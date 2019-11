16. runde i Superligaen: Søndagen eksploderer i målorgier, hvor AGF og Lyngby scorer flest gange

AGF-Sønderjyske 4-2

1-0 Jon Dagur Thorsteinsson (6), 2-0 Bror Blume (25), 2-1 Christian Jakobsen (61), 3-1 Alexander Munksgaard (65), 3-2 Artem Dovbyk (68), 4-2 Patrick Mortensen (69)

AGF fik søndag eftermiddag en drømmestart, da islandske Jon Dagur Thorsteinsson med et flot drejet langskud sendte bolden i nettet til føring mod Sønderjyske. Og Bror Blume løftede stemningen yderligere, da han midt i første halvleg bragede bolden ind bag gæsternes målmand Sebastian Mielitz til 2-0. Efter pausen kom Sønderjyske med god energi længere frem på banen, men selv om både Christian Jakobsen og Artem Dovbyk fandt vej til nettet, kunne hjemmeholdet med scoringer ved Alexander Munksgaard og Patrick Mortensen slukke lyset for gæsterne.

Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Lyngby-OB 4-3

0-1 Issam Jebali (14), 1-1 Nikolaj Geertsen (28), 2-1 Andre Riel (37), 3-1 Rezan Corlu (78), 3-2 Bashkim Kadrii (82), 3-3 Mathias Greve (85), 4-3 Patrick Da Silva (90)

Med en sejr på udebane kunne OB – i hvert fald midlertidigt – hoppe ind i tabellens top 3, og en tidlig føring ved Issam Jebalis supertræffer nærede sandsynligheden for gevinst. Lyngbys Nikolaj Geertsen udlignede dog, og holdkammerat Andre Riel fulgte godt op med en smuk scoring til 2-1 før pausen. Anden halvleg blev en lidt rodet affære, og der skulle et målmandsdrop fra OB’s Oliver Christensen til, før Lyngby ved Rezan Corlu øgede sin føring til 3-1. Den udfordring tog OB seriøst op, hvorefter både Bashkim Kadrii og Mathias Greve scorede.

Så troede alle, at holdene skulle dele, men Patrick Da Silva sørgede for tre point til hjemmeholdet med en scoring efter flot at have skaffet sig frit løb via en tunnel.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Edgar Babayan (th.) skabte en vis lettelse hos hjemmeholdet, da han søndag for Hobro i tillægstiden havde udlignet til 2-2.

Hobro-FC Nordsjælland 2-2

1-0 Emmanuel Sabbi (14), 1-1 Mohammed Kudus (35), 1-2 Ibrahim Sadiq (89), 2-2 Edgar Babayan (90)





Hobro reddede det ene point i overtiden, da nordjyderne på eget græs søndag fik 2-2 mod FC Nordsjælland i Superligaen.

Dybt inde i tillægstiden blev værterne tildelt et straffespark, som Edgar Babayan sikkert udnyttede.

Hjemmeholdet stod kompakt over for de hurtige boldskift fra det unge FCN-mandskab, som var på besøg.

Nordsjællænderne var også banens dominerende hold i kampens indledning, men det var Hobros offensivspiller Emmanuel Sabbi, som åbnede målscoringen efter et kvarters spil.

I forbindelse med et hjørnespark endte en nedfaldsbold hos amerikaneren, som halvflugtede bolden lavt ind bag Nicolai Larsen i gæsternes mål.

20 minutter senere kom FCN-angriberen Mohammed Kudus igennem på en friløber.

Hobros midterstopper Anel Ahmedhodzic kom sent ind med et skub i ryggen. Det vurderede dommer Mikkel Redder til et straffespark, som Kudus selv satte ind.

I anden halvleg kom Hobro til flere farlige angreb, mens FC Nordsjælland blev mere passive.

Med et kvarter igen truede Sabbi på ny og sendte en bold på overliggeren.

Kort efter kom Hobros Julian Kristoffersen igennem på kanten af feltet, men nordmanden sendte afslutningen over mål.

Med et minut igen af den ordinære tid sendte Magnus Kofod Andersen en lang bold ind i det lille felt, hvor den 19-årige ghaneser Ibrahim Sadiq med stor sikkerhed satte afslutningen ind til 1-2.

Men i overtiden fik Hobro et straffespark, da midtstopperen Abdul Mumin fik en hånd på bolden.

Det eksekverede dansk-armenieren Edgar Babayan sikkert på til 2-2.

Dermed er Hobro og cheftræner Peter Sørensen på syv ligekampe i streg uden sejr.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Horsens-forsvareren Michael Lumb knoklede som altid hårdt for sit hold, der lørdag tog imod Silkeborg i Superligaen.

Horsens-Silkeborg 2-1

1-0 Rune Frantsen (8), 1-1 Ronnie Schwartz (24), 2-1 Peter Therkildsen (47)





AC Horsens tog en ekstremt vigtig sejr, da holdet på hjemmebane besejrede bundproppen fra Silkeborg IF med 2-1 lørdag i Superligaen.

Med sejren nåede Horsens op på 18 point og er dermed 11 point foran Silkeborg, der ligger sidst i tabellen.

Silkeborg havde ellers bolden mest i Horsens, men hjemmeholdet viste sig mere effektiv, og det blev udslagsgivende.