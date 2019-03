»I troede, vi var døde og borte«: Men i Vendsyssel er optimismen så stærk, at end ikke en stiv kuling ved Vesterhavet kan blæse den omkuld

Det er let at høre, at Alexander Juel Andersen har spillet en rum tid i AGF. Fans af den evigt forpinte Aarhus-klub elsker at synge om, hvordan de måske nok ofte er undertippede, men altid rejser sig fra flammerne:

»I troede, vi var døde og borte. I troede, vi ville forgå. Men blå-hvide er vi af hjertet. Og GF vil altid bestå«, runger det så ud over stadionet.

Og selv om Alexander Juel Andersen har forladt AGF, virker det til, at han ikke helt har sluppet den tankegang. I hvert fald genbruger forsvarsspilleren hyppigt netop fansangens første strofe i sit nye hverv som anfører for Vendsyssel FF, der da også er undertippet og spiller i blåt og hvidt.

Som Alexander Juel Andersen siger om udsigten til nedrykningsspillet efter at have spillet 1-1 i Parken mod førerholdet fra FC København for en lille uge siden:

»Den præstation kan vi bruge til rigtig meget. Vi fik underbygget, at vi har meget selvtillid og tro på egne evner ... Og så tror jeg også, at de andre hold tænker, at vi ikke er døde og borte. Det er vigtigt, at vi sender signaler udadtil«.

Det har vendelboerne gjort mod FC København, i begge omgange. Miniputterne fra Hjørring er de eneste, der ikke har tabt til førerholdet i denne sæson, eftersom deres første opgør mod det mægtige hovedstadshold sluttede 2-1 til Vendsyssel. Også Brøndby har de slået.

»Det bliver helt vildt tæt«

Så nej, de er bestemt ikke døde og borte, selv om de ligger tredjesidst og er en del af tabellens nederste, isolerede klump sammen med Vejle, Hobro og SønderjyskE.

I dag møder de så klubben bag ’De Undertippedes Nationalhymne’, men selv med en sejr over AGF er det første løb kørt. Det løb, der slutter om tre runder, når grundspillet glider over i slutspillet.

For Vendsyssels vedkommende står det allerede klart, at resten af foråret bliver en lang overlevelseskamp. Det starter for alvor i en af de to grupper i nedrykningsspillet, og med stor sandsynlighed ender det også med de nervepirrende playoff-kampe om at sikre endnu en sæson i Superligaen. Men det er okay, det er vendelboerne forberedte på.

»Vi har hele tiden haft i hovedet, at vi skulle spille nogle af de kampe, der i udgangspunktet ikke er så sjove, når det hele skal afgøres. Vi vidste godt, at vi ikke kom til at spille med om Europa eller guld, sølv og bronze. Det har vi været afklarede med fra start«, siger Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou.

Derfor står han også i en lidt speciel situation. På den ene side går han selvfølgelig efter at vinde hver eneste kamp, som man nu engang gør i fodbold. Og som i øvrigt også kan kaste selvtillid af sig.

»Desuden er alle point pissevigtige«, som Jens Berthel Askou så bramfrit udtrykker det:

»Det kan for eksempel være det ene point mod FCK, der i sidste ende afgør, om vi ender som nummer tre eller fire i nedrykningspuljen, så det kan være med til at sikre os en lettere vej mod overlevelse. Det bliver helt vildt tæt«, siger træneren.

Men samtidig handler de sidste tre kampe i grundspillet og de seks opgør i nedrykningsgruppen også om at optimere holdet frem mod de altafgørende knald eller fald-kampe, der formentlig venter til maj. I de seneste sæsoner har de danske fodboldtilskuere derfor også til tider set nogle af bundklubberne eksperimentere lidt inden skæbnedysterne for at finde det helt rigtige hold. Eller for at få bestemte spillere i form.