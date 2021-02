18. runde i superligaen: AaB udligner to gange i Farum og OB ordner Randers

Superligaen 18. runde Fredag Vejle-Horsens 0-0 Søndag OB-Randers 2-1 FC Nordsjælland-AaB 2-2 16.00 FC København-AGF (Canal 9) 18.00 FC Midtjylland-Brøndby (TV3+) Mandag 19.00 SønderjyskE-Lyngby (TV3 Sport)



FC Nordsjælland - AaB 2-2

1-0 Tochi Chukwuani (5) 1-1 Tim Prica (22) 2-1 Maxwell Woledzi (67) 2-2 Iver Fossum (straffe 77)

FC Nordsjælland og AaB spillede søndag 2-2 i Farum i en underholdende superligakamp.

Spillet bølgede frem og tilbage, hvor det var tydeligt, at begge mandskaber havde brug for en sejr for at holde liv i håbet om top-6.

Det udmøntede sig i meget direkte spil og masser af chancer, hvor offensiven viste sig skarpere end defensiven for begge holds vedkommende.

Det uafgjorte resultat betyder, at FCN fortsat er nummer ti, mens AaB avancerer til ottendepladsen i Superligaen.

Der var blot spillet tre minutter, da en smart hjørnesparkskombination gav AaB-midtbanespilleren Malthe Højholt en kæmpe chance, som han misbrugte.

Det blev straffet minuttet efter, da FCN-midtbanespilleren Tochi Chukwuani var først på en ripost, som han sparkede i nettet til 1-0 efter godt forarbejde af FCN-angriberen Kamaldeen Sulemana.

I det 22. minut bragte AaB balance i regnskabet, da angriberen Tim Prica bankede bolden i mål via overliggeren fra en afslutning i venstre side af feltet.

Anden halvleg fortsatte med masser af chancer i begge ender.

En af dem udnyttede FCN-midterforsvareren Maxwell Woledzi, da han scorede til 2-1 med et hovedstød efter et hjørnespark i det 67. minut.

AaB svarede dog godt igen, da kantspilleren Kasper Kusk først headede på stolpen, inden angriberen Rufo fik annulleret en scoring for offside.

Nordjyderne fik også udlignet, da midtbanespilleren Iver Fossum udnyttede et straffespark i det 76. minut.

Derfor sluttede den chancerige kamp uden vinder med resultatet 2-2.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Vejle - Horsens 0-0

Vejle og AC Horsens holdt hinanden fra scoringer, da de to lokalrivaler fredag spillede 0-0 i Superligaen.

Effektiviteten hos gæsterne fra Horsens var mangelfuld, og cheftræner Jens Berthel Askous nedrykningstruede mandskab har ikke scoret en eneste mål i fem kampe i 2021.

Vejle formåede ikke udnytte et spilovertag til at skabe særlig meget før til sidst, hvor hjemmeholdets Kevin Yamga ramte stolpen.

Et dårligt græstæppe indbød ikke til spil langs græsset, og derfor blev der spillet direkte og duelfodbold gennem hele opgøret, men kvaliteten omkring felterne var ikke tilstrækkelig.

Vejle missede dermed en mulighed for virkelig at nærme sig top-6. Klubben er nummer otte med 21 point – tre point fra Sønderjyske på 6. pladsen.

AC Horsens rykker akkurat væk fra sidstepladsen og er nu nummer 11 med otte point efter 18 spillerunder.

Generelt varmede spillerne ikke bolden, men alligevel blev Vejles iranske midtbanespiller Saeid Ezatolahi et par gange lidt for sløset i sin boldomgang. Det kastede kontramuligheder af sig, men ofte løb det ud i sandet for Horsens.

Det høje tempo pressede spillerne til mange fejl, og som første halvleg skred frem, blev der sparket flere og flere bolde ud over sidelinjen eller til en modstander.

Mens AC Horsens i perioder var bedst før pausen, var det Vejle, der satte sig fuldstændig på kampen i anden halvleg.

Et hårdt genpres og langt flere præcise afleveringer pressede Horsens langt ned på egen banehalvdel. Det medførte dog ikke de helt store chancer, for udeholdets defensiv med fem spillere forsvarede Matej Delacs mål strålende.

I stedet var Horsens-angriber Lirim Qamili særdeles tæt på at score, men hovedstødet røg akkurat over mål 12 minutter før tid.

I overtiden var indskiftede Kevin Yamga tæt på at blive matchvinder for Vejle, men stolpen reddede Horsens.