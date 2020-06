Superligaens 27. runde: FCM vinder, men mister også noget i Aalborg

Automatisk oplæsning

Superliga 27. runde Fredag (N1) Esbjerg-Randers 4-2 Lørdag (N1) Hobro-Horsens 1-1 Søndag AaB-FC Midtjylland 0-2 16.00 (N2) SønderjyskE-Lyngby (Eurosport 2) 18.00 (M) FCN-FCK (Canal 9) 20.00 (M) Brøndby-AGF (3+) Mandag 19.00 (N2) Silkeborg-OB (TV3 Sport) M: Mesterskab N1: Nedrykningsgruppe 1 N2: Nedrykningsgruppe 2 Vis mere

AaB-FC Midtjylland 0-2

0-1 Erik Sviatchenko (28) 0-2 Joel Andersson (40)





Der var klasseforskel i Aalborg, da FC Midtjylland søndag sikkert slog AaB med 2-0 i de to holds opgør i første runde af mesterskabsspillet i 3F Superligaen.

Midtjydernes mål blev scoret i første halvleg af Erik Sviatchenko og Joel Andersson. En halvleg som også bød på en målmandsudskiftning hos topholdet. Jesper Hansen måtte efter bare et kvarter erstattes af Mikkel Andersen. Jesper Hansen havde været i clinch med Oliver Klitten og han tog sig til højre ribben, da han gik ud. Hvornår Jesper Hansen kan spille igen, er uvist.

FCM var kampen igennem bedst og lagde i perioder et hårdt tryk på AaB, som havde svært ved at holde udeholdet fra chancer.

AaB’s største profil Lucas Andersen sad ude med karantæne, og det var måske en af grundene til, at aalborgenserne manglede offensive ideer.

Selv om nordjyderne kom lidt bedre med i anden halvleg, forsvarede FCM solidt føringen fra første halvleg og kunne fortjent tage sejren.

Midtjyderne cementerer dermed førstepladsen i tabellen med 68 point for 27 kampe og øger forspringet til FCK til 12 point, inden københavnerne senere søndag møder FCN.

AaB er fortsat på sjettepladsen med 38 point.

Udeholdet dominerede store dele af første halvleg og skabte mange gode målchancer.

Dominansen blev også omsat til et føringsmål efter 28 minutter.

På et hjørnespark nåede FCM-anfører Erik Sviatchenko højest i feltet og pandede flot bolden i mål.

Fem minutter før pause udbyggede Midtjylland meget fortjent føringen.

Højreback Joel Andersson opsnappede en dårlig clearing, inden han tog en berøring og hamrede bolden i det lange hjørne.

I anden halvleg fortsatte FCM ufortrødent med at skabe chancer, selvom AaB kom lidt bedre med spillemæssigt.

Hjemmeholdet kom da også frem til enkelte chancer, men det var ikke nok til at reducere og skabe spænding i kampen.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Efter at have sagt undskyld for sin opførsel, efter at være blevet udskiftet i sidste weekend, var Imed Louati med hos Hobro og tuneseren scorede det udlignende mål mod AC Horsens med dette hovedstød.

Hobro - Horsens 1-1

1-0 Nicolai Brock-Madsen (13) 1-1 Imed Louati (19)





Efter tre sejre på stribe over FC København, FC Midtjylland og Brøndby måtte Horsens ’nøjes’ med 1-1 i den første kamp i nedrykningsspillet ude mod Hobro.

Imed Louati var med hos Hobro, fordi han havde undskyldt sin opførsel efter sidste weekends udskiftning, og tuneseren scorede efter en livlig indledning det udlignende hovedstødsmål efter et fremragende oplæg fra Edgar Babayan.

Kampens første mål kom ud af en tilfældighed. Simon Jakobsen kiksede sit forsvarspil på et indlæg, og en helt fri Nicolai Brock-Madsen kunne let prikke Horsens foran 1-0 efter 13 minutter.

Første halvleg fortsatte i tilfældighedernes tegn. Pludselig satte Edgar Babayan sig igennem, og han fandt Imed Louati, der flot headede udligningen i kassen seks minutter senere.

Herefter fortsatte de hårde dueller i en kamp, der på ingen måde vadede i chancer.

Anden halvleg startede dog akkurat så dramatisk som første halvleg. Først appellerede Horsens for hånd på bolden i straffesparksfeltet, og få minutter senere var det Hobros tur.

Begge situationer medførte store protester, men dommerens fløjte forblev tavs.

Det meste af halvlegen foregik i det øverste luftlag, hvor begge hold slog mange lange bolde til duel. Begge mandskaber havde dog svært ved at skabe muligheder, hvorfor afslutninger var sjældne i opgøret.

Hobro virkede mest interesseret i de tre point til sidst, men trods et lille pres, så lykkedes det ikke hjemmeholdet at blive farlig for alvor.

Derfor misbrugte Horsens chancen for at erobre førstepladsen i puljen, mens Hobro ikke formåede at distancere Esbjerg i duellen om direkte nedrykning.

Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Esbjerg - Randers 4-2