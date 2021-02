Politikens bud: Sådan ender din klub i Superligaen, der genstarter i dag

Sjældent har Superligaen været så tæt som nu. Når sæsonen fra i dag genoptages efter en usædvanlig kort vinterpause, er der bare 12 point fra nummer 1 til nummer 10. Kun to klubber – Lyngby og Horsens – er sat helt af, mens resten principielt kan drømme om en plads i medaljeslutspillet.

Aktuelt er der sølle fem point fra Vejle på tiendepladsen og op til FC København, der akkurat ligger inden for topseks, hvor tabellen knækker over om ni runder. Det sker 21. marts. Derefter møder klubberne i den øverste halvdel hinanden to gange, før mestrene kan løfte pokalen 24. maj. På samme måde har den nederste halvdel ti indbyrdes runder til at undgå de to nedrykningspladser.