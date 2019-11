16. runde i Superligaen: Hårdt trængte Hobro redder et point i tillægstiden

Hobro-FC Nordsjælland 2-2

1-0 Emmanuel Sabbi (14), 1-1 Mohammed Kudus (35), 1-2 Ibrahim Sadiq (89), 2-2 Edgar Babayan (90)

Hobro-træner Peter Sørensen var klar i sin kommentar før søndagens hjemmekamp i Superligaen mod FC Nordsjælland, for han påpegede, at den kamp bare skulle vindes. Det startede også godt for Hobro, da Emmanuel Sabbi bragte sit hold foran, men gæsternes Mohammed Kudus udlignede på straffe før pausen. Og selv om Hobro lagde pres på FC Nordsjælland i anden halvleg, var det Ibrahim Sadiq, der bragte FC Nordsjælland på sejrskurs. Troede han.

Men i tillægstiden fik hjemmeholdet tildelt et straffespark, og her skaffede Edgar Babayan et point med en flot eksekvering.

(Opdateres)

Stilling og resultater





Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Horsens-forsvareren Michael Lumb knoklede som altid hårdt for sit hold, der lørdag tog imod Silkeborg i Superligaen.

Horsens-forsvareren Michael Lumb knoklede som altid hårdt for sit hold, der lørdag tog imod Silkeborg i Superligaen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Horsens-Silkeborg 2-1

1-0 Rune Frantsen (8), 1-1 Ronnie Schwartz (24), 2-1 Peter Therkildsen (47)





AC Horsens tog en ekstremt vigtig sejr, da holdet på hjemmebane besejrede bundproppen fra Silkeborg IF med 2-1 lørdag i Superligaen.

Med sejren nåede Horsens op på 18 point og er dermed 11 point foran Silkeborg, der ligger sidst i tabellen.

Silkeborg havde ellers bolden mest i Horsens, men hjemmeholdet viste sig mere effektiv, og det blev udslagsgivende.

Horsens forsøgte sig i stedet med afleveringer i dybden, og det gav pote efter syv minutter, da angriberen Rune Frantsen blev sendt i dybden. Han driblede forbi Silkeborg-keeperen og bragte let Horsens foran med 1-0.

Det var en chancefattig første halvleg, men efter 23 minutter bragte Silkeborg-angriberen Ronnie Schwartz balance i regnskabet efter et fælt drop af den vikarierende Horsens-målmand Matej Delac.

I halvlegens slutfase kom begge mandskaber tæt på føringsmålet.

Først var det Silkeborgs Filip Lesniak, der ramte stolpen, og kort før slutfløjt sendte den brandvarme Horsens-spiller Louka Prip et fremragende frispark på undersiden af overliggeren.

Anden halvleg var kun to minutter gammel, da Horsens kom foran 2-1. Rune Frantsen tryllede på højrekanten, og med et præcist indlæg fandt han sin angrebsmakker Peter Therkildsen, som headede hjemmeholdet foran.

Efter knap en times spil troede Silkeborg-spillerne, at de havde udlignet, men målet blev underkendt for offside.

Silkeborg forsøgte at jagte udligningen med alt, de havde, og kort efter den underkendte scoring ramte udeholdet stolpen for anden gang i kampen.

Uroen begyndte at brede sig hos Horsens-tilhængerne, for det lignede en kamp, hvor Horsens havde brug for en scoring mere for at sikre sejren.

Dybt inde i overtiden var det da også tæt på 2-2, men en fremragende redning af Matej Delac i Horsens-målet forhindrede gæsterne i at udligne og sikre et point.





Superligaen Runde 16 Fredag Randers FC-AaB 3-3 Lørdag 16.00 AC Horsens-Silkeborg 2-1 Søndag 12.00 Hobro-FC Nordsjælland 2-2 14.00 Lyngby-OB (Eurosport 2) 14.00 AGF-SønderjyskE (TV3 Max) 16.00 Brøndby-Esbjerg (Canal 9) 18.00 FC Midtjylland-FCK (3+)

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Presset af AaB's Mikkel Kaufmann Sørensen hugger Mathias Nielsen bolden i mål til 2-1.

Presset af AaB's Mikkel Kaufmann Sørensen hugger Mathias Nielsen bolden i mål til 2-1. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Randers-AaB 3-3

0-1 Mikkel Kaufmann (2), 1-1 Viti Mistrati (8), 2-1 Mathias Nielsen (20), 2-2 Magnus Christensen (62), 3-2 Alhaji Kamara (68), 3-3 Mikkel Kaufmann (73)