Superligaens 1. runde: OB straffer FCK for en sløv start i Odense

OB-FC København 3-2

1-0 Jens Jakob Thomasen (10)

2-0 Issam Jebali (17)

3-0 Issam Jebali (45)

3-1 Kamil Wilczek (61)

3-2 Kamil Wilczek (70)

Lidt overraskendse virkede FC København-spillerne tandløse i første halvleg af opgøret i Odense, og hjemmeholdet fik derfor en god ligastart med en 3-2-sejr.

For FCK viste Kamil Wilczek efter pausen sit værd, da han reducerede to gange.

Sigurd Rosted har scoret det afgørende mål i slutfasen og tiljubles af sine holdkammerater. Foto: Jens Dresling

Brøndby-FC Nordsjælland 3-2

0-1 Mohammed Diomande (13)

0-2 Mikkel Rygaard (39)

1-2 Simon Hedlund (48)

2-2 Lasse Vigen Christensen (75)

3-2 Sigurd Rosted (90)

I en vanvittigt dramatisk kamp lykkedes det Brøndby at vende 0-2 til 3-2 i overtiden mod FC Nordsjælland efter en strålende indsats i anden halvleg, hvor Brøndby tilmed brændte et straffespark.

Værterne kunne dog ikke være stolte af første halvleg, hvor man begik utallige fejl, spillede langsomt og brændte chancer, mens FCN var kynisk på sine chancer og farlige omstillinger.

I anden halvleg byttede de to hold roller, og Brøndby kom bragende ud fra pausen i et højere og mere aggressivt pres, som FCN havde svært ved at stå imod, og til allersidst fik Brøndby forløsningen, da forsvarer Sigurd Rosted blev matchvinder.

FC Nordsjællands små teknikere bragte sig overraskende foran efter et hjørnespark, da midtbanespiller Mohammed Diomande udnyttede en passiv Brøndby-opdækning og headede en videresnitning i mål til 1-0 efter 12 minutter.

Efter 31 minutter brændte Brøndbys Lasse Vigen en kæmpe chance tæt under mål, inden FCN på et af sine få etablerede angreb i kampen fik gjort det til 2-0.

Diomande lagde en forrygende aflevering i dybden til Kamal-Deen Sulemana. Den lynhurtige kantspiller sendte bolden ind foran mål, hvor erfarne Mikkel Rygaard stensikkert lagde bolden i mål til 2-0 fem minutter før pausen, som værterne blev sendt til med piben fra lægterne.

Den pause brugte Brøndby på at ændre taktisk, så man kom længere frem i presspillet, og det var et helt andet udtryk, værterne havde i anden halvleg.

Det gav pote efter tre minutter af anden halvleg, da angriber Mikael Uhre udnyttede en fejl af FCN’s Ivan Mesik og siden sendte bolden ind foran mål, hvor angriber Simon Hedlund nettede til 1-2.

Brøndby fortsatte det høje pres og med stor hjælp fra lægterne pressede man FCN ned mod eget mål.

Det gav et straffespark efter 70 minutter, men forsvarer Anthony Jungs forsøg blev flot reddet.

Brøndby fortsatte dog ufortrødent, og det gav pote, da Lasse Vigen gjorde skaden god igen og flot sparkede bolden ind i det fjerneste hjørne til 2-2 med et kvarter igen.

I kampens overtid jagtede Brøndby sejren, og det lykkedes, da forsvarer Sigurd Rosted kunne bringe Brøndby Stadion i kog med et stærkt 3-2-mål.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Horsens-Randers 0-3

0-1 Simon Piesinger (73)

0-2 Emil Riis Jakobsen (78)

0-3 Emil Riis Jakobsen (90)

Jonas Dal tog denne sommer over for Bo Henriksen som træner i AC Horsens, men Dal fik ikke den bedste debut for klubben, som tabte en energifyldt og chancerig sæsonpremiere hjemme mod Randers med 0-3.

Afgørelsen i den ellers jævnbyrdige superligakamp kom i slutfasen, hvor Randers scorede alle tre mål, mens Horsens’ midtbanespiller Bjarke Jacobsen blev udvist efter dommer Jakob Sundbergs brug af VAR.

Sundberg gav først Jacobsen et gult kort, men efter at have kigget kendelsen igennem på video fandt han det røde kort frem, da videobillederne viste, at Jacobsen havde ramt Randers’ Al-Hadji Kamara på skinnebenet med hård kraft.

Kampen var i det hele taget præget af intensitet og dramatik fra første fløjt.

Efter få minutter rev Horsens-backen Michael Lumb sin finger af led, inden Horsens-målmand Matej Delac kort efter modtog behandling i flere minutter efter et sammenstød med en modstander, hvor det blødte kraftigt fra målmandens hoved.

Tempoet var højt, der var masser af energi og chancer, men den jævnbyrdige første halvleg sluttede uden mål.

Horsens har i flere sæsoner været kendt for meget direkte spil, men den nye stil under Jonas Dal var med god tålmodighed i spillet, og kun en flot aktion af Randers-anfører Erik Marxen forhindrede efter en time en Horsens-scoring.

Tyve minutter før tid afgjorde Randers kampen, da stopperen Simon Piesinger først sendte holdet i front med et hovedstødsmål efter hjørnespark.

Kort efter scoringen kom Bjarke Jacobsens røde kort, og på det efterfølgende frispark bankede Randers-angriber Emil Riis bolden fladt i nettet fra distancen, inden Riis til sidst satte et flot punktum for en underholdende kamp.





Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Lyngby-AaB 0-0

AaB skabte søndag en perlerække af store chancer, men nordjyderne måtte nøjes med 0-0 ude mod Lyngby i første runde af Superligaen.

Det skyldes i høj grad en veloplagt Lyngby-keeper i form af Thomas Mikkelsen, som gang på gang stod i vejen for AaB.

Første halvleg var en ganske jævn affære med et lille overtag til AaB, men efter pausen pressede nordjyderne Lyngby i bund og væltede sig i chancer.

Et kvarter før tid fik den 18-årige AaB-debutant Tim Prica en kedelig hovedrolle, da han fik direkte rødt kort for at stoppe en Lyngby-omstilling efter blot 13 minutter på banen.

Lyngby udnyttede dog ikke overtallet, og derfor åbnede begge hold sæsonen med et enkelt point.

Kampens indledning bød på en række store chancer, hvor AaB skabte de fleste. Den største tilfaldt Frederik Børsting allerede i det fjerde minut, men overliggeren stod i vejen.

AaB lykkedes flere gange med at spille fint imellem Lyngbys kæder og kom i gode positioner på den sidste tredjedel, men skarphed var en mangelvare.

Lyngby havde sværere ved at få spillet til at sidde i skabet, og de kongeblå truede sjældent Jacob Rinne i AaB-målet.

Anden halvleg startede i et lavere tempo end første, men AaB tiltvang sig langsomt initiativet, og det udviklede sig midtvejs i halvlegen til ren og skær overlevelse for Lyngby.

Både Pedro Ferreira, Kasper Kusk og Timothe Nkada var nærgående for AaB, men Thomas Mikkelsen afværgede gang på gang.