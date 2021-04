26. runde i superligaen: Vejle kommer nærmere sikkerhed med overbevisende sejr over bundholdet

Superligaen 26. runde Onsdag Lyngby-SønderjyskE 0-1 AaB-OB 3-2 FC Nordsj.-Brøndby 0-3 Torsdag 17.45 AGF-Randers 2-0 18.00 Vejle-Horsens 3-0 20.15 FC Midtjylland-FC København (3+) Stillingen





Vejle-Horsens 3-0

1-0 Hugo Ekitike (18), 2-0 Lukas lukas Engel (31), 3-0 Hugo Ekitike (58)

Vejle Boldklub lægger afstand til nedrykningsstregen ved at slå lokalrivalen AC Horsens på hjemmebane.

Foran 4075 tilskuere vandt vejlenserne helt fortjent med 3-0 i 3F Superligaen torsdag aften.

Dermed har Vejle nu syv point ned til Lyngby Boldklub, der er på den forkerte side af nedrykningsstregen, mens AC Horsens ligger sidst og har 14 point op til redning.

Der var klasseforskel på de to mandskaber kampen igennem.

Allerede fra kampens start lagde Vejle et stort pres på Horsens, og det udmøntede sig i fem hjørnespark i de første 18 minutter.

På det sidste af de fem spark fra hjørneflaget var det gevinst.

Den unge Vejle-angriber Hugo Ekitike misbrugte ellers først en stor chance, men fulgte selv op og headede riposten i mål.

Vejle spillede bedst, og helt fortjent kom holdet også på 2-0 efter en halv time ved Lukas Engel, der scorede i et tomt mål, efter Horsens-keeper Matej Delac havde været ude af sit mål for at gå i duel med Allan Sousa.

Ondt blev værre for Horsens, da Hugo Ekitike blev dobbelt målscorer 12 minutter inde i anden halvleg efter et nyt kontraangreb.

Herefter var det Horsens, der drog fordel af, at hjemmeholdet faldt ned i tempo og overlod initiativet.

Horsens har dog gennem hele sæsonen kæmpet med at skabe chancer, og heller ikke denne aften i Nørreskoven lykkedes det.

Derfor kunne Vejle stille og roligt køre en vigtig sejr i hus, og det begynder efterhånden at se godt ud for holdet i forhold til at sikre en ny sæson i Superligaen.

Der resterer seks runder af sæsonen.





Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AGF-Randers 2-0

1-0 Albert Grønbæk (8), 2-0 Alexander Ammitzbøll (90+)

For første gang siden 2015 vandt AGF over Randers FC, da aarhusianerne torsdag på hjemmebane hev en 2-0-sejr hjem i Superligaens Mesterskabsspil.

Det var en chancerig kamp, hvor især AGF i perioder viste flot spil med hurtig og flydende boldomgang til stor begejstring for de fremmødte tilskuere.

Kampens helt store oplevelse var dog Kamil Grabara i AGF-målet, der havde flere store redninger og var stærkt medvirkende til, at Randers ikke fik scoret i kampen.

Med torsdagens sejr tager AGF tre vigtige point til medaljekampen, mens Randers fortsat må tage til takke med sjettepladsen.

AGF startede kampen ud i et højt tempo og satte sig lynhurtigt på spillet, hvor Randers blev presset helt i bund. Det blev hurtigt belønnet.

For efter syv minutter bragte de hvidklædte aarhusianere sig i front, da den 19-årige Albert Grønbæk dukkede op ved bageste stolpe og headede et indlæg fra islandske Jon Dagur Thorsteinsson i nettet til 1-0.

AGF fortsatte det høje pres, men alligevel var Randers flere gange tæt på at udligne til 1-1.

Dog holdt den storspillende AGF-målmand, Kamil Grabara, gæsterne fra fadet med flere flotte redninger.

Til trods for en livlig og chancefyldt halvleg, blev der ikke scoret flere mål, og AGF kunne gå til pause med en 1-0-føring.

Anden halvleg var knap så chancefyldt som første halvleg. Derimod bar de sidste 45 minutter mere præg af fysisk fodbold med lange afleveringer, høje bolde og luftdueller.

Længe lignede det, at kampen skulle slutte 1-0, men dybt inde i overtiden lukkede og slukkede indskiftede Alexander Ammitzbøll kampen, da han sikkert sendte bolden i nettet til 2-0 for AGF.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FC Nordsjælland-Brøndby 0-3

0-1 Mikael Uhre (21), 0-2 Andrija Pavlovic (86), 0-3 Lasse Vigen Christensen (89)

Med en stærk 3-0-sejr over FC Nordsjælland i Farum er Brøndby nu blot et enkelt point fra Superligaens førsteplads, FC Midtjylland, som torsdag møder FC København i 26. spillerunde.

Sejren var Brøndbys første i mesterskabsslutspillet, mens FCN tabte for første gang efter ti kampe i træk uden nederlag og er nummer fem efter 26 kampe.

Brøndby kom foran 1-0 og var klart bedst i første halvleg, mens FCN uden held pressede på for en udligning i anden halvleg. Brøndby fik til sidst lukket opgøret ved de to indskiftere Andrija Pavlovic og Lasse Vigen.

Efter en livlig og åben indledning fik Brøndby gennem en stærk organisation særdeles godt styr på FCN, hvis største profil, Kamaldeen Sulemana, ofte blev omringet af flere Brøndby-forsvarere.

Brøndby fik tilmed sat et par gode angreb sammen og efter 20 minutter kom gæsterne så foran efter en sær episode, hvor FCN-spillerne troede, at bolden var ude.

I stedet kunne Brøndbys velspillende Anis Slimane sende en bold ind foran mål, hvor superligatopscorer Mikael Uhre med en hælafslutning kunne sætte sit 15. sæsonmål i rusen til 1-0.

Efter en fin periode frem mod pausen noterede FCN sig for sit første skud ved Magnus Kofod Andersen, og kort efter pausen skulle han have bragt ligevægt i tingene efter en stor mulighed.

Brøndby stillede sig længere ned og lurede i højere grad på kontrastød, og det lave udgangspunkt blev farligt.

FCN fik endelig trykket Brøndby ned mod eget mål, og mens meget af spillet foregik på FCN’s halvdel i første halvleg, så var det på Brøndbys, at det skete i anden halvleg.

BIF kom dog til en række kontrachancer, da FCN åbnede bagtil, men Niels Frederiksens tropper formåede længe ikke at lukke kampen.

FCN var i slutningen blandt andet tæt på ved Simon Adingra, men hans forsøg gik over mål.

Kort efter kunne Brøndby så i stedet score to forløsende og afgørende mål, da de to indskiftere Andrija Pavlovic og Lasse Vigen øgede til 2-0 og 3-0.

Foto: Jens Dresling

Foto: Jens Dresling

Lyngby-SønderjyskE 0-1

0-1 Marc Dal Hende (16)

Foran 2.271 tilskuere vandt Sønderjyske med 1-0 over Lyngby, som trods en halvleg i undertal var tæt på point.

Med en mand i overtal i hele anden halvleg tog Sønderjyske onsdag en noget heldig sejr i 3F Superligaen, da holdet slog Lyngby med 1-0.

Trods midtbanespilleren Marcel Rømers udvisning i slutningen af første halvleg var det nemlig Lyngby, som var bedst spillende i kampen og også kom frem til flest chancer.

Marc Dal Hende fik på en af Sønderjyskes eneste chancer i kampen afgjort sagerne til gæsternes fordel.

Kampen var den første i år med tilskuere på stadion, da der var 2271 tilskuere på plads, og med de tre point har Sønderjyske nu syv point ned til netop Lyngby under nedrykningsstregen.

Efter et kvarters spil var det gæsterne, som kom i spidsen, da venstrebacken Marc Dal Hende hamrede bolden fladt i kassen med et flot spark fra kanten af feltet.

Lyngby pressede efter målet på for en udligning, og efter en halv time kom midtbanespilleren Victor Torp tæt på med et frispark på stolpen.

Kort før pausen var der dramatik, da Lyngbys midtbanespiller Marcel Rømer efter dommerens VAR-gennemgang blev præsenteret for et rødt kort for at fratage en oplagt scoringsmulighed.

Trods en mand i undertal var det efter pausen fortsat Lyngby, som sad på det meste, uden holdet fik etableret det helt store pres mod et påpasseligt sønderjyskemandskab.