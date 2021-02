15. runde i Superligaen: FCK fortsætter den gode stime og sætter de andre tophold under pres

Superligaen 15. runde Søndag FC Nordsjælland-OB 0-2 Sønderjyske-Vejle 0-1 Horsens-FCK 0-2 Kl. 18.00 AGF-Lyngby Kl. 20.00 Brøndby-AaB Mandag 19.00 Randers-FCM

Horsens - FC København 0-2

0-1 Viktor Fischer (5), 0-2 Jona Wind (23)

FC København hentede en vigtig 2-0-sejr i Horsens i bestræbelserne på at blande sig i guldkampen.

Københavnernes sejr blev grundlagt efter en stærk 1. halvleg, hvor de to FCK-angribere Viktor Fischer og Jonas Wind begge fik banket bolden i kassen.

Det var Fischers første superligamål siden december 2019.

AC Horsens er placeret på sidstepladsen med blot 6 point efter 15 kampe, og cheftræner Jens Berthel Askou kunne dermed endnu en gang se sit hold gå målløst fra banen.

FCK satte sig fra kampens begyndelse på spillet, og det gav gevinst allerede efter fem minutter.

Et langt indkast dumpede ned for fødderne af Viktor Fischer, som resolut sparkede bolden i kassen.

Københavnerne fortsatte det chanceskabende spil, og i det 23. minut udbyggede udeholdet føringen på et mål af Jonas Wind.

Horsens kom herefter bedre med i kampen, og kort før pausen fik værterne endda annulleret et mål.

2. halvleg fik en livlig start med forsøg i begge ender. Hjemmeholdet fik bygget sine angreb bedre op, men helt farlige blev det gulklædte mandskab aldrig.

Modsat truede FCK gentagne gange med farlige kontraangreb, som var tæt på at kaste flere scoringer af sig.

20 minutter før tid var der så plads til, at FCK kunne give debut til klubbens nytilføjede landsholdsspiller, Lukas Lerager.

Midtbanespilleren, der er lejet i Genoa, var med til at holde føringen i den resterende del af kampen.

Foto: Jens Dresling

FC Nordsjælland - OB 0-2

0-1 Jeppe Tverskov (6), 0-2 Mikkel Hyllegaard (75)

På et iskoldt Right to Dream Park i Farum var OB køligst foran kassen og snuppede en særdeles vigtig 2-0-sejr over FC Nordsjælland.

OB grundlagde sejren i en helstøbt 1. halvleg, hvor Jakob Michelsens tropper med stor fysik og god organisation fik lukket godt ned for FCN’s offensive profiler.

Samtidig lavede OB færre fejl end værterne og fandt generelt bedre løsninger med bolden.

FCN var bedre med i en mere åben 2. halvleg, hvor værterne formøblede en række store chancer, og så lukkede OB i stedet opgøret på en kontra.

Farum-klubben er med syv kampe tilbage af grundspillet i stor fare for at misse mesterskabsspillet for første gang.

OB lagde stærkt fra land og fik en regulær drømmestart, da forsvarsspilleren Jeppe Tverskov allerede i det 6. minut stangede et hjørnespark i nettet til 1-0.

De fynske gæster virkede generelt afklarede og leverede i både pres- og kombinationsspillet, mens FCN havde svært ved at nedbryde OB’s solide defensiv.

FCN spillede ofte over kanterne, men OB forsvarede sig glimrende centralt, hvilket tvang værterne til mange langskud, som sjældent blev farlige.

Efter pausen skabte FCN flere og større chancer, men OB-defensiven holdt stand, mens fynboerne var farlige på omstillinger den anden vej.

Sådan én udnyttede den netop indskiftede hurtigløber Mikkel Hyllegaard til perfektion med et kvarter igen, hvor han scorede til 2-0 og således cementerede FC Nordsjællands femte superliganederlag på stribe.

Sønderjyske - Vejle 0-1

0-1 Wahid Faghir (48)

Vejle hentede søndag den første sejr i ni kampe i Superligaen, da oprykkerne i frostvejr i Haderslev slog Sønderjyske med 1-0.

Den 17-årige angriberen Wahid Faghir blev matchvinder med et fremragende mål i begyndelsen af anden halvleg.

Banens beskaffenhed på Sønderjyskes hjemmebane var ikke optimal, hvilket betød, at spillet for det meste foregik i de øverste luftlag, hvor duellerne var mange og chancerne få.

Første halvleg var en rodet affære med mange dueller i luften og hårde nærkampe.

Kampen bølgede frem og tilbage, men ingen af mandskaberne kunne producere chancer.

Anden halvleg var knap nok begyndt, inden Vejles bænk fik noget at varme sig på.

Et indlæg endte hos den unge Wahid Faghir, som flot tæmmede bolden til rette for sig selv, hvorefter han kanonerede bolden i kassen uden chance for Lawrence Thomas i Sønderjyske-målet.

Sønderjyske forsøgte efterfølgende at lægge et pres, hvilket udmøntede sig i en kæmpe chance til Haji Wright efter 76 minutter, men stolpen afviste angriberen.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm satsede det hele til sidst med fire angribere, men lige lidt hjalp det for Haderslev-holdet.

Sønderjyske indkasserede således et nederlag blot tre dage efter, at holdet havde indledt forårssæsonen med en 2-1-sejr ude mod mestrene fra FC Midtjylland.

Ritzau