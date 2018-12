Masseanholdelser i hvidvasksag: Tidligere bankrådgivere mistænkt for at have modtaget bestikkelse

I en omfattende aktion har de estiske myndigheder anholdt ti personer, der har arbejdet i Danske Banks omstridte filial i Estland, hvor banken i årevis fungerede som pengevaskeri for for eksempel kriminelle østeuropæere.

Ifølge de estiske myndigheder er mindst en af de anholdte mistænkt for at tage imod bestikkelse, en anden er mistænkt for at hjælpe.

Ellers er de anholdte angiveligt tidligere kunderådgivere, der blandt andet ansat til at forhindre hvidvask af penge i Danske Banks filial.

Mistænkelige milliarder flød frit i Danske Bank I september fremlagde Danske Bank konklusionerne af sin egen undersøgelse af forholdene, som Berlingske Business har beskrevet igennem mere end et år. Læs om undersøgelsens konklusioner, der blev fremlagt onsdag 19. september, her: Undersøgelsen påviser, at ledelsen i Danske Bank gentagne gange blev advaret om mistænkelige kunder og alvorlige mangler i forebyggelsen af hvidvask i den estiske afdeling.

Det skete allerede i 2007, da Danske Bank overtog den estiske bank. Her advarede det estiske finanstilsyn i en kritisk rapport.

Samtidig kom der en konkret advarsel fra den russiske centralbank om skatteunddragelse og hvidvask for milliarder af rubler i den estiske afdeling. Danske Bank reagerede ikke.

Også i 2009, 2010, 2013, 2014 og 2015 blev ledelsen advaret. Men først i 2015 lukker Danske Bank filialen i Estland for udenlandske kunder.

Undersøgelsen har foreløbigt fundet frem til 6200 mistænkelige kunder. I alt var 10.000 udenlandske kunder i den estiske filial i perioden. I alt er 15.000 kunder i omfattet af undersøgelsen.

Den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial i perioden 20017-2015 udgjorde 200 milliarder euro. Det svarer til knap 1500 milliarder kroner.

Undersøgelsen har ikke kunnet fastslå, hvor stor en del af beløbet, der er ’mistænkeligt’. Men det er formentligt ’en meget stor del’ af de 1500 milliarder kroner.

Selv om ledelsen får hård kritik i undersøgelsen, vurderer advokaterne, der er hyret af banken, at hverken topchef eller bestyrelse har et retligt ansvar i sagen.

Nuværende og tidligere ansatte og ledere i Estland og Danmark, der har været involveret i sagen, har fået advarsler, er blevet fyret, har fået frataget bonusser og er blevet indberettet til myndigheder. De fleste er ikke længere i Danske Bank.

Otte ansatte i Estland er blevet meldt til politiet på grund af mistanke om medvirken.

42 ansatte og agenter, som modtog kommission for at formidle kunder, har opført sig ’mistænkeligt’.

Efter fremlæggelsen af rapporten har både nu tidligere administrerende direktør Thomas F. Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen forladt banken. Kilder: Rapport om non-resident porteføljen i Danske Bank af Bruun & Hjejle. Vis mere

I forbindelse med anholdelserne er der blevet beslaglagt værdier for en million euro, oplyser den estiske anklagemyndighed på et pressemøde onsdag.

Ifølge Danske Banks pressechef Kenni Leth stiller den danske storbank sig til rådighed for efterforskningen både i Estland og i Danmark, hvor bagmandspolitiet efterforsker sagen.

»Som vi tidligere har sagt, har vi politianmeldt 8 tidligere medarbejdere i Estland i forbindelse med vores undersøgelser af sagen. Vi kan ikke kommentere på enkeltpersoner og kan ikke bekræfte, om der er tale om disse 8 personer«, siger Kenni Leth i en skriftlig kommentar til dagens masseanholdelser:

»Vi har kun en interesse, og det er at komme til bunds i sagen, og vi samarbejder derfor fortsat med alle relevante myndigheder og står selvfølgelig til rådighed for efterforskningen«, siger han.

Bagmandspolitiet ønsker ikke at kommentere sagen.

Men ifølge anklagemyndigheden i Estland har de danske kolleger indtil videre fundet mistænkelige handler for 25 milliarder euro. Det svarer til lige under 190 milliarder kroner, skriver Ritzau.

Efterforskning har trukket tråde til Georgien

Det står ikke klart, hvor stor en andel, de danske myndigheder mangler at undersøge.

Den estiske efterforskning har også trukket tråde til Georgien og Aserbajdsjan. Her skal der være sket forbrydelser for en værdi af omkring tre milliarder kroner.

Danske Bank anerkendte i september 2017, at det »var afgørende mangler i bankens kontroller og governance, der førte til, at Danske Banks estiske filial kunne misbruges til blandt andet hvidvask«.

I den forbindelse blev der sat en advokatundersøgelse i gang af forholdene i den estisk filial. Advokatfirmaet Bruun & Hjejle blev sat til at gennemføre undersøgelsen, som blev offentliggjort i september i år.

Undervejs i undersøgelsen stod det klart for advokaterne, at der var foregået mistænkelige forhold i den estiske filial.

»De for porteføljeundersøgelsen foreliggende oplysninger har også ført til anmeldelse til det estiske politi af otte tidligere medarbejdere, hvor undersøgelsen har identificeret mistænkelig adfærd af en sådan karakter, at det må anses for sandsynligt, at der er begået kriminelle handlinger«, står der på side 36 i den 90 sider lange advokatundersøgelse.

Den afslørede, at var blevet sendt transaktioner til en værdi af 1.500 milliarder kroner gennem den estiske filial af 10.000 kunder i årene fra 2007 til 2015.

Berlingske Business begyndte i marts 2017 at afdække flere sager om problemer i Danske Banks estiske filial helt tilbage til 2007.

Sagen har indtil videre betydet, at direktør Thomas Borgen er blevet fritstillet. Som en konsekvens af hvidvasksagen har Danske Bank også fået ny formand for bestyrelsen.