en aftale, der forbyder mennesker på kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp at flytte ind i landets 16 hårdeste ghettoer?

»Jeg ved i hvert fald, at alle er bekymrede over at se et land falde fra hinanden. Der er selvfølgelig forskellige meninger om, hvordan vi retter op på det, og jeg ville virkelig ønske, at vi ikke havde brug for at indføre forbud. Men vi er nødt til at prøve noget nyt. Vi har flere årtiers erfaringer med ikke at gøre noget«

Men kan I som et venstreorienteret parti forsvare at løse sociale problemer ved at forbyde mennesker på overførselsindkomster at bo bestemte steder?

»Jeg er sikker på, at mit bagland anerkender den enorme udfordring, vi står overfor, men at nogen af dem nok også synes, at vi skal lade være med det her. Men at lade være er det samme som ikke at handle. Det er et firkantet indgreb, men det skal prøves«.

Det er voldsomt stærk

Nogle af disse mennesker kan få meget svært ved overhovedet at finde en bolig, når forbuddet træder i kraft?

»Husk lige, at der er mulighed for dispensation, hvis situationen er helt umuligt. Men du har ret i, at det er voldsomt stærkt, og der er sgu ikke nogen, der bryder sig om det«.

Jeg forstår på Socialdemokratiets Leif Lahn Jensen, at S og DF fik udvidet målgruppen, som rammes af forbuddet, til også at omfatte modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp mod at regeringen fjernedes ideen om at sætte ydelserne ned, hvis nogen fra de grupper flytter ind i en ghetto? Var I med i det det?

»Jeg mener ikke, at der blev indgået en handel på den måde. Men det er rigtigt, at det var vigtigt også for os at få fjernet regeringens ide om at ramme folk økonomisk på deres ydelser, hvis de flytter ind i sådan en ghetto. Frem for at sige, at vi har lavet et forbud, vil jeg hellere udtrykke det sådan, at vi har indført en forpligtelse til at anvise en anden bolig end i ghetto, hvis folk er på én af de her ydelser. Det er en pænere måde at sige det på, men i virkeligheden det samme«.

Ja, så I kaster aben over på kommunerne, som skal finde en anden bolig end i en af de hårde ghettoer. Mange mener, at det får kommunerne svært ved?

»Det er rigtigt, at vi nu skal have etableret et tæt samarbejde med kommunerne, og jeg vil ikke nægte, at der i nogle kommuner kan komme store udfordringer. Jeg bor selv i Odense, og det bliver en stor opgave her. Situationen er bare helt uholdbar. I Odense Vest, hvor jeg bor, er der nærmest ikke nogen med etnisk minoritetsbaggrund. Men min datter bor i Odense Øst og Vollsmose, og der er en verden til forskel. Odense er ved at blive revet fra hinanden, og det skal vi have gjort op med«

Er der plads til nogle med etniske minoritetsbaggrund ude i Vest, hvor du bor?

»Jeg anerkender, at det er svært. Kommuner og Christiansborg må tvinge hinanden til at finde løsninger, så vi får blandet befolkningen bedre«.