2. runde i Superligaen: Vejle scorer fire gange, ti AGF'ere udligner i sidste minut og Brøndby sejrer i derbyet

Superliga 2. runde Lørdag FC Midtjylland-Lyngby 1-0 Søndag OB-FC Nordsjælland 1-1 FCK-Brøndby 1-2 Randers-AGF 1-1 Vejle-Sønderjyske 4-1 Mandag 19.00 AaB-AC Horsens (TV3 Sport) Stillingen

1-0 Allan Sousa (45 straffe) 1-1 Anders K. Jacobsen (52) 2-1 Allan Sousa (62 straffe) 3-1 Arbnor Mucolli (86) 4-1 Arbnor Mucolli (90).

Vejle fik søndag sæsonens første tre point, da det blev til en hjemmesejr på 4-1 mod Sønderjyske i 3F Superligaen.

Efter en begivenhedsfattig første halvleg blev der skruet op for dramatikken efter pausen, hvor VAR blev bragt i spil og annullerede en Sønderjyske-scoring, inden Vejle til sidst fik godkendt en scoring efter et VAR-gennemsyn.

Det lignede ellers ikke en dramatisk kamp i første halvleg, hvor tempoet var lavt og chancerne kun ganske få.

Derfor lignede det også 0-0 ved pausen, indtil hjemmeholdets Allan Sousa i sidste minut blev nedlagt i straffesparksfeltet af Victor Mpindi.

Straffesparket sparkede brasilianeren selv i mål bag Lawrence Thomas i Sønderjyske-målet.

Straks efter pausen indtraf dramatikken. Sønderjyske-spillerne troede, at Mads Albæk havde udlignet, men efter et langvarigt VAR-tjek blev målet annulleret for offside.

Men Sønderjyske skulle alligevel få scoret få øjeblikke senere, da Anders K. Jacobsen opsnappede bolden og lagde den i en flot bue ind over Indy Groothuizen i Vejles mål efter en stor opspilsfejl.

Vejle var dog fortsat det bedste hold, og ikke længe efter fik 17-årige Wahid Faghir tilkæmpet sig et straffespark i sin første superligakamp fra start.

Og endnu engang var Allan Sousa sikker i sin eksekvering.

Mod slutningen satsede Sønderjyske hele butikken for at fremtvinge en udligning, men Vejle lukkede i stedet kampen med en scoring fra Arbnor Mucolli.

Først blev målet ellers vinket for offside, men efter et VAR-gennemtjek blev målet godkendt.

I de sidste sekunder af kampen driblede Arbnor Mucolli sig gennem Sønderjyske-forsvaret og gjorde det til 4-1 med en flot scoring.

Både Vejle og SønderjyskE er nu noteret for tre point efter de første to runder.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix De ti AGF'ere udlignede i sidste minut og fik point i Randers.

Randers FC - AGF 1-1

Randers FC - AGF 1-1

1-0 Al-Hadji Kamara (87) 1-1 Patrick Mortensen (90). Udvisning: Sebastian Hausner, AGF (2)

Superligaens forsvarende bronzevindere fra AGF fik søndag et enkelt point med fra lokalopgøret i Randers, da de to østjyske mandskaber spillede 1-1 efter to sene mål i en hektisk afslutning.

Holdet fra Fredensvang blev allerede efter et minut reduceret til ti mand, da unge Sebastian Hausner blev udvist for en klodset nødbremse på Randers-angriber Marvin Egho.

Det formåede Randers ikke at udnytte, da skarpheden udeblev for kronjyderne langt hen ad vejen.

Randers havde ellers overtaget kampen igennem, men selv om sierraleonske Al Hadji Kamara fik scoret kort før tid, formåede AGF at udligne stort set med det samme.

Begge hold har efter det uafgjorte resultat fire point for to kampe i Superligaen.

Den tidlige udvisning til Hausner betød, at Randers var det dominerende hold på bolden, mens AGF stod dybt og lurede på omstillinger.

Efter lidt over et kvarters spil var Randers tæt at omsætte det overtag til en føring, da kronjyderne fik første halvlegs største chance.

Det skete, da østrigske Marvin Egho kom højst på et hjørnespark og headede på overliggeren.

Herefter var halvlegen præget af intens fight frem for store målchancer.

Randers fik efter pausen lagt et tungt pres på AGF, og det gav pote med flere muligheder.

Skarpheden manglede dog hos de lyseblå, der havde problemer med at ramme målet.

Kort før tid fik indskiftede Al Hadji Kamera dog endelig headet hjemmeholdets føring i mål til stor jubel for de få fremmødte fans på Cepheus Park.

Glæden var dog kort for Randers, da Patrick Mortensen kort efter sendte udligningen i mål for AGF.

FC København – Brøndby 1-2

1-0 Kamil Wilczek (12) 1-1 Jesper Lindstrøm (31) 1-2 Mikael Uhre (90)

Det lignede uafgjort mellem FC København og Brøndby for tredje gang i træk i Superligaen, men i sidste minut tog Brøndby sejren på 2-1 søndag eftermiddag.

Angriberen Mikael Uhre slog til og sikrede gæsterne de tre point, efter at hvert hold havde scoret en gang i første halvleg.

Den ene af dem stod den tidligere Brøndby-angriber Kamil Wilczek for, da han bragte FCK foran, men en flot scoring af Jesper Lindstrøm udlignede føringen før pausen.

Resultatet betyder, at Brøndby har maksimumpoint efter to kampe, mens FCK endnu ikke er på tavlen.

Søndagens opgør blev spillet med tilstedeværelse af 500 personer i Parken. Og så tæller man endda spillere, dommere og trænere med.

På grund af coronarestriktioner er Superligaens tilskuerordning sat midlertidigt ud af kraft, og det betyder langt færre fans på lægterne i den kommende tid.

Det tog ikke umiddelbart noget fra derbyintensiteten på grønsværen i Parken. Holdene kæmpede om initiativet i en tæt start, før Wilczek slog til.

Polakken fik efter 12 minutter et perfekt indlæg fra højrebacken Karlo Bartolec og bragte FCK i front med panden.

Faktisk kunne den 32-årige angriber have gjort livet endnu mere surt for sin tidligere arbejdsgiver, da han få minutter efter slap fri. Men denne gang forsøgte han i stedet at finde en holdkammerat, og chancen løb ud i sandet.

Efter scoringen og den store chance fulgte en periode med Brøndby-overtag, mens FCK blev presset tilbage på banen. Mikael Uhre fik tre gange chancen foran mål, men manglede skarphed.

Foto: Jens Dresling

Han viste til gengæld sine evner som oplægger, da han fandt holdkammeraten Jesper Lindstrøm, som efter en halv time bragede udligningen i mål med et hårdt skud, som via stolpen fandt netmaskerne.

Når Wilczek ikke var i gang med en af sine mange brydedueller med Brøndbys Sigurd Rosted, lurede han på en chance mere.

Ti minutter før pausen fik han en stor en af slagsen, men Brøndby-målmand Marvin Schwäbe trak sig sejrrigt ud af duellen med angriberen.

Udsigten til det tredje uafgjorte derby i træk huede ikke FCK, som i begyndelsen af anden halvleg lagde et stort tryk mod Brøndbys mål.

Wilczek kom selv til to halvstore chancer, og også Pep Biel var tæt på, da han trak ind i banen og fik sit skudforsøg reddet af Schwäbe.