FC København tager sejren på sen scoring af Santander

Federico Santander sikrede kort før tid FCK sejren over AGF, da hjemmeholdets Daniel A. Pedersen placerede sig forkert og blev ramt bolden, der lagde sig perfekt til rette for angriberen.

Et særdeles hullet græstæppe gav svære betingelser for begge hold, der ellers virkede til at have intentioner om at spille bolden rundt langs jorden.

Begge hold kom frisk fra land i kampen, hvor både hjemmeholdets Tobias Sana og gæsternes Viktor Fischer var nærgående indenfor de første fem minutter.

Tættest på et mål kom udeholdet efter et hjørnespark midtvejs i første halvleg. Carlos Zeca dukkede op bagest i feltet, men stolpen og Aleksandar Jovanovic' bryst i AGF-målet forhindrede en scoring.

Symbolsk for kampen skiftede FC København i pausen kreative Robert Skov ud, mens fysisk stærke Pieros Sotiriou kom ind.

Det ændrede dog ikke på, at begge hold fortsat havde svært ved at komme frem til chancer i anden halvleg. Efter klumpspil i AGF-feltet var Denis Vavro tæt på, men skuddet blev blokeret ti minutter inde i anden halvleg.

Bedst som de to hold formentlig havde indstillet sig på det ene point, fik kampen altså alligevel en vinder, selv om Martin Pusic i allersidste øjeblik var sikker på, at han havde udlignet, men blev dømt offside.

Resultatet betyder, at FCK sætter sig solidt på ligaens fjerdeplads. AGF er fanget i bunden af tabellen, hvor holdet ligger nummer 11.

Ritzau