Brøndbys træner: »Vi er ikke bare ude i en slankekur. Det handler om at ændre livsstil«

Selv om snakken handler om fodbold, lyder Niels Frederiksen kortvarigt som en sundhedsguru. Det kan måske virke mærkeligt, men egentlig giver Brøndby-trænerens ord god mening og maler et ganske præcist billede af situationen i den traditionsrige klub.

»Vi er ikke bare ude i en slankekur. Det handler om at ændre livsstil«, siger Niels Frederiksen.

For mennesker kan den slags ske ved at skære ned på sukker og permanent blive bevidst om kosten, så vægten kommer inden for sunde rammer. For fodboldklubber gælder det om at barbere udgifterne ned, så økonomien hænger sammen.