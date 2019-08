8. runde i Superligaen: Vild scoring fra midten var højdepunktet i Farum

Superliga Runde 8 Fredag OB-SønderjyskE 0-0 Lørdag FC Nordsjælland-Hobro Søndag 12.00 AGF-Esbjerg (TV3 Sport) 14.00 AC Horsens-Lyngby (TV3 Max) 14.00 Randers-Silkeborg (Eurosport 2) 16.00 AaB-FC København (Canal 9) 18.00 FC Midtjylland-Brøndby (3+) Stillingen (klik her)

FC Nordsjælland-Hobro 2-1

1-0 Jacob Steen Christensen (28) 1-1 Pål Alexander Kirkevold (34) 2-1 Mohammed Kudus (straffe 45)

FC Nordsjælland vandt lørdag eftermiddag sin femte sejr på hjemmebane ud af fem mulige mod Hobro, da de to klubber udspillede en chancerig duel på kunstgræsset i Farum. Kampen endte 2-1 til værterne.

For begge hold var det ottende kamp i denne 3F Superliga-sæson, og som historien foreskrev det, så fik Hobro det umådelig svært i lørdagens kamp, hvor FCN-sejren kunne have været større.

FCN var gennem første halvleg meget afklaret både offensivt og defensivt, hvor særligt offensiven sprudlede med etablerede angreb og lynhurtige kontraer ved kanterne Isaac Atanga og Ibrahim Sadiq.

Sidstnævnte spillede en stor kamp og var kilde til megen uro hos Hobro. Han kom frem til mange chancer, men skarpheden udeblev.

Skarp var til gengæld 18-årige Jacob Steen Christensen, som efter 28 minutter flot sparkede FCN på 1-0 på et langskud - scoringen var tilmed FCN-spillerens første i seniorkarrieren.

Kort efter diskede Hobro-topscoreren Pål Alexander Kirkevold op med et forrygende mål til 1-1, da han spottede, at FCN-keeper Nicolai Larsen var ude af sit mål.

Ti meter fra midten sparkede den store nordmand derfor på sin førsteberøring, og den afslutning ramte han så godt, at Larsen var uden chance for at stoppe udligningen i at ryge i mål.

FCN fortsatte sit pres frem mod pausen, og velspillende Sadiq fremtvang et straffespark i første halvlegs overtid, som midtbanen Mohammed Kudus køligt lagde i mål til 2-1.

I kampens anden halvleg var FCN igen spilstyrende, og værterne var flere gange få centimeter fra at komme yderligere foran i begyndelsen af halvlegen.

Som uret tikkede, kom Hobro længere frem på banen, og Kirkevold var klart farligste Hobro-mand.

Med både soloaktion og en afslutning i feltet viste nordmanden tænder, men han manglede begge omgange heldet til at udligne FCN’s føring.

På trods af et større Hobro-pres til sidst, endte kampen 2-1 til FCN, som dermed er på 13 point efter otte runder. Hobro noterer sig sit andet nederlag i sæsonen og er nu på otte point.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix





OB-Sønderjyske 0-0

Sønderjyske var kun ti mand den sidste halve time, da mandskabet i 3F Superligaen fik det ene point med hjem efter 0-0 mod OB.

Sønderjyske-anfører Johan Absalonsen blev udvist af dommer Sandi Putros, da han modtog sit andet gule kort halvvejs inde i anden halvleg.

Det var femte kamp i træk uden sejr for Glen Riddersholms sønderjyske tropper, der nok alligevel kan være mest tilfredse med resultatet.

I dommerens overtid blev OB snydt for mål, da Sander Svendsen fejlagtigt blev dømt offside.

OB var mest på bolden i første halvleg, men ingen af de to mandskaber kom frem til de helt store chancer. Efter udvisningen stod der OB på det hele.

Med det ene point forbliver Sønderjyske på syvendepladsen, mens OB rykker op på fjerdepladsen.

Sønderjyske var heldige med at stadig at være 11 mand efter det andet minut, hvor angriber Mart Lieder fik gult kort for en stempling, der lige såvel kunne have givet et rødt kort i stedet.

Efter 43 minutter kom første halvlegs største chance, da wingback Oliver Lund kom godt ned til baglinjen, og hans flade indlæg fandt frem til angriberen Bashkim Kadrii, som dog måtte se sin afslutning blive blokeret.

Inden for de første minutter af anden halvleg var først Rilwan Hassan og kort efter Mart Lieder meget tæt på at sende gæsterne i front, men begge afslutninger var ikke gode nok til at udfordre OB-keeper Oliver Christensen.

Sønderjyske blev reduceret til ti mand efter 65 minutter, da anfører Johan Absalonsen blev udvist efter sin anden advarsel.

Hele stadion følte sig snydt til allersidst, da OB’s Sander Svendsen fejlagtigt blev dømt offside i forbindelse med en scoring.

ritzau