Live: Mareridtstart for Riddersholm, og Sønderjyske er nede 0-2

Succes i det skjulte: Virtual reality holdes i live af porno, Kina og den danske sundhedssektor

Trods masser af hype de seneste to år er virtual reality i spil stadig ikke nået ud i folks stuer. Teknologien er for tung og for dyr. Endnu. Men i pornoindustrien, i Asien og den danske sundhedssektor har VR fået fat. Potentialet er enormt, og eksperterne er enige om, at denne gang er VR kommet for at blive.