29. runde i Superligaen: AaB bliver udspillet af FCN og får et nederlag til historiebøgerne

Politiken giver dig overblik over alle rundens kampe.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Superliga 29. runde Lørdag N1: AC Horsens-Randers FC 0-0 M: AaB-FC Nordsjælland 0-4 Søndag 14.00 N2: Silkeborg-SønderjyskE (3 Max) 16.00 N1: Esbjerg-Hobro (Xee) 18.00 M: Brøndby-FCK (3+) 20.00 M: FCM-AGF (Canal 9) Mandag 19.00 N2: Lyngby-OB (TV 3 Sport) M: Mesterskabsspillet - stilling N1: Nedrykningsgruppe 1 -stilling N2: Nedrykningsgruppe 2 - stilling



AaB-FC Nordsjælland 0-4

0-1, 0-2 Mikkel Damsgaard (34, 37) 0-3, 0-4 Mohammed Kudus (51, 58)





Efter tre kampe på stribe uden sejr ramte FC Nordsjælland en superdag i Aalborg mod et håbløst AaB-mandskab, der resultatmæssigt leverede en historisk dårlig præstation.

FC Nordsjællands sejr på 4-0 er en tangering af nordjydernes største hjemmebanenederlag i Superligaen overhovedet. For 18 og 14 år siden vandt Randers FC og AB også i Aalborg med de knusende cifre.

De to 19-årige offensivspillere Mikkel Damsgaard og Mohammed Kudus stod hver for to mål mod nordjyderne. Dermed er den nordsjællandske bronzedrøm fortsat i live, mens AaB ligger klart sidst i top-6.

Opgørets start var præget af hurtigt pasningsspil og højt pres fra begge mandskaber. Men gæsterne satte sig hurtigt på spillet og dominerende med sikre afleveringer gennem de nordjyske kæder.

AaB formåede slet ikke at opretholde presset på FC Nordsjællands hurtige offensivspillere.

En halv time inde i første halvleg kom fløjspilleren Ibrahim Sadiq igennem i venstre side og lagde en tværaflevering ind i det lille felt. Herfra kunne Mikkel Damsgaard lægge bolden roligt ind i et tomt mål.

Få minutter senere var FC Nordsjælland-talentet igen i aktion. Midtstopperen Jores Okore clearede et indlæg i AaB-feltet. Herefter opsnappede Damsgaard bolden uden for feltet og scorede med et flot mål fra distancen.

Fem minutter efter pausen udbyggede 19-årige Mohammed Kudus til 3-0, da en tacklet bold endte i dybden.

Kort efter kom Kudus igen på måltavlen, da han selvstændigt spillede sig gennem en passiv AaB-kæde og udplacerede Andreas Hansen i målet.

Dermed har FC Nordsjælland seks point op til AGF på tredjepladsen i Superligaens mesterskabsspil. Aarhusianerne spiller søndag med FC Midtjylland.





Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Der var nærkontakt ved græsset mellem Randers FC's Mathias Greve (tv.) og Louka Prip fra Horsens.

Der var nærkontakt ved græsset mellem Randers FC's Mathias Greve (tv.) og Louka Prip fra Horsens. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

AC Horsens-Randers FC 0-0





AC Horsens er ikke længere i fare for at rykke ned, efter at holdet lørdag spillede 0-0 på hjemmebane mod Randers i Superligaen.

Det uafgjorte resultat betyder, at Horsens nu har 13 point ned til Hobro i nedrykningsspillets pulje 2, og med fire kampe tilbage kan Hobro altså ikke længere hente Horsens.

Det står altså klart, at Randers og Horsens slutter på de to øverste pladser, der efter gruppen skal spille playoffspil om syvendepladsen, der udløser en playoffkamp om en plads i Europa.

Det uafgjorte resultat kom i hus efter en kamp, hvor Horsens var farligst i første halvleg, mens Randers pressede mest på i anden halvleg.

Randers er efter pointdelingen fortsat to point foran Horsens i pulje to, hvor kronjyderne indtager førstepladsen med 39 point.

Horsens lagde bedst fra land i de første 20 minutter med flere store chancer, men svenske Patrik Carlgren i Randers-målet var vågen og reddede sit hold i flere omgange.

Herefter kom Randers bedre med og fik tilspillet sig et par store forsøg, men Carlgrens kroatiske kollega i Horsens-målet, Matej Delac, var ligeledes på dupperne.

Dermed var et par velspillende målmænd med til, at en ellers udmærket første halvleg endte uden mål.

Anden halvleg blev mere stille, og det virkede til, at begge hold var for trætte til at spille sig til chancer.

Tættest på kom Randers, der i enkelte perioder af anden halvleg fik truet Horsens-målet.

Efter 78 minutter kom den største chance, men Randers’ nigerianske kantspiller, Tosin Kehinde, måtte se sit forsøg reddet af en sublim Delac i Horsens-målet.

Ritzau