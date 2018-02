Live: Randers brænder straffespark i bundkampen

FOR ABONNENTER

Kritikken af regeringens omstridte beslutning om at udflytte De Økonomiske Råd (DØR) til Horsens vokser ud over landets grænser.

De finanspolitiske vagthunde i andre EU-lande, Network of EU Independent Fiscal Institutions, anmoder nu på det kraftigste den danske regering om at genoverveje sin beslutning om at flytte DØR til Horsens og dermed gribe ind i vismandsinstitutionens over 50 år hævdvundne uafhængighed.

»Vi er dybt bekymrede over de seneste nyheder om den danske regerings beslutning om at flytte De Økonomiske Råd væk fra Københavnsområdet«, lyder det i en fællesudtalelse fra organisationen.

Som Politiken fortalte i sidste uge, udfordrer V-LA-K-regeringen de EU-principper, som Danmark har skrevet under på ved at tilslutte sig finanspagten i 2012. Således lyder det i princip 7, at »uafhængighed og funktionel selvstændighed er afgørende«, ligesom det specificeres, at et medlemsland skal sikre selvstændigheden gennem »fritagelse for indblanding, det vil sige, organet modtager ikke ordrer«.