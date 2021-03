21. runde i Superligaen: Topscorer udgår efter at have lavet et mål, han ikke selv fik set

Superligaen 21. runde Fredag Lyngby-FC Nordsjælland 0-3 Søndag Vejle-AaB 0-2 SønderjyskE-Horsens 2-0 16.00 OB-Brøndby (Canal 9) 18.00 FC København-FC Midtjylland (3+) Mandag 19.00 AGF-Randers (TV3 Sport)

Sønderjyske - AC Horsens 2-0

1-0 Anders K. Jacobsen (3) 2-0 Marc Dal Hende (9)

Sønderjyske brød sin dårlige stime og vandt 2-0 på hjemmebane mod AC Horsens søndag eftermiddag i Superligaen.

Forud for opgøret havde Sønderjyske ikke vundet i seks superligakampe, men klubben blev godt hjulpet på vej af to store målmandsfejl fra gæsternes Matej Delac i kampens indledning.

Begge fejl resulterede i scoringer til Sønderjyske, der kampen igennem holdt Horsens fra chancer og kørte en sikker sejr hjem.

Med sejren er klubben fra Haderslev fortsat i spil til en plads i top-6 inden sidste runde af grundspillet, hvor FC Nordsjælland er modstanderen på udebane.

Sønderjyske har 28 point, mens Horsens er sidst i Superligaen med 12 point.

I Horsens-målet kom Matej Delac i fokus fra kampens start. Gæsternes kroatiske keeper sparkede efter tre minutter bolden direkte op i hovedet på Sønderjyskes Anders K. Jacobsen, hvorefter den hoppede i mål.

Sønderjyske-angriberen blev ramt så hårdt, at han måtte lade sig udskifte efter 12 minutter grundet et sløret blik.

Men inden da var den gal igen hos Delac. Han kom helt skidt ud til et langt indkast, og så scorede Marc Dal Hende til 2-0 i et tomt mål.

Usikkerheden hos Delac så Sønderjyske ud til at ville teste, for i løbet af første halvleg blev der sendt flere afslutninger af sted mod Horsens-keeperen, som dog diskede op med et par fine redninger.

I pausen skiftede Horsens en ekstra angriber ind, men gæsterne var fortsat ufarlige foran mål.

I stedet blev anden halvleg præget af mange dueller og frispark, og de mange stop i spillet blev kendetegnende for de sidste 45 minutter.

Til sidst stillede Sønderjyske sig dybt og forsvarede effektivt føringen, der aldrig var i fare.

Vejle - AaB 0-2

0-1 Tom van Weert (13) 0-2 Jakob Ahlmann (54)

AaB hev søndag en 2-0-sejr hjem, da nordjyderne gæstede Vejle Boldklub, og dermed tog anden sejr på stribe i Superligaen.

Vejle manglede holdets karantæneramte kreatør, Allan Sousa, der indtil videre i sæsonen enten har scoret eller lagt op til 12 af Vejles 25 ligamål.

Det kunne også ses i hjemmeholdets offensive facetter af spillet, hvor vejlenserne ofte manglede den sidste skarphed foran målet og til tider så rådvilde og idéforladte ud.

Kampen vil nok mest blive husket for AaB’s 2-0-scoring, hvor AaB-backen Jakob Ahlmann sendte et langskud i mål med hjælp fra overliggeren.

Med søndagens udesejr over Vejle har AaB fortsat mulighed for at sikre sig en plads i det forjættede mesterskabsspil, før sidste runde af grundspillet, der finder sted på næste søndag.

Med nederlaget missede vejlenserne definitivt chancen for at slutte i mesterskabsspillet.

Vejle satte sig spillemæssigt mest på første halvleg uden at skabe de helt store chancer.

Til trods for hjemmeholdets boldovertag var det gæsterne fra AaB, der efter 13 minutter kunne lade sig notere for kampens første scoring.

AaB-backen Kristoffer Pallesen sendte et præcist indlæg ind i panden på den hollandske angriber, Tom van Weert, der headede sin fjerde ligascoring i mål for nordjyderne.

Det blev også den sidste scoring i halvlegen, og AaB kunne gå til pause med en 1-0-føring.

Nordjyderne var dog ikke færdige med målscoringen, og efter 54 minutter udbyggede gæsterne føringen, da holdets venstreback, Jakob Ahlmann, lidt uden for feltet kanonerede 2-0-scoringen i nettet via overliggeren.

Efter scoringen, der også blev kampens sidste, formåede Vejle aldrig rigtigt at komme ind igen, og AaB kunne derfor rejse retur til Aalborg med de tre point.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Lyngby - FC Nordsjælland 0-3

0-1 Ibrahim Sadiq (4) 0-2 Isaac Atanga (88) 0-3 Andreas Schjelderup (90)

FC Nordsjælland kan takke målmand Peter Vindahl Jensen for, at det blev til tre point, da Farum-klubben slog lokalrivalerne Lyngby med 3-0 på udebane i Superligaens 21. runde.

Lyngby var gennem kampen nemlig klart bedst og farligst, men Vindahl Jensen havde flere forrygende redninger.

Han tog blandt andet et straffespark, så FCN holdt sin tidlige føring og efter en udvisning til Lyngby til sidst kunne øge til både 2-0 og 3-0.

Nordsjælland vil ikke være stolt over præstationen i kampen, hvor spillet på bolden var langt under niveau, men til gengæld kan FCN glæde sig over at være nummer seks i Superligaen før de resterende kampe i denne runde.

Lyngby er nummer 11 og må konstatere, at stimen af tre sejre i træk blev afbrudt.

Nordsjælland fik en drømmestart, da angriberen Ibrahim Sadiq på snarrådig vis erobrede bolden og sendte den i kassen langt ude fra, da han fangede Lyngby-målmanden Thomas Mikkelsen på mellemhånd.

Dermed 1-0, men efter den scoring var der ikke meget at juble over hos gæsterne.

Lyngby var klart bedst og lykkedes i noget højere grad end lokalrivalerne med at holde på bolden. FCN havde få farlige kontrastød, men ellers var det Lyngby, som stod for chancerne.

Lyngbys Emil Nielsen og Emil Kornvig brændte to store muligheder, og lige før pausen tog Peter Vindahl Jensen på forrygende vis et straffespark fra Lyngbys Victor Torp.

Men momentum gled hurtigt FCN af hænde i anden halvleg, og så lignede det et spørgsmål om tid, før Lyngby skulle udnytte sit spillemæssige overtag og få udlignet.

Magnus Warming var tæt på efter en flot solotur i det 70. minut og Christian Greko Jakobsen havde et frit skud, men Vindahl Jensen reddede flot begge gange.

Til sidst blev Lyngby ti mand, da forsvarer Pascal Gregor fik et direkte rødt kort, og det udnyttede FCN til at lukke kampen til 2-0 ved Isaac Atanga i 88. minut og til 3-0 på et flot frisparksmål af unge Andreas Schjelderup i tillægstiden.

Ritzau