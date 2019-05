City-stjerne stjæler jobbet, Hjulmand var rygtet til at få: Skal være spillende manager i Anderlecht

Vincent Kompany bliver ny spillende træner i den belgiske topklub RSC Anderlecht.

Det oplyser han på sin Facebook-profil søndag.

Tidligere på søndag udmeldte han, at han stopper som spiller og anfører i engelske Manchester City efter 11 år, 4 engelske mesterskaber og 360 kampe.

Blå Bog Vincent Kompany Født 10. april 1986. Spillede i Anderlecht fra 2003 - 2006. Hamburger SV fra 2006 - 2008. Manchester City fra 2008 - 2019. Har spillet 87 kampe for det belgiske landshold. Fik i 2018 en mastergrad i business fra Manchester Business School og har derudover sin egen velgørenhedsorganisation, Tackle4MCR. Kilder: Transfermarkt og The Guardian.

Anføreren stopper således hos den lyseblå Manchester-klub, når hans kontrakt udløber ved udgangen af juni. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Dermed blev hans sidste kamp for klubben lørdagens FA Cup-finale mod Watford. Manchester City vandt med 6-0 og sikrede dermed en national ’treble’, da holdet tidligere på sæsonen havde vundet Liga Cuppen og Premier League.

Siden skiftet fra Hamburger SV i august 2008 har Kompany spillet 360 kampe for Manchester City og scoret 20 mål.

Han er den klubbens største spiller i moderne tid, siger City-bestyrelsesformand Khaldoon Al Mubarak.

»Der har været mange vigtige bidragere til Manchester Citys genopblomstring, men uden diskussion har ingen været vigtigere end Vincent Kompany. Han har defineret essensen af klubben«, siger bestyrelsesformanden.

Vincent Kompany har været med til at vinde fire engelske mesterskaber, to FA Cup-titler og fire Liga Cup-titler.

Han er taknemmelig for, at han slutter sin Manchester City-tid af med en for klubben succesfuld sæson.

»Tiden er kommet til, at jeg skal gå. Og hvilken sæson at slutte af med. Jeg er intet andet end taknemmelig for alle dem, der har støttet mig på den her specielle rejse i en meget speciel klub. Jeg husker den første dag lige så tydeligt som den sidste«.

»Jeg vil aldrig glemme, hvordan Manchester Citys fans forblev loyal over for mig i gode tider, men særligt også i dårlige tider«, siger Vincent Kompany blandt andet.

Det oplyses ikke, hvad den 33-årige belgier skal lave efter sommerferien. I et opslag på sin Facebook-profil skriver han, at fremtidsplanerne snart bliver meldt ud.

ritzau/pol.dk