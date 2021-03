21. runde i Superligaen: 0-0 i Parken betyder, at Brøndby vinder grundspillet med et perfekt hattrick

Superligaen 21. runde Fredag Lyngby-FC Nordsjælland 0-3 Søndag Vejle-AaB 0-2 SønderjyskE-Horsens 2-0 OB-Brøndby 0-3 18.00 FC København-FC Midtjylland (3+) Mandag 19.00 AGF-Randers (TV3 Sport)

FC København - FC Midtjylland 0-0

Brøndby og AGF var de største vindere af søndagens superligabrag i Parken.

Hverken værterne fra FC København eller gæsterne fra FC Midtjylland kunne score, og så endte det 0-0 til gavn for de øvrige tophold.

Målmændene Karl-Johan Johnsson og Jonas Lössl leverede store redninger i hver sin ende, de få gange det blev rigtig farligt.

Dermed har FCK fortsat ikke vundet over midtjyderne siden april 2019, og københavnerne halter efter i kampen om det danske mesterskab.

FCK på fjerdepladsen er nu ni point efter førerholdet Brøndby, mens FC Midtjylland som nummer to har fire point op til førstepladsen.

Til søndagens opgør måtte FCK-træner Jess Thorup finde endnu en ny konstellation i forsvaret, fordi Mathias ’Zanka’ Jørgensen var ude med karantæne.

Nicolai Boilesen gled derfor ind som midtstopper, mens unge Victor Kristiansen bevarede sin plads på venstre back.

Teenageren markerede sig både positivt og negativt. Han var flittig til at søge med frem på flanken og slå farlige indlæg, men han blev også fanget i uheldige positioner et par gange i defensiven.

Enkelte gange var det tæt på at føre til store muligheder, men generelt var det ikke chancer, der kendetegnede en intens første halvleg.

Gæsternes Gustav Isaksen kunne have åbnet scoringen tidligt, men han hamrede over mål efter en dødbold.

I den anden ende fik Jonas Wind en stor hovedstødsmulighed, men bolden havnede i handskerne på Jonas Lössl, der atter var foretrukket i buret frem for Jesper Hansen.

Efter en chancefattig første halvleg kom der med det samme chancer i anden.

En stor dobbeltchance til Rasmus Falk og Wind var få centimeter fra at give FCK føringen, men skarpheden manglede foran mål.

Så begyndte det ellers at ligne første halvleg igen med hårde dueller og direkte spil.

Et angreb midtvejs i halvlegen skilte sig dog ud. Efter en stribe gode kombinationer havnede bolden for fødderne af Wind, som igen blev den lille i duellen med en velspillende Lössl.

FCM-angriber Sory Kaba har en god statistik mod FCK, og kun en refleksredning af Karl-Johan Johnsson i FCK-målet stod i vejen for endnu et mål mod københavnerne med ti minutter igen.

Det så ud til at blive sidste store chance i opgøret, men i tillægstiden satte Victor Nelsson punktum for nulløsningen ved at heade over mål.

/ritzau/

OB - Brøndby 0-3

0-1, 0-2 og 0-3 Mikael Uhre (20, 35 og 40)

Det var et overlegent Brøndby-hold, der søndag slog OB med 3-0 i Superligaen takket være et Mikael Uhre-hattrick i første halvleg.

Niels Frederiksens tropper dominerede fra kampens start, hvor mandskabet kunne have ført med mere end tre ved pausen, men OB-keeperen, Oliver Christensen, afviste fine Brøndby-muligheder.

Brøndby lignede på mange måder et mesterskabshold kampen igennem, da gæsterne kontrollerede kampen og ikke tillod mange chancer til odenseanerne, der aldrig kom i gang med deres spil.

Især angriberen Mikael Uhre markerede sig, da han scorede et hattrick i første halvleg. Dermed står angriberen noteret for 12 scoringer i Superligaen og topper topscorerlisten sammen med AGF’s Patrick Mortensen.

Med resultatet kan Brøndby fortsætte på Superligaens førsteplads efter denne runde, mens OB’s muligheder for top-6 hænger i en tynd tråd forud for holdets sidste kamp i grundspillet mod AaB i næste uge.

Det var et Brøndby-mandskab, der lige skulle vænne sig til underlaget mod et OB-hold, der pressede førerholdet fra den storkøbenhavnske vestegn. Kampens start var plaget af mange fejlafleveringer og misforståelser.

Niels Frederiksens tropper kom hurtigt ovenpå, hvilket afspejlede sig i spil og chancer.

Efter 19 minutter begyndte Uhre-showet, hvor angriberen resolut sparkede bolden fladt i kassen uden chance for Oliver Christensen efter oplæg fra Jesper Lindstrøm.

Med ti minutter tilbage af første halvleg øgede Uhre føringen til 2-0 efter et fremragende kombinationsspil.

Hattricket kom i hus fire minutter senere efter lidt VAR-forvirring, da målet i første omgang blev underkendt for offside, men blev godkendt efter yderligere tjek i VAR-vognen.

Brøndbys dominans fortsatte i anden halvleg, hvor sejren aldrig var i fare.

Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Sønderjyske - AC Horsens 2-0

1-0 Anders K. Jacobsen (3) 2-0 Marc Dal Hende (9)

Sønderjyske brød sin dårlige stime og vandt 2-0 på hjemmebane mod AC Horsens søndag eftermiddag i Superligaen.

Forud for opgøret havde Sønderjyske ikke vundet i seks superligakampe, men klubben blev godt hjulpet på vej af to store målmandsfejl fra gæsternes Matej Delac i kampens indledning.

Begge fejl resulterede i scoringer til Sønderjyske, der kampen igennem holdt Horsens fra chancer og kørte en sikker sejr hjem.

Med sejren er klubben fra Haderslev fortsat i spil til en plads i top-6 inden sidste runde af grundspillet, hvor FC Nordsjælland er modstanderen på udebane.

Sønderjyske har 28 point, mens Horsens er sidst i Superligaen med 12 point.

I Horsens-målet kom Matej Delac i fokus fra kampens start. Gæsternes kroatiske keeper sparkede efter tre minutter bolden direkte op i hovedet på Sønderjyskes Anders K. Jacobsen, hvorefter den hoppede i mål.

Sønderjyske-angriberen blev ramt så hårdt, at han måtte lade sig udskifte efter 12 minutter grundet et sløret blik.

Men inden da var den gal igen hos Delac. Han kom helt skidt ud til et langt indkast, og så scorede Marc Dal Hende til 2-0 i et tomt mål.

Usikkerheden hos Delac så Sønderjyske ud til at ville teste, for i løbet af første halvleg blev der sendt flere afslutninger af sted mod Horsens-keeperen, som dog diskede op med et par fine redninger.