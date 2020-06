Superligaens 27. runde: Ringe nullert i Brøndby efter FCK mister point i chancefest i Farum

Politiken giver dig overblik over alle rundens kampe.

Superliga 27. runde Fredag (N1) Esbjerg-Randers 4-2 Lørdag (N1) Hobro-Horsens 1-1 Søndag (M) AaB-FC Midtjylland 0-2 (N2) SønderjyskE-Lyngby 1-0 (M) FC Nordsjælland-FC København 1-1 (M) Brøndby-AGF 0-0 Mandag 19.00 (N2) Silkeborg-OB (TV3 Sport) M: Mesterskabsslutspil N1: Nedrykningsgruppe 1 N2: Nedrykningsgruppe 2 Vis mere

Brøndby - AGF 0-0

225 Brøndby-fans kunne søndag aften se deres hold begå rigeligt med tekniske fejl i 0-0-kampen mod de direkte bronzekonkurrenter AGF, der var det bedste hold i det meste af opgøret.

Chancerne i begge ender af Brøndby Stadion udeblev længe, og da AGF fik sine muligheder, manglede skarpheden hos jyderne.

Pointdelingen betyder status quo efter mesterskabsspillets første runde, hvor AGF fortsat er nummer tre med fem point ned til Brøndby.

Søndag kom AGF ellers til Brøndby med gode minder i bagagen i form af en 3-0-sejr fra tidligere i sæsonen, og det skulle man altså forsøge at gentage i en noget anden kulisse end normalt.

De 225 hjemmefans fik dog ikke det gensyn med fodbold på stadion, som de formentlig havde glædet sig til.

Brøndby lagde nemlig ud med et utal af fejl, mens AGF fik lagt et solidt pres på værterne uden dog for alvor at være farlige.

Brøndby fik gennem første halvleg slet ikke styr på sit opspil, og derfor var AGF ofte farlige på kontraangreb.

Lige inden pausen fik gæsterne også strikket et par farlige kombinationer sammen, men systematisk for halvlegen blev det kun til lige ved og næsten.

I pausen skiftede sløjt spillende Brøndby ud på sin midtbane, da unge Anis Slimane gik ud til fordel for svenske Simon Tibbling, men det fik ikke umiddelbart den ønskede effekt.

AGF var nemlig efter 54 minutter et mulehår fra at bringe sig foran ved den 20-årige midtbanespiller Benjamin Hvidt, hvis flade afslutning dog blev blokeret på stregen. Han fik bolden serveret efter flot arbejde af kantspiller Jakob Ankersen.

Efterfølgende skiftede BIF-træner Niels Frederiksen på to yderligere pladser, og det medførte en reaktion hos værterne, der lykkedes med at komme længere frem på banen.

Reaktionen var dog kortvarig, og så kunne de hjemmefansene igen forstumme, for anstrengelserne kastede intet af sig, før AGF igen var ovenpå.

Indskiftede Gift Links og Bundu kom frem til to fine muligheder mod kampens slutning, men heldet og skarpheden udeblev for AGF’erne, og derfor endte kampen uden scoringer og med et point til hver.

Foto: Jens Dresling FC Nordsjælland brændte et par gevaldige chancer, inden det lykkedes at få udligne mod FC København.

FC Nordsjælland-FC København 1-1

0-1 Jens Stage (22) 1-1 Kamaldeen Sulemana (67)

FC København tabte søndag et vigtigt skridt i mesterskabskampen, da det blev 1-1 på udebane mod FC Nordsjælland efter en yderst seværdig affære.

Pointdelingen betyder, at FCK har hele 11 point op til FC Midtjylland, der topper 3F Superligaen med ni runder tilbage af mesterskabsspillet.

FCK gik ellers til pause med en noget ufortjent føring, da FCN var toneangivende og skabte det meste i første halvleg.

I en forrygende anden halvleg med højt tempo og massevis af chancer kæmpede FCN sig dog tilbage og snuppede fortjent det ene point.

Farum-klubben overtager dermed foreløbigt fjerdepladsen fra Brøndby, der møder AGF senere søndag aften.

FCN startede som lyn og torden og skabte en række fine chancer i kampens indledning, men værterne udnyttede ikke overtaget.

Derfor tog FCK i stedet føringen i det 22. minut, da Jens Stage ugeneret steg til vejrs og stangede bolden i nettet til 1-0 på gæsternes første reelle mulighed.

FCN fortsatte trods den kolde dukkert, og mod slutningen af halvlegen vadede værterne i chancer.

Efter 36 minutter sparkede Mads Døhr Thychosen over fra få meters afstand, mens Mikkel Damsgaard momenter senere fik underkendt et mål for offside.

FCK overlevede stormvejret og indledte derfor anden halvleg med en kneben føring.

Den var særdeles tæt på at blive fordoblet efter 50 minutter, men overliggeren stod i vejen for Pep Biels flotte frisparksforsøg.

FC Nordsjælland skiftede Kamal Deen Sulemana ind kort efter, og i det 66. minut sparkede den 18-årige komet bolden op i nettaget og udlignede dermed til 1-1.

Det bølgede frem og tilbage mod kampens afslutning, og begge hold havde et forsøg på stolpen og et hav af store chancer, men den underholdende duel endte uden vinder.





Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Johan Absalonsen sørgede for afgørelsen i Haderslev - og afgjorde måske også Silkeborgs sæson.

Sønderjyske-Lyngby 1-0

1-0 Johan Absalonsen (51)





Sønderjyske tog søndag et vigtigt skridt i klubbens kamp mod nedrykning, da holdet slog Lyngby 1-0 på hjemmebane i 3F Superligaens nedrykningspulje 1.

Kantspilleren Johan Absalonsen sikrede sønderjyderne de tre vitale point, da han kort efter pausen scorede kampens eneste mål.

Med sejren har Sønderjyske lagt et kæmpepres på Silkeborgs spillere, der på en måd eogså blev besejret af Haderlslev-klubben, inden de selv skal i aktion mandag mod OB.

Sønderjyske er med sejren 14 point foran Silkeborg – og taber ekstremt nedrykningstruede Silkeborg til OB, skal Silkeborg vinde fem kampe på stribe for overhovedet at kunne drømme om Superliga i den kommende sæson. Sønderjyske kan derimod skimte Lyngby i nedrykningsspillets gruppe A med nu 30 point. Lyngby har 32 og OB 33.

I Haderslev havde Sønderjyske et lille overtag, men ingen af holdene formåede at skabe store chancer.

Efter at Sønderjyske havde bragt sig foran, forsøgte Lyngby at etablere et pres. Men sønderjyderne holdt gæsterne fra store målchancer.

Sønderjyske ligger stadig på tredjepladsen i gruppen med 30 point, mens Lyngby ligger på andenpladsen og har 32 point. Holdet på andenpladsen går fri af nedrykningskampene.

Første halvleg var tæt, men Sønderjyske begyndte bedst.

Hjemmeholdet pressede Lyngby godt, men havde svært ved at omsætte overtaget til chancer.

Lyngby fik dog kampens første store chance, da angriber Emil Nielsen misbrugte en friløber efter en halv times spil.

Kort efter pausen bragte Johan Absalonsen Sønderjyske foran, da han med indersiden flugtede et højt indlæg i nettet.

Med tyve minutter tilbage havde Lyngbys angriber Ertugrul Teksen muligheden for at udligne, da han modtog bolden i en god situation, men han kiksede sin afslutning.

Sønderjyskes Emil Frederiksen havde mod slutningen også muligheden for at øge føringen.

Begge hold skal i aktion igen allerede torsdag, hvor Sønderjyske gæster gruppens førerhold, OB, mens Lyngby tager imod Silkeborg, der har mere end det ene ben i 1. division.





Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Jesper Hansen er eneste FCM-spiller, der har været i aktion i samtlige ligakampe i denne sæson.

AaB-FC Midtjylland 0-2

0-1 Erik Sviatchenko (28) 0-2 Joel Andersson (40)





Der var klasseforskel i Aalborg, da FC Midtjylland søndag sikkert slog AaB med 2-0 i de to holds opgør i første runde af mesterskabsspillet i 3F Superligaen.

Midtjydernes mål blev scoret i første halvleg af Erik Sviatchenko og Joel Andersson. En halvleg som også bød på en målmandsudskiftning hos topholdet. Jesper Hansen måtte efter bare et kvarter erstattes af Mikkel Andersen. Jesper Hansen havde været i clinch med Oliver Klitten og han tog sig til højre ribben, da han gik ud.

»Jeg har ingen idé, om han er klar til næste kamp, men ellers har vi Mikkel Andersen, som klarede sig fint, da han kom ind«, konstaterer FCM-træner Brian Priske.

FCM var kampen igennem bedst og lagde i perioder et hårdt tryk på AaB, som havde svært ved at holde udeholdet fra chancer.