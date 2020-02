22. runde i Superligaen: 5 mål på 24 minutter gav forrygende underholdning i AaB's møde med Brøndby

Politiken giver dig overblik over alle rundens kampe i Superligaen.

Superligaen 22. runde Fredag Hobro-FC Midtjylland 0-2 Søndag FC Nordsjælland-Sønderjyske 2-1 Lyngby-Esbjerg 2-0 Randers FC-OB 0-0 Silkeborg-FC København 1-1 AaB-Brøndby 3-2 Mandag 19.00 Horsens-AGF Stillingen





AaB - Brøndby 3-2

1-0, 2-0 Tom Van Weert (53, 55) 2-1 Samuel Mraz (57) 2-2 Anthony Jung (63) 3-2 Lucas Andersen (straffe 77)

AaB sejrede søndag i en målrig kamp, da nordjyderne slog Brøndby med 3-2 i Aalborg i 3F Superligaens grundspil.

Efter en chancefyldt første halvleg uden mål kom der fem mål på tavlen efter pausen.

Begge hold stillede op i en formation med tre midtstoppere og en tung midtbane. Det bød op til offensive indstillinger fra både hjemme- og udeholdet.

Det betød også masser af plads bag begge holds backs, hvor der gang på gang blev satset på dybe løb langs kanterne.

Kort efter kampstart kom Lasse Vigen til kampens første chance. Men Jacob Rinne kom ud af målet og afskærmede.

En halv time inde i kampen fik Jakob Ahlmann serveret et indlæg af anfører Lucas Andersen, men backen headede forbi fra halvanden meter.

Det samme gjorde Jores Okore efter 40 minutter, da Iver Fossum spillede midtstopperen fri foran mål.

Syv minutter inde i anden halvleg kom Lucas Andersen fri på venstre side og fandt sin angrebskollega med en høj bold. Den headede Tom van Weert sikkert ind til 1-0.

Få minutter senere kom Jakob Ahlmann i samme position og kunne sende endnu en bold i panden på Tom van Weert til 2-0.

Samuel Mraz kom kort efter igennem til en duel med Jacob Rinne, hvor Brøndby-angriberen fik afrettet en bold af svenskerens ben og op i nettaget.

Spændingen var tilbage. Og der kom mere.

En time inde i kampen flugtede Anthony Jung på en høj, afrettet bold og gjorde det til 2-2 fra kanten af feltet.

Brøndbys comeback endte dog med at være til ingen verdens nytte.

Med et kvarter tilbage af kampen pegede dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen på pletten i Brøndby-feltet. En noget kontroversiel kendelse bedømt på de langsomme gentagelser, hvor det lignede at Kevin Mensah spillede bolden.

Fra pletten var Lucas Andersen kold og gjorde det til 3-2 med kampens sidste scoring.

Frustrationerne tog over på Brøndby-bænken, og i slutningen af kampen blev Martin Retov udvist, da Brøndby-assistenten blev tildelt et rødt kort for brok.

Med sejren er AaB ét point bag Brøndby i Superligaen.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix Efter kampene mod Esbjerg og Silkeborg har Rasmus Falk og FC København fået 1 point i 2020.

Silkeborg - FC København 1-1

1-0 Vegard Moberg (35) 1-1 Jens Stage (65)

For anden superligakamp i træk lykkedes det ikke FC København at vinde, da holdet på udebane spillede 1-1 mod 3F Superligaens bundprop, Silkeborg IF.

Københavnerne tabte i seneste runde 0-1 til Esbjerg og får nu endnu sværere ved at genvinde mesterskabet.

FCK havde svært ved at finde rytmen i offensiven, mens Silkeborg samtidig forsvarede sig godt og fik et fortjent point.

Efter 22 kampe er FCK nu ni point efter FC Midtjylland på førstepladsen, mens Silkeborg fortsat er sidst med 11 point.

Allerede efter halvandet minut var FCK tæt på at bringe sig i front.

Michael Santos modtog bolden midt for mål, men angriberen sparkede lige på Silkeborg-keeper Rafael Romo.

FCK sad på store dele af spillet, men de store målchancer var svære at få øje på.

I stedet spillede hjemmeholdet sig til et par fine muligheder, og i det 35. minut lykkedes det også Silkeborg at bringe sig i front.

Efter et hjørnespark landede et indlæg for fødderne af midtbanespiller Vegard Moberg, som fra nært hold kunne score til 1-0.

Anden halvleg startede med store chancer i begge ender, men både Romo og FCK-målmand Karl-Johan Johnsson tog fint fra i hver deres ende.

Tyve minutter inde i anden halvleg lykkedes det dog for københavnerne at udligne.

Startdebutant Mikkel Kaufmann lagde flot bolden af til Jens Stage, som fra midten af feltet kynisk sparkede bolden i mål til 1-1.

Efterfølgende var hjemmeholdet af flere omgange tæt på at tage føringen igen, men stolpen og Karl-Johan Johnsson stod i vejen.

I tillægstiden modtog hjemmeholdets angriber Junior Brumado sit andet gule kort, men det ændrede ikke ved resultatet, som forblev 1-1.





Foto: Jens Dresling Med sit 6. mål i denne sæson gjorde Lyngbys topscorer Frederik Gytkjær det til 1-0 mod Esbjerg.

Lyngby - Esbjerg 2-0

1-0 Frederik Gytkjær (15) 2-0 Rezan Corlu (87)

Frederik Gytkjær og Rezan Corlu sikrede med hver sit mål søndag Lyngby en 2-0-sejr over Esbjerg i 3F Superligaen.

Oprykkerne har nu 31 point på ottendepladsen og dermed pæn luft ned til bundholdene. Det skyldes ikke mindst en stærk hjemmebane.

Sejren var således Lyngbys ottende på hjemmebane i denne sæson, og det har kun FC København med ni hjemmesejre gjort bedre.

Esbjerg kom omvendt ned på jorden efter sin flotte 1-0-sejr over FC København i holdets forårspremiere og er som næstsidst i tabellen stadig i akut nedrykningsfare.

Hjemmeholdet startede opgøret bedst, mens Esbjerg lavede en del tekniske fejl og aldrig fandt samme niveau som i sejren over FCK.

Efter et kvarter kom Lyngby foran 1-0. Angriberen Emil Nielsen rundede energisk en Esbjerg-spiller og slog bolden ind i feltet, hvor angrebsmakkeren Frederik Gytkjær fra tæt hold sendte bolden over stregen.

Opgøret var generelt chancerigt. Begge hold ville gerne frem ad banen, og det gav et ganske intenst og afvekslende opgør.

Lyngby skabte flest chancer og farlige situationer, men Esbjerg havde i første halvleg også et par helt åbne muligheder, som offensivspillerne Mohammed Dauda og Ante Erceg misbrugte.

Lyngby havde rigeligt med muligheder for at bringe sig foran 2-0. Den sidste skarphed manglede dog, og det gav en spændende afslutning, hvor Esbjerg satsede mere og mere.

Udeholdet fik ikke skabt specielt mange åbne chancer, og efter 87 minutter blev kampen i stedet afgjort, da den kommende Brøndby-spiller Rezan Corlu scorede til 2-0 efter et veludført kontraangreb.

Randers FC - OB 0-0

Randers FC og OB’s opgør søndag endte 0-0, og derfor holder begge hold fortsat liv i drømmen om en plads i 3F Superligaens top-6.

Kampen bar i høj grad præg af vigtigheden, og det betød, at begge hold stod dybt kampen igennem.

Det gjorde det svært at kreere chancer, og derfor kom hverken Randers eller OB for alvor tæt på sejren.

Symptomatisk for kampen var det tætteste på et mål, da OB’s Alexander Juel Andersen nær havde givet Randers sejren kort før tid med et selvmål.

Randers er med det ene point fortsat nummer syv lige med AaB på sjettepladsen, inden nordjyderne søndag aften spiller mod Brøndby.