8. runde i Superligaen: Horsens indhenter Lyngby i tabellen med hårdt tilkæmpet sejr

Superliga Runde 8 Fredag OB-SønderjyskE 0-0 Lørdag FC Nordsjælland-Hobro 2-1 Søndag AGF-Esbjerg 1-0 14.00 AC Horsens-Lyngby (TV3 Max) 14.00 Randers-Silkeborg (Eurosport 2) 16.00 AaB-FC København (Canal 9) 18.00 FC Midtjylland-Brøndby (3+) Stillingen (klik her)

Horsens-Lyngby 2-1

0-1 Frederik Gytkjær (41), 1-1 Louka Prip (68, str.), 2-1 Jonas Thorsen (86)

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Randers-Silkeborg 2-0

1-0 Saba Lobjanidze (31), 2-0 Saba Lobjanidze (50)

Randers FC tog et vigtigt skridt i bundkampen, da kronjyderne hjemme på Cepheus Park slog Silkeborg IF 2-0 i 3F Superligaens ottende runde.

Hjemmeholdet var klart bedst, og Randers-profilen Saba Lobjanidze tydeliggjorde Silkeborgs defensive problemer med sine to scoringer.

Med sejren rykker Randers op på en 11.-plads med otte point, mens Silkeborg fortsat roder rundt i bunden med tre point.

Starten på første halvleg var en rodet affære, men Randers satte sig hurtigt på spillet og var klart farligst hele halvlegen igennem.

Først efter 20 minutter lykkedes det Silkeborg at få gang i spillet og skabe chancer.

Efter en halv times spil var det dog hjemmeholdet, der kom foran.

Et indlæg fandt angriber Marvin Egho bagest i feltet. Han lagde den på tværs til en fri Saba Lobjanidze, og kantspilleren kunne sikkert heade bolden i kassen til 1-0.

I minutterne efter scoringen pressede Randers den usikre Silkeborg-defensiv, og den største chance tilfaldt Egho efter flot opspil, men angriberen overplacerede sit skud.

Det lykkedes dog ikke hjemmeholdet at score yderligere, og derfor kunne mandskabet gå til pause med en føring, der burde have været større.

Fem minutter efter pausen kunne Randers endelig udbygge føringen efter et stort forsvarskoks i Silkeborg-defensiven.

Lobjanidze udnyttede en dårlig igangsætning og fandt for anden gang vejen til netmaskerne.

Efter indskiftningen af debutant Mathias Hebo Rasmussen kom gæsterne mere med i kampen, men det lykkedes ikke for Kent Nielsens tropper at omsætte chancerne til mål.

AGF-Esbjerg 1-0

1-0 Jakob Ankersen (40)

Esbjergs scoringsproblemer fortsatte, da holdet søndag i Aarhus tabte 0-1 til AGF.

Vestjyderne skabte ellers flere gode muligheder, men formåede altså ikke at udligne Jakob Ankersens sejrsmål, der faldt kort før pausen.

AGF-kantspilleren dukkede op i feltet, hvor han var først over en løs bold, som han prikkede ind til kampens eneste scoring.

Sejren er AGF’s tredje på stribe, og holdet er dermed kommet sig over en dårlig sæsonstart og har nu 11 point efter otte kampe.

Esbjerg har kun formået at score fire gange i otte kampe. Søndagens kamp var femte gang i denne sæson, at holdet er gået fra banen uden at score.

Vestjyderne begyndte ellers kampen bedst.

Efter omkring tyve minutter gik AGF-forsvarsspilleren Frederik Tingager galt af en bold, som Esbjerg-kantspilleren Pyry Soiri derefter prikkede forbi.

Kort efter blev et indkast forlænget, og efter en redning af Eskelinen headede Esbjergs midtbanespiller Joni Kauko bolden over målet.

Mod pausen kom AGF bedre med i kampen, og fem minutter før pausen gav det gevinst, da kantspilleren Jakob Ankersen scorede til 1-0.

Kantspilleren Mustapha Bundu afsluttede fladt, og Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg skubbede skuddet ud i fødderne på Ankersen, som prikkede den ind.

Efter pausen havde begge hold svært ved at skabe chancer.

AGF trak sig længere tilbage på banen for at forsvare resultatet, og Esbjerg havde svært ved at nedbryde AGF-forsvaret.

Først med tyve minutter tilbage kom Esbjerg tæt på at udligne, da Pyry Soiri headede et stykke over målet fra en fri position i feltet.

Topscorerlisten

Superligaens skarprettere 7 Kamil Wilczek, Brøndby 5 Jonas Wind, FC København 5 Ronnie Schwartz, Silkeborg 5 Lucas Andersen, AaB 4 Sander Svendsen, OB 4 Evander da Silva Ferreira, FCM 4 Marvin Egho, Randers 4 Frederik Gytkjær, Lyngby 4 Mart Lieder, Sønderjyske 4 Pål Alexander Kirkevold, Hobro