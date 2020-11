Superligaens 9. runde: Topholdet sikrer sig point i dramatisk slutfase

Superligaen Runde 9 Fredag Lyngby-Horsens 1-1 Søndag OB-Sønderjyske 1-1 AaB-FC Nordsjælland 1-1 16.00 AGF-FC Midtjylland (Canal 9) 18.00 Vejle-Brøndby (TV3+) Mandag 19.00 FC København-Randers (TV3 Sport)



OB - Sønderjyske 1-1

1-0 Jens Jakob Thomasen (83) 1-1 Jeppe Tverskov (90)

OB og SønderjyskE spillede søndag eftermiddag 1-1 efter to sene scoringer.

Holdene havde en halvleg hver, hvor de dominerede som følge af en ganske kraftig vind. Chancerne blev dog først rigtig store efter pausen.

Først til sidst fandt holdene skarpheden, og dermed er Sønderjyske fortsat nummer et i Superligaen, hvor OB er nummer otte.

På et vindblæst stadion drog hjemmeholdet straks fordel af en massiv medvind, og Sønderjyske blev presset helt i bund.

Men som det har været udfordringen hele sæsonen kneb det med at kreere chancer for det fynske mandskab.

I stedet sluttede Sønderjyske halvlegen bedre af efter et langt spilstop, hvor Jeppe Simonsen måtte udgå med en hovedskade.

Tempoet blev skruet i vejret efter pausen, og i begge ender af banen var der flere afslutninger, der oftere blev skabt af tilfældigheder eller omstillinger end godt spil.

Særligt Sønderjyske, der var meget direkte i spillet, var dygtige til at få afsluttet sine angreb, og målmand Oliver Christensen viste flere gange, hvorfor han for nylig spillede for det danske landshold.

Syv minutter før tid så kampen ud til at finde sin afgørelse, da Jens Jakob Thomasen udnyttede et uopmærksomt Sønderjyske-forsvar og sparkede bolden i mål efter et hjørnespark.

Til sidst satsede Sønderjyske-cheftræner Glen Riddersholm hele butikken i forsøget på at fremtvinge en udligning.

Det lykkedes, da Sønderjyskes Stefan Gartenmann i overtiden sendte bolden ind på en glidende Jeppe Tverskov, der endte med at rette bolden ind i eget mål uden chance for målmand Oliver Christensen.





Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix FC Nordsjællands Mohammed Diomande åbnede scoringen i Aalborg.

AaB - FC Nordjælland 1-1

0-1 Mohammed Diomande (29) 1-1 Iver Fossum (62)

I et vindblæst og koldt opgør spillede AaB og FC Nordsjælland søndag eftermiddag 1-1 på Aalborg Portland Park.

FC Nordsællands wingback Mohammede Diomande gjorde det til 1-0 efter en lille halv time. Men AaB’s Iver Fossum scorede til slutresultatet i det 61. minut.

Med det uafgjorte resultat indtager AaB en aktuel femteplads med 15 point, mens FC Nordsjælland ligger på syvendepladsen med 13 point.

Det var to hold, der helt som forventet fra kampens start helst ville være i boldbesiddelse. Men kampen om bolden vandt AaB i størstedelen af kampen, mens FC Nordsjælland kun periodevis var spildominerende.

Det var derfor også nordjyderne, som tog det største initiativ i kampen. AaB-offensiven fik kreeret sig frem til flere gode muligheder, men forsømte talrige gange at udnytte dem.

Hjemmeholdet lagde et massivt pres, når FCN spillede bolden op fra egne rækker. Det var medvirkende til, at nordsjællænderne lavede flere fejl i opspillet.

Men en lille time inde i kampen slog AaB-presset fejl. FCN-wingbacken Mohammed Diomande udnyttede den megen plads på midten til at blive arkitekten bag sig eget mål til 1-0.

Ivorianeren drev bolden fra egen banehalvdel og spillede bande med debutanten Daniel Svensson. Mohammed Diomande sparkede Svenssons aflevering resolut i mål.

Gæsterne fik i momenter bedre fat på bolden, men de havde svært ved at komme til afslutninger mod et AaB-forsvar, som stod højt på banen.

AaB fik, som minutterne gik i anden halvleg, kontrol på bolden igen. Særligt det høje pres gjorde, at AaB hurtigt kunne generobre kuglen.

Det var også presspillet, som førte til udligningen, da Iver Fossum bragte balance i regnskabet. Pedro Ferreira erobrede bolden, og få sekunder senere var Fossum sikkerheden selv i duellen mod Martin Vantruba i Nordsjælland-målet.

Begge hold havde til sidst flere muligheder for at tage alle tre point, men skarpheden manglede i begge ender.

Lyngby - AC Horsens 1-1

0-1 Bjarke Jakobsen (11) 1-1 Victor Torp (36)

Superligaens to bundhold er fortsat begge uden sejr efter ni spillerunder, efter at Lyngby og AC Horsens fredag spillede 1-1 i en medrivende bundgyser i Lyngby.

Holdene havde en god og en dårlig halvleg hver i en intens og duelpræget bundkamp, hvor begge mandskaber havde chancer til flere scoringer.

Skarpheden udeblev hos begge mandskaber, og derfor har Lyngby og Horsens tre point hver i bunden af Superligaen. Lyngby er dog bedre placeret på 11.-pladsen med en bedre målscore.