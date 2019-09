8. runde i Superligaen: AaB knækker FCK's vilde formkurve med 1-0-hjemmesejr

Superliga Runde 8 Fredag OB-SønderjyskE 0-0 Lørdag FC Nordsjælland-Hobro 2-1 Søndag AGF-Esbjerg 1-0 AC Horsens-Lyngby 2-1 Randers-Silkeborg 2-0 16.00 AaB-FC København 1-0 18.00 FC Midtjylland-Brøndby Stillingen (klik her)

AaB-FC København

1-0 Kasper Kusk (18)





FC København led sit første pointtab og nederlag i den nye sæson, da holdet tabte 0-1 til AaB på udebane.

Dermed blev det til syv sejre i træk for FCK, der måtte se den historisk gode sejrsstime i begyndelsen af en superligasæson blive brudt af et heroisk kæmpende AaB-mandskab.

AaB-profilen Kasper Kusk gjorde det onde mod sin gamle klub og blev den helt store helt for nordjyderne.

FCK var inden kampen presset på mandskabsfronten, hvor den brandvarme angrebsduo Jonas Wind og Dame N’Doye er meldt ude med skader i længere tid.

FCK-mandskab indledte opgøret afventende, og det udnyttede hjemmeholdet i den grad. Med lynhurtigt kombinationsspil blev gæsterne presset gevaldigt i bund flere gange i første halvleg.

Derfor var det også en fortjent føring, AaB fik sig efter 18 minutter. Kantspilleren Kasper Kusk stod rigtigt placeret efter et hjørnespark, og så kom han på tavlen mod sin tidligere klub.

Efter AaB’s 1-0-scoring kom gæsterne bedre med, og kampen udviklede sig til en åben slagudveksling med mange dueller midt på banen.

FCK-manager Ståle Solbakken virkede langtfra tilfreds med holdets præstation, så han ændrede system til anden halvleg.

Systemskiftet gav FCK momentum, hvor holdet i starten af anden halvleg pressede AaB godt i bund.

Dog virkede gæsternes bagkæde usikker i flere momenter, og hjemmeholdets offensiv lurede især på omstillinger.

FCK blev også udfordret markant i duellerne, hvor nordjydernes intensitet og pres gjorde det svært for københavnerne at etablere et spilovertag.

Til sidst etablerede gæsterne et voldsomt pres, men hjemmeholdet holdt stand og er med 1-0 sejren og en tredjeplads for alvor med i Superligaen.

FCK er stadig på førstepladsen trods nederlaget, men kan indhentes af FCM senere søndag.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix En godt kæmpende Jonas Thorsen (th.) leverede en stor indsats søndag, da Horsens kæmpede sig til en 2-1-sejr over Lyngby.

En godt kæmpende Jonas Thorsen (th.) leverede en stor indsats søndag, da Horsens kæmpede sig til en 2-1-sejr over Lyngby. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Horsens-Lyngby 2-1

0-1 Frederik Gytkjær (41) 1-1 Louka Prip (straffe 68) 2-1 Jonas Thorsen (86)

Efter fire hjemmebanenederlag i træk tog AC Horsens sæsonens første sejr på hjemmebanen, da Lyngby blev besejret med 2-1 i 3F Superligaen.

Sejren søndag eftermiddag er den første Horsens-sejr på Casa Arena siden 17. februar, hvor Vendsyssel blev besejret med 3-0.

Hjemmeholdet kom bagud kort før pausen, men Den Gule Fare fik vendt kampen i anden halvleg.

Med sejren lægger Horsens sig op på siden af Lyngby på tiendepladsen med ni point.

Offensiven har været Horsens’ store problem i de seneste kampe, men mod Lyngby kom østjyderne faktisk frem til flere fine muligheder i løbet af de første otte minutter.

Lyngby var derimod dygtig til at spille langs kanterne og slå indlæg ind i Horsens’ felt, men det kastede dog ikke store målchancer af sig.

Fem minutter inden pausen havde Lyngby dog heldet med sig på en omstilling efter et Horsens-hjørnespark.

Angrebsspilleren Emil Nielsen spillede sin angrebskollega Frederik Gytkjær fri med en fantastisk aflevering, og Lyngby-topscoren havde ingen problemer med at bringe gæsterne foran 1-0.

Gæsterne havde dog svært ved at håndtere Horsens’ hjørnespark, som ofte førte til klumpspil inde i feltet, men hjemmeholdet manglede det sidste for at få prikket bolden ind over stregen i flere situationer.

Efter 66 minutter fik Horsens tilkendt et straffespark, efter at en Lyngby-spiller havde hånd på bolden i feltet, og kantspilleren Louka Prip scorede sikkert på straffesparket til stillingen 1-1.

Fire minutter før tid kom forløsningen for Horsens, da kantspilleren Jonas Thorsen headede bolden i mål til slutresultatet 2-1.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Randers-Silkeborg 2-0

1-0 Saba Lobjanidze (31) 2-0 Saba Lobjanidze (50)





Randers FC tog et vigtigt skridt i bundkampen, da kronjyderne hjemme på Cepheus Park slog Silkeborg IF 2-0 i 3F Superligaens ottende runde.

Hjemmeholdet var klart bedst, og Randers-profilen Saba Lobjanidze tydeliggjorde Silkeborgs defensive problemer med sine to scoringer.

Med sejren rykker Randers op på en 11.-plads med otte point, mens Silkeborg fortsat roder rundt i bunden med tre point.

Starten på første halvleg var en rodet affære, men Randers satte sig hurtigt på spillet og var klart farligst hele halvlegen igennem.

Først efter 20 minutter lykkedes det Silkeborg at få gang i spillet og skabe chancer.

Efter en halv times spil var det dog hjemmeholdet, der kom foran.

Et indlæg fandt angriber Marvin Egho bagest i feltet. Han lagde den på tværs til en fri Saba Lobjanidze, og kantspilleren kunne sikkert heade bolden i kassen til 1-0.

I minutterne efter scoringen pressede Randers den usikre Silkeborg-defensiv, og den største chance tilfaldt Egho efter flot opspil, men angriberen overplacerede sit skud.

Det lykkedes dog ikke hjemmeholdet at score yderligere, og derfor kunne mandskabet gå til pause med en føring, der burde have været større.

Fem minutter efter pausen kunne Randers endelig udbygge føringen efter et stort forsvarskoks i Silkeborg-defensiven.

Lobjanidze udnyttede en dårlig igangsætning og fandt for anden gang vejen til netmaskerne.

Efter indskiftningen af debutant Mathias Hebo Rasmussen kom gæsterne mere med i kampen, men det lykkedes ikke for Kent Nielsens tropper at omsætte chancerne til mål.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

AGF-Esbjerg 1-0

1-0 Jakob Ankersen (40)





Esbjergs scoringsproblemer fortsatte, da holdet søndag i Aarhus tabte 0-1 til AGF.

Vestjyderne skabte ellers flere gode muligheder, men formåede altså ikke at udligne Jakob Ankersens sejrsmål, der faldt kort før pausen.

AGF-kantspilleren dukkede op i feltet, hvor han var først over en løs bold, som han prikkede ind til kampens eneste scoring.

Sejren er AGF’s tredje på stribe, og holdet er dermed kommet sig over en dårlig sæsonstart og har nu 11 point efter otte kampe.

Esbjerg har kun formået at score fire gange i otte kampe. Søndagens kamp var femte gang i denne sæson, at holdet er gået fra banen uden at score.

Vestjyderne begyndte ellers kampen bedst.

Efter omkring tyve minutter gik AGF-forsvarsspilleren Frederik Tingager galt af en bold, som Esbjerg-kantspilleren Pyry Soiri derefter prikkede forbi.