24. runde i Superligaen: Sæsonrekord i mål og bundproppen skaber lille håb med kæmpe comeback

Superligaen 24. runde Fredag OB-Vejle 0-1 Søndag Randers FC-FC Nordsjælland 3-4 Sønderjyske-AC Horsens 2-3 16.00 Brøndby-FC København (TV3+) 18.00 AGF-FC Midtjylland (Canal 9) Mandag 19.00 Lyngby-AaB (TV3 Sport)





Randers FC - FC Nordsjælland 3-4

0-1 Victor Jensen (9) 0-2 Kamal-Deen Sulemana (29) 1-2 Marvin Egho (32) 1-3 Kamal-Deen Sulemana (42) 2-3 Vito Hammershøj-Mistrati (54) 2-4 Victor Jensen (71) 3-4 Vito Hammershøj-Mistrati (87)

FC Nordsjælland var bedre end Randers FC til at udnytte sine chancer, og derfor vandt det unge mandskab med 4-3 i Randers i mesterskabsspillets anden runde.

Sejren forlænger en imponerende stime for FCN. Klubben er således ubesejret i de ni seneste kampe og har sågar trukket sig sejrrigt ud af de seneste fire.

Superligaens femteplads var på spil, eftersom både Randers og FCN inden kampen lå på 32 point og havde et lille hul på seks point op til fjerdepladsen.

FCN vandt duellen og kan dermed begynde at drømme om Europa, da femtepladsen giver mulighed for europæisk deltagelse, hvis pokalvinderen ender blandt de fire bedste.

Randers startede kampen bedst og lagde et højt pres, men det var FC Nordsjællands angriber Victor Jensen, som noterede sig som første målscorer efter ni minutter.

FCN havde svært ved at skabe chancer, men de få chancer, der blev skabt, blev til gengæld udnyttet.

Offensivspilleren Kamal-Deen Sulemana gjorde det først til 2-0, hvorefter Randers’ formstærke angriber Marvin Egho reducerede, inden Sulemana i slutningen af første halvleg scorede igen.

I anden halvleg viste FCN mere kontrol, men et forsvarskoks i det nordsjællandske forsvar lukkede alligevel Randers tilbage i kampen. RFC-midtbanespilleren Vito Mistrati bankede bolden i mål til 2-3.

Herefter stod der Randers på alt, og en udligning lå i luften, men det var alligevel FCN, der scorede først. På klubbens fjerde chance scorede Victor Jensen holdets fjerde mål.

Til sidst headede Vito Mistrati et 3-4-mål i kassen, hvilket gjorde kampen til den mest målrige i denne Superligasæson.

SønderjyskE - AC Horsens 2-3

1-0 Patrick Banggaard(32) 2-0 Haji Wright (35) 2-1 James Gomez (59) 2-2 og 2-3 Casper Tengstedt (72 og 73)

AC Horsens kom sensationelt tilbage efter at have været nede med 0-2 til Sønderjyske og sikrede sig en livsvigtig sejr i nedrykningsspillet.

Horsens var bagud 0-2 ved pausen efter to dårlige forsvarsaktioner, hvor Patrick Banggaard og Haji Wright inden for to minutter havde bragt hjemmeholdet i front.

Horsens-mandskabet kom helt anderledes ud til anden halvleg, hvor James Gomez og herefter indskiftede Casper Tengstedt i to omgange kunne skabe sensationen og sikre sejren til Horsens.

Med sejren holder Horsens liv i drømmen om overlevelse, men mandskabet har stadig 13 point op til Vejle Boldklub over stregen i nedrykningsspillet, hvorimod Sønderjyske er at finde på en tredjeplads.

Spillet var i kampens begyndelse præget af mange frispark og hårde dueller, der gjorde, at ingen af mandskaberne kreerede de store chancer.

Der skulle en tilfældighed til, før der kom liv i kampen, og det blev til Sønderjyskes fordel.

Først var det et indlæg, hvor Patrick Banggaard headede bolden i mål, mens Haji Wright blot to minutter efter scorede til 2-0.

Horsens forsøgte at presse på fra anden halvlegs begyndelse for at jagte en reducering, og den kom med godt en halv time igen.

Forsvarsspilleren James Gomez kom højest på et frispark og headede flot bolden i fjerneste målhjørne.

Horsens-træner Jens Berthel Askou havde inden reduceringen skiftet Casper Tengstedt ind, og det gav pote med omtrent tyve minutter igen.

Inden for blot ét minut havde midtbanespilleren både udlignet og lavet sejrsmålet for Horsens.

Sønderjyske pressede meget på for en udligning, hvor Patrick Banggaards forsøg med ni minutter igen var bedste forsøg, men mere blev det ikke til.

OB - Vejle 0-1

0-1 Allan Sousa (67)

Vejle fik lagt vigtig afstand til nedrykningsstregen med en 1-0-sejr på udebane mod OB fredag aften.

Efter en begivenhedsfattig start på kampen kom der langsomt mere liv i kampen, og i anden halvleg blev Allan Sousa matchvinder med Vejles første scoring i fire kampe.

De tre point til Vejle betyder, at klubben med sine 28 point nu er syv point foran Lyngby under nedrykningsstregen.

Mens Vejle er nummer fire i nedrykningsspillet, er OB nummer to i nedrykningsspillet med 29 point efter 24 kampe.

Den første halve time af opgøret var præget af fejlafleveringer og spil langt væk fra felterne. Meget sigende var det, at den eneste afslutning kom fra OB-angriberen Issam Jebali, der fik sit sløje forsøg blokeret.

I løbet af halvlegens sidste kvarter åbnede kampen sig dog lidt op.

Både Jebali og Vejles midtbanespiller Ylber Ramadani kom i gode positioner, men begge gange manglede afslutningerne i den grad kvalitet.

Det gjorde Simon Okosuns hovedstød lige før pausefløjtet også. Den store OB-spiller steg op til et hjørnespark, men fra nært hold headede han kampens hidtil største mulighed over mål.

De gode takter fra slutningen af første halvleg blev taget med ind til anden halvleg, der hurtigt bød på optræk til chancer og fornuftige afslutninger.

Men det var først efter 66 minutter, at Vejles Allan Sousa nemt sendte bolden i mål efter et fladt indlæg fra Pierre Bengtsson, da OB-forsvaret var spillet tyndt.

Mod slutningen satsede OB hele butikken med fire angribere på banen, men det lykkedes slet ikke at komme frem til en afslutning.

Det var tredje gang i sæsonen, at Vejle besejrede OB.