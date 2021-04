27. runde i Superligaen: Skarpe fynboer slår stort hul til bundrival med sikker sejr

Superligaen 27. runde Søndag Horsens-AaB 1-0 SønderjyskE-Vejle 1-0 Brøndby-Randers 2-0 18.00 OB-Lyngby (TV3 Sport) 20.00 AGF-FC København (3+) I morgen 19.00 FC Nordsj.-FC Midtj. (TV3 Sport)

OB - Lyngby 2-0

1-0 Issam Jebali (str. 24), 2-0 Bashkim Kadrii (36)

OB tog søndag en vigtig og fortjent sejr i 3F Superligaen, da holdet vandt hjemmekampen mod bundrivalerne fra Lyngby med 2-0.

Sejren betyder, at OB slår et stort hul ned til netop Lyngby under nedrykningsstregen. Med fem runder tilbage er der otte point mellem de to hold.

Hjemmeholdet satte tingene på plads allerede før pausen, hvor angrebsduoen Issam Jebali og Bashkim Kadrii med en scoring hver sikrede OB de tre vigtige point.

Lyngby havde bolden klart mest, men virkede også en smule energiforladt og havde særdeles svært ved at sætte sig igennem og skabe chancer mod et disciplineret OB-mandskab.

OB startede kampen klart bedst og satte Lyngby under pres, og efter godt 20 minutter blev hjemmeholdet tildelt et straffespark efter VAR-gennemgang. Fra pletten var Issam Jebali sikkerheden selv og scorede til 1-0.

Kampens betydning var ikke til at tage fejl af, og der blev gået til den i duellerne. Det ellers normalt velspillende Lyngby-hold fandt slet ikke melodien i første halvleg, og det udnyttede OB.

Ti minutter før pausen endte bolden inde i feltet hos angriber Bashkim Kadrii, som med et fremragende spark hamrede OB på 2-0.

Lyngby kom bedre ud til anden halvleg, og lige som i første halvleg havde gæsterne bolden mest, men de oplagte chancer udeblev fortsat.

Den indskiftede angriber Justin Shaibu kom tættest på en reducering for gæsterne, men i en chancefattig anden halvleg kørte OB uden de store problemer sejren i hus.





Foto: Jens Dresling

Brøndby - Randers 2-0

1-0 Mikael Uhre (41), 2-0 Anis Ben Slimane (78)





Brøndby vandt søndag med 2-0 på hjemmebane over Randers i Superligaens mesterskabsspil.

Med sejren er Brøndby nummer to med ét point færre end FC Midtjylland, der først spiller mandag. Randers forbliver på sjettepladsen med 33 point.

Hjemmeholdet lykkedes meget af tiden med at flytte bolden hurtigt op på sine boldsikre angribere, hvorfra bolden blev spillet bredt til de offensive wingbacks.

Randers forsøgte at udnytte de huller, det skabte på siderne af Brøndbys midterforsvar, men det var uden samme succes.

Kampens første store chance tilfaldt Brøndby i det 26. minut, da et indlæg fandt en helt fri Morten Frendrup, der afsluttede med en kontrolleret flugter over mål.

Syv minutter senere var det Randers-angriberen Marvin Egho, der modtog et indlæg i feltet, men han fik ikke ordentligt træf på sit hovedstød.

Fire minutter før pausen blev Randers fanget på hælene, og Brøndby-angriberen Mikael Uhre blev sendt i dybden og sparkede 1-0-føringen i kassen.

I det 49. minut var Randers-forsvarsspilleren Simon Piesinger ved at sende bolden i eget net efter et hårdt indlæg, men gæsterne slap med skrækken.

Midtvejs i halvlegen kom Randers’ midtbanespillere Tosin Kehinde og Mathias Greve til to gode afslutninger, men begge forsøg havnede over mål.

I det 78. minut blev kampen afgjort, da Brøndby-angriberen Simon Hedlund blev spillet dybt i venstre side. Han lagde den uselvisk på tværs til midtbanespilleren Anis Ben Slimane, der sparkede bolden sikkert i nettet til slutresultatet 2-0.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Sønderjyske - Vejle 1-0

1-0 Haji Wright (60)

Sønderjyske kæmpede sig søndag tættere på at redde en sæson mere i 3F Superligaen, da bundrivalerne fra Vejle hjemme i Haderslev blev nedlagt med 1-0.

Gæsterne fra Vejle dominerede ellers og var mest på bolden, hvilket kastede chancer af sig, som kunne have givet oprykkerne det ene point.

I sidste ende var Sønderjyske dog skarpest på et matchvindende mål af Haji Wright i 60. minut.

Sønderjyske konsoliderede dermed 2. pladsen i nedrykningspillet, hvor de lyseblå har tre point ned til dagens modstander.

Vejle har syv point ned til Lyngby under stregen, som dog har en kamp i hånden.

Vejle var fra første fløjt mest på bolden. Mens gæsterne pressede højt, var Sønderjyske noget mere afventende i sin tilgang til spillet, og det var derfor op til Vejle at skabe kampen.

Efter knap 20 minutters spil lykkedes det Vejle at sende den 18-årige lejespiller Hugo Ekitike igennem til en friløber. Forsøget blev dog reddet på stregen.

Til sidst i halvlegen fik hjemmeholdet også en gylden mulighed på tæt hold, som Rilwan Hassan dog misbrugte på det groveste.

Spillet efter pausen var rodet og præget af basale fejl fra begge mandskaber. Det betød flere dueller, og ingen af holdene fik kreeret det store indtil en halv time før tid.

En lang bold op mod Sønderjyskes Haji Wright blev mistimet af Vejle-forsvaret og så kunne den amerikanske angriber sende hjemmeholdet i front på en flad afslutning med en vaskeægte tåhyler.

Det blev kampens enlige scoring, trods chancer i begge ender helt frem til slutfløjt.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Horsens - AaB 1-0

1-0 Hallur Hansson (61)

Søndagens kamp mellem første- og sidstepladsen i Superligaens nedrykningsspil endte med en sejr til holdet på sidstepladsen.

Bundproppen AC Horsens vandt på hjemmebane med 1-0 over gruppens førerhold AaB.