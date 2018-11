Gasledningen Nord Stream 2: Internationale firmaer er overraskede over Danmarks opførsel

Det er ikke bare det russiske gasselskab Gazprom og regeringerne i Berlin og Moskva, der i månedsvis har ventet på den danske tilladelse til at lade den gigantiske gasledning Nord Stream 2 passere nord eller syd om Bornholm på dens vej gennem Østersøen fra Rusland til Tyskland.

De fem store vestlige selskaber, der er finansielle investorer i den omdiskuterede gasledning, vil også gerne have en hurtig dansk beslutning, så rørledningen ikke bliver for meget forsinket, men der er gået international storpolitik i den danske godkendelse.

Danmark i klemme

Som en lus mellem to negle er Danmark på den ene side presset af USA, der vil have Nord Stream stoppet for at undgå større europæisk afhængighed af russisk gas - og for at kunne sælge amerikansk flydende naturgas (LNG) til Europa. På den anden side presses Danmark af Tyskland og Rusland, der kalder projektet ren forretning og sund fornuft for hele Europa.

Krydspresset på Danmark har forsinket den danske sagsbehandling af ansøgningerne, og en hastevedtaget lov i folketinget har givet udenrigsministeriet ’vetoret’, hvis ministeriet vurderer, at en rute gennem dansk territorialfarvand stride mod Danmarks overordnede sikkerhedspolitiske interesser.

For første gang fortæller en af de vestlige investorer nu, hvordan selskabet oplever at være blevet en form for gidsel i et opgør mellem Tyskland og Rusland på den ene side og USA, Polen og de baltiske lande på den anden.

»Vi ville være glade, hvis det gik hurtigere med de danske tilladelser«, siger Margarita Hoffman fra energifirmaet Wintershall, der er en del af den gigantiske BASF koncern. Hun er i Rønne for at overvære en miljøhøring om den alternative rute for gasledningen uden for dansk territorialfarvand vest og nord om Bornholm, som Nord Stream 2 har ansøgt om, efter den oprindelige rute gennem dansk territorialfarvand er blevet fanget i de storpolitiske diskussioner.

Overrasket over dansk modstand

»For os er det her en forretningssag, og vi foretrækker, at det er så lidt politisk som muligt. Europa har brug for mere gas, og vi forstår ikke, at det kan blive en fordel, hvis der kommer et hul i forsyningssikkerheden«, forklarer den tyske vicepræsident for Wintersalls gasprojekter.

Firmaet har over 7 milliarder kroner i klemme i Nord Stream 2, og det samme beløb har fire andre europæiske energigiganter med Shell og franske Energie i spidsen. Margarita Hoffmann er både forsigtig og diplomatisk, men på spørgsmålet om de danske forviklinger overrasker hende, svarer hun klart.

»Ja«.

»Men det er, som det er, vi er fortsat optimistiske og vi forventer en fair og ordentlig behandling«

Behandler Danmark Nord Stream 2 anderledes end tilsvarende projekter?

»Vi må acceptere det, sådan er det. Men der er en god baggrund for, at Danmark godkender den oprindelige ansøgning om at føre rørledningen gennem dansk territorialfarvand langs med den eksisterende Nord Stream ledning. Vi har erfaringer med den rute fra den første ledning, og masser af fakta underbygger vores ansøgning. Den oprindelige rute vil være langt mindre kompliceret end ruten vest og nord om Bornholm«, siger Margarita Hoffmann.

Håber på samarbejde mellem Europa og USA

Præsident Trumps modstand mod gasledningen har fået ham til at overveje finansielle sanktioner mod de fem vestlige energiselskaber, og der er fremsat forslag i Kongressen om at fremskynde sanktionerne, der vil tilspidse forholdet mellem Europa og USA yderligere.

Hvor stor betydning, den amerikanske finansrestriktion mod Wintershall i form af f.eks. at udelukke selskabet fra at bruge amerikanske dollar i deres finansieringsplaner kan få, ønsker selskabet slet ikke at diskutere.

»Der er ingen sanktioner mod os eller Nord Stream 2 nu, det er det, vi forholder os til. Vi følger det tæt, men jeg går ud fra, at USA vil diskutere den slags skridt med deres europæiske allierede, og helt basalt tror vi på samarbejde og ikke på konflikt«, siger Margarita Hoffmann.