Live: Vejle må udskifte skadet målmand mod AGF

Hverken skandaler eller udfordringen i at blive kendt som sig selv har afskrækket Bergur Løkke Rasmussen fra at følge sin far ind i den politiske verden. »Jeg har ingen ambitioner om at skabe et dynasti«, siger Lars Løkke Rasmussen om sønnens kandidatur til Europa-Parlamentet. Allerede nu har far og søn prøvet at stå sammen igennem kritik i medierne.

