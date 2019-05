Fem mål i højintenst derby: FC København er dansk mester efter vildt rivalopgør

Klokken nåede lige præcis at blive 18.00. Lige der hvor 30.000 FCK-fans kunne brøle som de løver, de bar på brystet af deres hvide klubtrøjer, da Danmarks rigeste klub efter et års mesterskabs-hig atter også blev bedst inde på banen.

Det efter en sejr på 3-2 over ærkerivalen Brøndby. Det kunne ikke være bedre for FCK eller meget mere smertefuldt for de blå-gule.

De 90 minutter blev så højintense, at man selv som tilskuere havde behov for at puste ud de få gange, bolden gik ud af spil. Eller med få ord bekræfte sidemanden og sig selv i, hvor intenst det hele var. Længere samtaler blev der ikke tid til af frygt for at misse noget, da de to holds forsvarsspillere ikke leverede store, defensive præstationer.

I løbet af 65 minutters spilletid nåede FCK-fansene af flere omgange af se et mareridt, som nogle af dem måske havde haft lørdag nat, tage form. For i stedet at endte i himlen.

Brøndbys føringsmål faldt efter fem minutter, da Denis Vavro var sløset med bolden nær eget straffespark, og Kamil Wilczek kunne lægge den til rette for Simon Tibbling.

Brøndby-opturen varede sølle seks minutter, hvorefter man var bagud 2-1. Først scorede Robert Skov på et straffespark, der ikke burde være anerkendt. Superligaens profil i denne sæson sparkede nemlig bolden ind på sit støtteben, så han rørte læderet to gange i samme bevægelse. Det må man ikke ifølge fodboldloven, men målet blev registreret trods store Brøndby-protester.

Manden, der begik straffesparket, var Jens Martin Gammelby, da han skubbede Dame N’Doye i ryggen. Gammelby endte med at have en rigtig skidt eftermiddag, da det også var ham, som tabte bolden på banens midte få minutter senere, hvorefter samme Dame N’Doye kort efter kunne banke bolden fladt i det lange hjørne.

I starten af anden halvleg nåede at juble FCK-fansene, som havde de havde bevidnet målet, der endegyldigt havde gjort dem til danske mestre, da Dame N’Doye med en smart aflevering fandt Rasmus Falk, som scorede. Men dommer Kristoffersen valgte efter en lang tænkepause korrekt at dømme offside.

Slaget blev endnu hårdere for FCK-fansene, fordi Brøndby kort efter løb ned og med et hårdt indlæg fra Kevin Mensah tvang Denis Vavro til at lave selvmål.

Men Rasmus Falk fik sit store øjeblik foran Sektion 12, og FCK fik sit mesterskab, da fynboen efter godt løb af Peter Ankersen sendte bolden i nettet med indersiden med 25 minutter igen.