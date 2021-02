»Få fyret Sandi Putros, han er lort«: Der gemmer sig faktisk ægte mennesker inde i dommertøjet

Hvis Sandi Putros er særligt selvpinerisk anlagt, kan han bare gå på Twitter og søge på sit eget navn. Der kan superligadommeren se sig selv indgå i alle mulige uflatterende sammensætninger af ord, efter at han i mandags dømte tre straffespark i kampen mellem FC København og SønderjyskE:

»Få fyret Sandi Putros, han er lort«, skriver en bruger.

»Det værste ved den her fadæse er faktisk ikke nederlaget. Det er fandeme den følelse af magtesløshed, der rammer en, når man indser, at Putros får lov til at dømme fodbold igen i næste weekend, og man ikke kan gøre noget som helst for at forhindre det!«, lyder det fra en anden, mens en tredje konstaterer: